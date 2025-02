Bóng hồng chân trần trên đường chạy 'Run With Me – Cộng Đồng Khỏe'

Trước khi tham gia "Run With Me - Cộng Đồng Khoẻ", chị Tâm từng thử sức ở nhiều giải chạy khác nhau. Lần đầu tiên chị tham gia một cuộc đua chính thức là cự ly marathon 42 km tại Tràng An – một đường chạy đầy thử thách với nhiều đoạn đá dăm sắc nhọn. "Ban đầu tôi chạy tốt, nhưng sau đó chân đau và chảy máu nhiều, nên tốc độ giảm dần. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng về đích với tinh thần đầy hứng khởi", chị nhớ lại.