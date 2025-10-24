Bố trí phong thủy phòng khách theo cách sau sẽ giúp thu hút tài lộc và cải thiện mối quan hệ gia đình
GĐXH - Một phòng khách được bố trí hợp phong thủy sẽ giúp phòng khách có thể thu hút nhiều tài lộc, may mắn trong cuộc sống.
Yếu tố phong thủy phòng khách cần quan tâm
Có nên sử dụng lối đi nối liền với cửa chính theo phong thủy phòng khách?
Báo Dân Việt cho hay, theo phong thủy, phòng khách là trung tâm của một ngôi nhà, là nơi xuất hiện nhiều tài vị nhất. Chính vì vậy, đây là nơi tích tụ nhiều vượng khí nhất và cũng là nơi sinh khí cho cả ngôi nhà. Do đó, phòng khách không nên bố trí cửa chính chung nối liền với lối đi. Bởi vì, khi bố trí dạng này thì các luồng khí không tốt sẽ đi thẳng vào nhà và ảnh hưởng trực tiếp với các thành viên trong gia đình.
Nên bố trí cửa chính và lối đi lệch với nhau, điều này sẽ giúp những luồng khí tốt ở lại trong nhà lâu hơn. Khi bố trí lệch nhau sẽ giúp các sản phẩm nội thất bên trong không bị lộ ra ngoài.
Diện tích không gian phòng khách
Thông thường, diện tích phòng khách nên lựa chọn thiết kế và cách bố trí theo hình vuông và hình chữ nhật. Tạo sự thuận lợi, thông thoáng và lưu giữ vận khí tốt cho không gian.
Ngoài ra, những chiếc ghế ngồi không nên bố trí và đặt đối diện với góc phòng. Đồng thời, những góc nhọn trong phòng nên hóa giải bằng cách bố trí cây xanh để có thể giảm sát khí tối đa.
Lựa chọn bộ sofa phòng khách thêm phần ấn tượng
Và điều quan trọng là nên chọn bộ sofa phù hợp với diện tích phòng khách. Dù cho bộ sofa có lớn hay nhỏ, anh chị nên sử dụng 1 bộ ghế đơn giản, sang trọng và tinh tế.
Để tránh mất mỹ quan của căn phòng anh chị nên lựa chọn bộ sofa phù hợp với gam màu của bức tường.
Tránh đường dây điện trên tường
Tránh việc lắp đặt nhiều đường dây điện sẽ gây nhiễu loạn các luồng khí, vận khí cho gia chủ. Đường sự nghiệp và các mối quan hệ của gia chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều, khi lắp đặt quá nhiều đường dây điện.
Tránh để lộ tài lộc ra bên ngoài
Vị trí tài lộc được hiểu là đường chéo từ cửa chính đến các vị trí góc tường của phòng khách. Nếu vị trí bị đi thẳng hoặc khiếm khuyết sẽ gây tổn thất cho gia chủ.
Để khắc phục tình trạng này, anh chị nên bố trí 1 chậu cây hoặc 1 tủ kệ đơn giản. Không chỉ khiến tài lộc không bị mất mà còn giúp gia chủ thêm nhiều tài lộc hơn.
Phía trước và phía sau nhà không nên chung 1 đường
Khi bước vào cửa chính đã thấy được cửa sau là 1 điều đại kỵ trong phong thủy phòng khách. Khi thiết kế và xây dựng nhà cửa thì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gia chủ.
Vì khi tài lộc vào nhà sẽ đi thẳng ra cửa sau và không tồn đọng lại trong phòng khách. Nên khi xây dựng và bố trí nội thất thì nên tránh thiết kế cửa chính đi thẳng về phía sau.
Cách trang trí phong thủy phòng khách hiệu quả
Thông tin trên VietnamNet, trang trí phòng khách theo hình dạng vuông và chữ nhật đại diện cho đại cát đại lợi, sự vững chãi và vận mệnh của một ngôi nhà.
Đối với phòng khách có hình dạng không đều, đặc biệt là những ngôi nhà có hình dạng dài và dẹt phổ biến tại Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể đặt ghế sofa, tủ, kệ, một vài cây cảnh hay gương chiếu lớn để che khuất những góc xấu đi.
Vị trí phù hợp
Phòng khách được thiết kế và bố trí không gian sát cửa chính. Ở vị trí này giúp lưu thông, tích tụ giữa các vận khí với nhau. Phòng khách nên bố trí ở vị trí trung tâm giúp không gian được tối ưu hơn.
Về diện tích phòng khách, anh chị nên sử dụng hình vuông, hình chữ nhật để thể hiện sự cân đối ánh sáng đầy đủ để điều hòa sinh khí cho không gian.
Bố trí nguồn ánh sáng hợp lý
Sử dụng nguồn ánh sáng hợp lý sẽ giúp cho không gian thông thoáng và cân bằng được độ ẩm. Cho nên khi bố trí cửa chính và cửa sổ có độ rộng và phù hợp sẽ giúp không gian được tối ưu, giúp tăng cường nguồn ánh sáng tích cực và thịnh vượng cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Sử dụng cây xanh trang trí phòng khách
Trồng cây xanh sẽ giúp không gian phòng khách trở nên thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên. Sẽ có công dụng phong thủy rất tốt nếu anh chị sử dụng đúng loại cây phong thủy.
Nên lựa chọn cây đúng phong thủy theo mệnh, mang ý nghĩa tài lộc, may mắn và dễ trồng như cây phát tài, cây kim ngân, ngũ gia bì,...
Sắp xếp các thiết bị nội thất phòng khách
Khi sử dụng nội thất phòng khách, cần phải bố trí hợp lý, tinh gọn và tối ưu những sản phẩm không cần thiết. Điều đầu tiên trong bố trí nội thất là bộ sofa phải quay mặt ra phía cửa chính nhưng không được đối diện cửa.
Khi lựa chọn bộ sofa phải chọn ghế sofa theo hình dáng và kích thước phù hợp với căn phòng. Ghế sofa nên bố trí và quay lưng vào tường tránh quay lưng với cửa chính.
Theo phong thủy phòng khách, để tránh sự bất lợi cho gia đình thì gia chủ nên sử dụng bớt ghế hoặc sử dụng 2 bộ trong phòng khách. Tránh bố trí và đặt bộ sofa dưới xà ngang và nên che những góc nhọn nếu có trong không gian phòng khách.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
