BTV chương trình 'Chuyển động 24H' giấu mặt con gái mới sinh vì lý do gì?
GĐXH - BTV Thụy Vân - người dẫn chương trình của "Chuyển động 24H" mới sinh con gái được 3 tháng. Tuy nhiên, thay vì khoe hình ảnh của con, người đẹp lại muốn giấu vì một lý do nói ra ai cũng thấu hiểu.
BTV Thụy Vân mới đây tiếp tục được dẫn đêm trao giải "Giải thưởng VinFuture". Được biết, trong mỗi mùa VinFuture, BTV Thụy Vân đều tự đặt mình vào tâm thế "người mới". Cô đọc lại toàn bộ tài liệu từ đầu, nghiên cứu các thuật ngữ khoa học và xây dựng kịch bản dẫn với tinh thần cẩn trọng tuyệt đối.
Chia sẻ về lý do được ban tổ chức tin tưởng suốt 5 năm, BTV Thụy Vân nói: "Tôi nghĩ vì sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị của mình. Tôi luôn bắt đầu lại từ con số 0 để không chủ quan. Khi đứng trước những nhà khoa học hàng đầu thế giới, sự chuẩn xác là điều tối thượng".
Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, BTV Thụy Vân dành nhiều thời gian làm việc phía sau hậu trường: đọc tài liệu, trao đổi với ban tổ chức, làm việc trực tiếp với các chuyên gia để đảm bảo ngôn ngữ, thuật ngữ và tinh thần chương trình được truyền tải trọn vẹn.
Theo BTV Thụy Vân chia sẻ, từ ngữ cô dùng trên sân khấu không chỉ đẹp mà phải đúng. Cách cô giao tiếp, kết nối với khán phòng không chỉ trôi chảy mà cần giữ tinh thần trang trọng, mang giá trị của một giải thưởng tầm vóc thế giới.
Cô nói: "Tôi muốn mỗi câu nói cất lên đều đúng, đủ và thể hiện sự tôn trọng với những người tham dự. Từ ngữ không chỉ đẹp mà phải chính xác".
Ở cô là sự hòa quyện hiếm có giữa tri thức, sự điềm tĩnh và phong thái chuẩn mực – lý do khiến nhiều sự kiện lớn luôn "chọn mặt gửi vàng" Thụy Vân.
Sau gần một năm tạm rời sân khấu để đón con gái thứ hai, BTV Thụy Vân trở lại trong sự trầm trồ của khán giả và đồng nghiệp. Dù mới sinh được 3 tháng, cô vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và phong thái tràn đầy năng lượng.
Cô chia sẻ: "Tôi không có bí quyết đặc biệt. Quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái và ăn uống khoa học: ưu tiên đồ tươi, ít dầu mỡ. Tôi vận động nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ, tập phục hồi khi cơ thể cho phép. Kiên nhẫn và thấu hiểu cơ thể quan trọng hơn mọi phương pháp ép buộc".
Rời ánh đèn sân khấu, BTV Thụy Vân là người phụ nữ của gia đình. Triết lý làm mẹ của cô rất hiện đại: "Tôi chọn cho con sự bình yên. Bình yên nghĩa là được lớn lên tự nhiên, không bị soi chiếu hay áp lực phải hoàn hảo".
Trong khi nhiều nghệ sĩ thoải mái công khai hình ảnh con, BTV Thụy Vân lại chọn cách giữ kín. Con trai đầu cũng phải tới 6–7 năm sau cô mới chia sẻ với công chúng.
"Các con không phải người của công chúng. Tôi muốn các bé lớn lên nhẹ nhàng, không chịu sự chú ý quá sớm. Với bé thứ hai, tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của con", nữ BTV trải lòng.
Đăng quang đã gần hai thập niên, hiện tại BTV Thụy Vân vẫn là một trong những gương mặt hiếm hoi giữ được "độ hot". Cô là gương mặt quen thuộc của các sự kiện lớn, nhưng chưa bao giờ đánh đổi đời tư để thu hút sự chú ý.
Ảnh: NVCC
