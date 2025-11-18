3 thức uống buổi sáng được bác sĩ Nhật Bản khuyên dùng để thanh lọc cơ thể: Làm ngay, hiệu quả bất ngờ!
GĐXH - Các bác sĩ Nhật Bản khuyên dùng 3 "bữa ăn giải độc" để thanh lọc cơ thể và thúc đẩy quá trình làm sạch sâu vào buổi sáng.
Thức uống giải độc nào tốt nhất nên uống vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể? Việc lựa chọn đúng nguyên liệu có thể kích hoạt "công tắc thải độc" của cơ thể, đặc biệt là khi con người hiện đại thường xuyên phải đối mặt với gánh nặng kép từ phụ gia thực phẩm, căng thẳng quá mức và thiếu ngủ, khiến độc tố tích tụ trong cơ thể!
Bác sĩ nhi khoa người Nhật Seiko Hisamochi, 65 tuổi, nổi tiếng, đặc biệt khuyên dùng ba "đồ uống giải độc bữa sáng" đơn giản nhưng hiệu quả. Những đồ uống này không chỉ đầy đủ dinh dưỡng và dễ làm mà còn có thể nhanh chóng loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, giống như "khởi động lại" cơ thể bạn chỉ bằng một nút bấm, cho phép bạn chào đón buổi sáng tràn đầy năng lượng!
3 bí quyết thanh lọc cơ thể, thải độc vào buổi sáng
Bí quyết thải độc bữa sáng số 1: Nước chanh gừng mật ong
Để đảm bảo một ngày suôn sẻ và không gián đoạn, điều đầu tiên cần làm khi thức dậy là uống một cốc nước ấm! Bởi vì quá trình trao đổi chất của cơ thể cần đủ nước, đồng thời giúp dạ dày và gan "khởi động" sớm, đẩy nhanh nhu động ruột và chuyển hóa độc tố!
Bác sĩ thẩm mỹ Wu Yi-ru cũng cho biết, việc hình thành thói quen uống nước ấm vào buổi sáng, nếu duy trì lâu dài, có thể dần cải thiện tình trạng da xỉn màu khó chịu, mụn trứng cá và thậm chí là táo bón.
Để tăng cường hiệu quả giải độc, hãy thêm chanh, gừng và mật ong vào nước ấm để có một thức uống giải độc, thanh lọc cơ thể cực kỳ hiệu quả! Bác sĩ người Nhật Seiko Hisamochi giải thích rằng chanh rất giàu vitamin C và có đặc tính chống oxy hóa tuyệt vời; gừng làm ấm cơ thể và thúc đẩy lưu thông máu; và mật ong giúp gan sản xuất glycogen, cải thiện hiệu quả giải độc.
Bác sĩ tim mạch Mitsuji Sugioka cũng khuyến nghị mạnh mẽ rằng nước chanh ấm nên là thức uống đầu tiên vào buổi sáng. Ông giải thích rằng chanh không chỉ kích hoạt tế bào gan và giúp chuyển hóa chất thải, mà còn thúc đẩy quá trình hấp thụ khoáng chất, chống mệt mỏi, ức chế tích tụ mỡ, cải thiện môi trường đường ruột và thậm chí giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nước chanh ấm là một chế độ ăn uống lành mạnh đơn giản nhưng hiệu quả!
Bạn hãy pha 1 cốc nước ấm với nước cốt nửa quả chanh, 1 thìa cà phê gừng băm nhỏ và 1 thìa cà phê mật ong. Uống ngay.
Bí quyết thanh lọc cơ thể vào bữa sáng số 2: Quả bơ
Quả bơ, một "siêu thực phẩm giải độc", là một món nhất định phải thử! Tiến sĩ Jiroko giải thích rằng quả bơ rất giàu glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa kim loại nặng và độc tố trong cơ thể. Hơn nữa, quả bơ còn giàu chất xơ tự nhiên, giúp làm sạch ruột và thúc đẩy nhu động ruột một cách tuyệt vời!
Ngoài việc ăn trực tiếp, bơ với bánh mì nướng còn là một sự kết hợp hoàn hảo cho bữa sáng! Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Cynthia Sass khuyên dùng bánh mì kẹp bơ thơm ngon, lưu ý rằng chúng cung cấp chất béo lành mạnh, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và thúc đẩy giảm cân. Ngay cả siêu mẫu Miranda Kerr cũng coi "bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt + trứng + bơ + nước chanh nóng" là công thức bữa sáng kinh điển của cô!
Bí quyết thải độc bữa sáng số 3: Nước ép rau xanh và rau củ
Cảm thấy chán ăn khi thức dậy vào buổi sáng? Hãy thử một ly "latte xanh"! Nó được làm bằng cách xay nhuyễn rau xanh và trái cây theo mùa, cả vỏ lẫn ruột, thành một loại nước ép giàu dinh dưỡng và chất xơ, giúp giải độc và trẻ hóa cơ thể. Bác sĩ gia đình Chang Hsuan-jui chia sẻ rằng một bệnh nhân tiểu đường chỉ cần chuyển sang uống latte xanh vào bữa sáng đã ổn định đường huyết thành công và giảm liều lượng thuốc.
Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Rie Nakamura cũng chia sẻ công thức pha chế latte xanh "không sợ vị rau củ". Kiwi giàu vitamin C và E, komatsuna giàu sắt tốt cho da, chuối và sữa đậu nành được thêm vào để cung cấp protein . Hơn nữa, hương vị cũng dịu nhẹ hơn, đảm bảo ngay cả những người "không thích rau củ" cũng sẽ hài lòng khi thưởng thức!
Một cốc latte xanh đặc Biệt của chuyên gia dinh dưỡng gồm: 1 quả kiwi xanh + 1 quả chuối (80g) + 1 nhánh cải thìa (50g) + 100ml sữa đậu nành. Cắt tất cả nguyên liệu thành kích thước vừa phải, cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.
Theo ABLW
