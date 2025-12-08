Nhà 2 mái hợp phong thủy: Vì sao kiểu dáng tưởng đơn giản lại giúp gia chủ hút lộc, vượng khí dâng tràn?
GĐXH - Ngôi nhà hai mái không chỉ có đầy đủ công năng và giá trị thẩm mỹ mà còn giúp tiết kiệm chi phí vật liệu xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cách bố trí phong thủy nhà 2 mái chi tiết nhất giúp gia chủ thu hút tài lộc.
Màu sắc mái nhà
Màu sắc của mái nhà không chỉ là một yếu tố thẩm mỹ mà còn có tác động đáng kể đến phong thủy của ngôi nhà. Hiện nay có nhiều sự lựa chọn về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu và màu sắc mái nhà.
Gia chủ nên xem xét một số yếu tố quan trọng để chọn màu sắc mái nhà phù hợp với sở thích thẩm mỹ của họ và cũng hợp với phong thủy của ngôi nhà.
Màu đỏ và các màu sẫm thường được coi là lựa chọn tốt để áp dụng cho mái nhà. Theo phong thủy, màu đỏ được coi là màu tài lộc, mang đến vượng khí và sự may mắn cho gia đình. Đây là một sự lựa chọn phổ biến cho những người quan tâm đến phong thủy và muốn tạo nên một môi trường sống tích cực và thịnh vượng trong ngôi nhà của họ.
Tuy nhiên, cần chú ý rằng trong phong thủy của nhà hai mái, màu xanh thường được coi là không tốt. Do đó, bạn nên tránh sử dụng màu sắc này cho mái nhà của mình, để tránh tạo ra sự xung đột hoặc tác động tiêu cực đến tài lộc và cuộc sống của gia đình.
Tránh xây mái nhà hướng chính diện vào góc ao
Tục ngữ "Nhất góc ao, nhì đao đình" là một trong những điều cần lưu ý trong quá trình thiết kế mái nhà. Nó ám chỉ rằng khi xây dựng mái nhà, chúng ta nên tránh đặt mái nhà sao cho nó hướng chính diện vào góc ao hoặc góc cạnh của các đình, đền, miếu.
Việc này được coi là không tốt vì có thể mang đến những điều xấu ảnh hưởng đến tài lộc và hạnh phúc của gia đình.
Cửa ra vào đối diện với nóc nhà
Việc thiết kế và đặt cửa ra vào trong ngôi nhà là một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng nhà, đặc biệt là trong trường hợp của nhà hai mái. Rất nhiều người có xu hướng xây mái nhà theo hình tam giác và tạo ra khe hở giữa hai đầu mái để đảm bảo lưu thông không khí trong nhà.
Tuy nhiên, khi xây dựng nhà hai mái, gia chủ cần lưu ý không đặt cửa ra vào đối diện với phần nóc nhà. Theo phong thủy, việc đặt cửa ra vào đối diện với phần nóc nhà có thể gây ra sự hao tốn tiền tài và của cải trong nhà.
Thay vào đó, khi có một khoảng cách hoặc một góc nghiêng giữa cửa ra vào và nóc nhà, năng lượng có thể được lưu trữ một cách tốt hơn, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Không nên để đòn tay chĩa vào mái nhà
Mái nhà là ngôi nhà của gia đình, nơi mang đến sự an lành và hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy, việc xây dựng và quản lý mái nhà cần được thực hiện với sự cẩn trọng và tôn trọng đối với các tín ngưỡng và quan niệm truyền thống.
Trong truyền thống văn hóa của một số nền văn hóa, đòn tay và đòn dông được xem như là những vật phẩm tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức mạnh thiêng liêng. Tuy nhiên, chúng cũng được coi là biểu tượng của sự tối kỵ khi chúng được chĩa vào mái nhà của người khác. Điều này được xem là một hành động không tôn trọng và có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm linh và phong thủy của ngôi nhà đó.
Để tránh việc gây xui xẻo và xâm phạm vào tôn nghiêm của ngôi nhà, người ta thường tuân thủ quy tắc bịt kín đòn tay và đòn dông khi không sử dụng. Điều này có nghĩa là cần phải đặt chúng sao cho không ai có thể thấy hoặc chĩa vào ngôi nhà của người khác.
Những vật liệu sử dụng cho mái nhà
Gỗ và tre: Gỗ và tre thường được sử dụng để tạo ra khung xương của mái nhà, bao gồm các thành phần như xà gồ, cói giang.
Sử dụng gỗ và tre giúp mái nhà trở nên nhẹ nhàng, có khả năng chống đỡ sức nặng tốt và co giãn linh hoạt khi môi trường nhiệt độ thay đổi.
Thép: Thép thường được sử dụng làm khung kèo mái trong các mẫu thiết kế nhà hai mái hiện đại. Vật liệu này có độ bền cao, chất lượng tốt, khả năng chống rỉ sét, và trọng lượng nhẹ, giúp giảm tải trọng cho gia cường kết cấu mái và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
Bê tông: Bê tông là một vật liệu đa năng trong xây dựng và phương pháp đổ bê tông mái toàn khối thường được áp dụng trong những công trình nhà ở dân dụng. Bê tông có khả năng chống thấm cao và tạo độ cứng cho không gian lớn của công trình.
Ngói: Ngói đất nung, ngói đất sét, ngói bê tông và ngói xi măng là các loại ngói thường được sử dụng cho mái nhà hai mái. Chúng có đặc điểm ưa nhìn, không thấm nước, độ bền cao, và kiểu dáng đa dạng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
