Vị trí xà ngang đại kỵ gây hao tài tốn của, cách hóa giải

Xà ngang phía trên giường ngủ

Trong phong thủy, xà ngang phía trên giường ngủ là một trong những vị trí xà ngang đại kỵ nhất. Đặt giường ngủ dưới xà ngang được xem là không thuận lợi và thậm chí có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực.

Hành động này được gọi là phạm vào "Huyền trâm sát", một thuật ngữ chỉ tình trạng áp lực từ một vật thể trên cao (trong trường hợp này là xà ngang) đè xuống dưới.

Quan niệm phong thủy còn cho rằng, ngủ phía dưới xà ngang không những ảnh hưỏng nghiêm trọng đến sức khỏe, mà có trường hợp là nơi Hung Tinh đã đến thì có thể dẫn đến tai họa ngoài ý muốn, thậm chí nguy hiểm.

Xà ngang phía trên bàn thờ

Trong phong thủy, bàn thờ không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính của gia đình đối với tổ tiên và thần linh mà còn là nơi chiêu tập và cân bằng năng lượng cho ngôi nhà. Theo đó, nếu đặt bàn thờ dưới xà ngang, hay còn gọi là tình trạng "Xà ngang áp đỉnh" - là một việc làm không được khuyến khích.

Khi ban thờ bị xà ngang chắn trên đỉnh, điều này có thể tạo ra một loại áp lực vô hình, ảnh hưởng đến sự chiêu cát khí và quân bình âm dương của không gian. Làm ảnh hưởng đến vượng khí, tài lộc của gia đình và có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe và sự bình an trong cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Ban thờ cần được an vị tại các khu vực tàng phong (nơi giữ gió), chiêu cát khí (nơi hút năng lượng tốt), đồng thời cần đảm bảo sự cân bằng giữa âm và dương. Một vị trí lý tưởng cho bàn thờ là nơi có không gian thoáng đãng, sáng sủa và không bị các vật thể như xà ngang chắn lên trên.

Như vậy, để tạo ra một không gian phong thủy tốt cho bàn thờ, gia chủ cần tránh đặt bàn thờ dưới xà ngang hoặc bất kỳ vật cản nào trên cao, nhằm đảm bảo sự thông thoáng và hài hòa cho không gian thờ cúng, từ đó mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia đình.

Xà ngang trên bàn ăn hoặc bếp

Bếp không chỉ là nơi chế biến thức ăn mà còn được xem như là trung tâm của kho tài lộc, biểu trưng cho sự thịnh vượng và tài khí của gia đình.

Ngoài ra, từ góc độ tinh thần và tâm lý, xà ngang đè trực tiếp lên khu vực bếp có thể gây ra cảm giác ức chế và không thoải mái cho người nấu nướng cũng như những người sử dụng không gian này. Sự không thoải mái này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn có thể phản ánh vào chất lượng bữa ăn và sự gắn kết trong gia đình.

Khi xà ngang nằm ngay trên bếp, có thể tạo ra một sự áp lực vô hình lên không gian nấu nướng, ảnh hưởng đến việc chiêu tài và tích tụ tài lộc. Điều này có thể được hiểu là nguồn tài chính của gia đình gặp trở ngại, khó khăn trong việc tụ tài và ngăn chặn đường may mắn của các thành viên trong gia đình.

Xà ngang trên bàn làm việc và bàn học

Theo Báo Kinh tế & Đô thị, khi xà ngang nằm trên bàn làm việc hoặc bàn học, người ngồi dưới có thể cảm thấy áp lực, khó tập trung và gặp khó khăn trong tư duy và sáng tạo. Hiện tượng này được gọi là "xà ngang áp đỉnh" trong phong thủy, cản trở khả năng làm việc hiệu quả và giảm hiệu suất công việc.

Cách hóa giải vị trí xà ngang đại kỵ

Làm trần giả: Dùng trần giả để che xà ngang có thể giúp giảm bớt sát khí. Sử dụng vật liệu như thạch cao cho trần giả là một giải pháp phổ biến.

Thiết kế đèn treo: Treo đèn dưới xà ngang hoặc chiếu ánh sáng lên phía trên có thể tạo ra dương khí, giảm bớt sát khí. Đèn tròn hoặc ánh sáng hướng lên có thể tạo cảm giác không gian mở rộng và giảm áp lực từ xà ngang.

Sơn màu sáng cho xà ngang: Việc sơn xà ngang với màu sáng có thể giúp giảm bớt cảm giác nặng nề và áp lực mà nó mang lại.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

