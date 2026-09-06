Jessica (SNSD) khoe diện mạo trẻ trung ở tuổi U40

Jessica - cựu thành viên nhóm nhạc SNSD vừa chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến đi New York. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý nhờ diện mạo trẻ trung cùng phong cách thời trang mang đậm nét nữ tính.

Cụ thể, ngày 3/9, Jessica đăng tải những bức ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: “Last summer things” (Tạm dịch: Những điều cuối cùng của mùa hè). Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn thu hút ánh nhìn nhờ vẻ ngoài tươi tắn và phong cách nhẹ nhàng.

Hình ảnh mới đây của Jessica.

Trong loạt ảnh, Jessica dùng một chiếc khăn trắng để che tóc, kết hợp áo thun dài tay màu trắng cùng quần short denim. Cô hoàn thiện tổng thể bằng tất màu xám và giày bệt màu nâu chocolate. Cách phối đồ đơn giản nhưng mang hơi hướng trẻ trung, gợi cảm giác như phong cách của một cô gái tuổi đôi mươi.

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 37, Jessica vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung vốn là một trong những đặc điểm khiến cô được yêu mến từ những ngày hoạt động cùng SNSD. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả để lại những bình luận khen ngợi diện mạo của nữ ca sĩ, cho rằng cô vẫn giữ được nét tươi tắn và ngày càng có phong cách riêng.

Dù đã U40, Jessica vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung vốn là một trong những đặc điểm khiến cô được yêu mến từ những ngày hoạt động cùng SNSD.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đặc biệt chú ý đến những hoạt động sắp tới của Jessica tại Hàn Quốc. Ngày 19/9, cô sẽ xuất hiện trên sân khấu Infinite Challenge Run in Gyeongju 2026 cùng danh hài Park Myung Soo.

Đặc biệt, Jessica và Park Myung Soo dự kiến tái hiện ca khúc Naengmyeon - bản hit từng được cả hai trình diễn trong Infinite Challenge Olympic-daero Duet Song Festival năm 2009.

Sau 17 năm, màn tái hợp của Jessica và Park Myung Soo được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt với những người từng yêu thích Naengmyeon. Sự xuất hiện lần này cũng khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi hình ảnh Jessica trên sân khấu sau nhiều năm kể từ lần đầu ca khúc gây sốt.