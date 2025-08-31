Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Mới đây, một câu chuyện nhỏ nhưng ấm lòng được cô gái tên Tiểu Linh (25 tuổi, sống tại Tân Cương, Trung Quốc) chia sẻ trên Weibo đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người thừa nhận họ cũng bật cười xen lẫn xúc động khi đọc.

Ảnh minh họa.

Theo lời kể, Tiểu Linh đang mang thai những tháng đầu, sức khỏe yếu nên ốm nghén nặng. “Mình gần như chỉ ăn được đồ mẹ nấu, còn đồ ngoài thì khó chịu lắm vì bỏ quá nhiều gia vị. Nhưng mình thì mệt, chẳng có sức mà nấu ăn nữa. May mà mẹ vẫn thường xuyên nấu mang qua, song bà cũng bận trăm công nghìn việc: đi làm, rồi chăm cháu nội là con anh trai mình…” , Tiểu Linh chia sẻ.

Trong khi đó, chồng cô - anh A Hào, bằng tuổi, từ trước đến nay vốn không biết nấu ăn. Yêu nhau 3 năm, cưới thêm 2 năm, số lần anh vào bếp nấu cho vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cũng chỉ dừng ở vài món luộc hoặc mì tôm. Gia đình khá giả, lại có người giúp việc, nên A Hào cũng ít khi làm việc nhà, nấu ăn.

"Hồi còn yêu nhau và cả một năm đầu hôn nhân, khi bị ốm, chúng tôi vẫn đặt đồ ăn ngoài. Mẹ anh ấy cũng thường xuyên nấu ăn mang qua hoặc, nhờ người ship đồ đến. Nói chung, mình cũng chẳng có vấn đề gì về chuyện này, bù lại anh ấy cũng chăm chỉ đi làm, yêu vợ.

Cho đến vài tháng trở lại đây, mình có bầu. Mình sức khỏe vốn đã kém nên ốm nghén nặng lắm, gần như chỉ thích đồ ăn nhà, đặc biệt là mấy món mẹ nấu, chứ mua đồ ăn ngoài thường rất khó chịu vì họ bỏ gia vị quá nhiều. Mình thì mệt cũng chẳng có sức mà nấu ăn.

Thế là mẹ mình vẫn nấu mang qua, mà ngày một ngày hai thì được chứ nếu tình trạng đó cứ tiếp diễn nhiều tháng như vậy thì cũng phiền cho bà. Bà còn phải đi làm, rồi chăm cháu - là con của anh trai mình,...

Nhìn sang chồng mình thì chẳng thể nhờ nổi. Tuy không nói thẳng ra nhưng mình cũng tỏ ý chẳng hài lòng. Nấu cháo anh ấy cũng vụng về cơ mà,.... ", Tiểu Linh chia sẻ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một ngày Chủ nhật gần đây. Tiểu Linh rủ chồng về thăm mẹ đẻ, tiện mang chút quà biếu. Khác với mọi lần hay kêu bận, lần này A Hào hào hứng đồng ý ngay.

Sau khi tới nơi, Tiểu Linh cùng chị dâu đi chợ. Khi quay về, cô bất ngờ bắt gặp cảnh tượng chưa từng nghĩ đến: người chồng vốn lười bếp lại đang đeo tạp dề, đứng cạnh mẹ vợ cặm cụi nấu ăn.

Người phụ nữ cho biết bất ngờ, xúc động khi thấy chồng học nấu ăn vì vợ. Ảnh minh họa.

"Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy vào bếp nhà mẹ vợ, dù chúng tôi đã kết hôn được hai năm. Thực ra mẹ tôi luôn nấu ăn rất ngon và nhanh nữa, nhà lại có chị dâu nên hầu như anh trai, bố hay con rể cũng chẳng cần phụ giúp gì nhiều, cùng lắm là rửa bát.

Hỏi ra thì mới biết chồng tôi đang nhờ mẹ hướng dẫn cách nấu món cháo Gà, sườn xào mà tôi yêu thích. Nhìn cách ấy chăm chú, tỉ mỉ và cẩn thận học hỏi. Rồi lúng túng, vụng về khiến tôi vừa buồn cười vừa vừa xúc động. Hơi quá nhưng tôi đã khóc luôn lúc đó...", Tiểu Linh chia sẻ.

Hóa ra, khi biết vợ nghén nặng, A Hào đã chủ động xin mẹ vợ chỉ dạy cách nấu vài món tủ để bồi dưỡng cho vợ. Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng với Tiểu Linh, đó là khoảnh khắc cô cảm nhận rõ tình yêu và sự quan tâm thầm lặng từ chồng.

Mẹ Tiểu Linh cũng không giấu được bất ngờ. Bà liên tục khen con rể, thậm chí còn dí dỏm: “Con gái sinh cháu xong thì mẹ sẽ có thêm… một ‘vua đầu bếp’ trong nhà mất thôi, nếu con chịu khó học hành như thế này”.

Dưới phần bình luận trên Weibo, hàng loạt cư dân mạng khen ngợi câu chuyện đáng yêu, xúc động:

- “Chỉ cần một hành động nhỏ nhưng đúng lúc cũng khiến người vợ cảm thấy được yêu thương vô cùng”.

- “Đàn ông có thể không giỏi bếp núc, nhưng chịu khó học để chăm vợ thì đáng khen lắm”.

- “Hy vọng anh chồng này sẽ kiên trì, để sau này con ra đời, vợ con đều được ăn ngon từ tay anh nấu”.

- "Một câu chuyện đời thường, không cầu kỳ, nhưng đủ để thấy rằng đôi khi tình yêu thể hiện không phải bằng những lời hứa hẹn to tát, mà chỉ cần một chiếc tạp dề, một nồi cháo gà và sự cố gắng xuất phát từ trái tim".

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ GĐXH – Nhìn chiếc phong bì cùng những lời con rể nói, bố mẹ tôi tỏ vẻ ái ngại. Ông bà từ chối không nhận tiền, còn tôi thì vừa giận vừa tủi thân trước hành động của chồng.

Nguồn: Weibo.