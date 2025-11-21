Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.
Ngày 21/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.
Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Các đối tượng sau đó câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).
Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.
Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa); Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc); Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng); Nguyễn Thị Ngọc Trúc (Kế toán Công ty MK Skincare); Vương Phượng Nghi (Giám đốc); Võ Hoài Sơn (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn); Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn); Đỗ Bích Thủy đối (tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'Xã hội - 3 giờ trước
Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổiXã hội - 4 giờ trước
Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiềnXã hội - 4 giờ trước
Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.
Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túyPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý.
Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giâyPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội, người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội xử lý.
Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoạiPháp luật - 1 ngày trước
Nhận tin báo của người thân về việc ông N.T.K mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra và xác định ông K. đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển tinh thần qua điện thoại.
Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạngPháp luật - 1 ngày trước
Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...
Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máyPháp luật - 1 ngày trước
Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”Pháp luật
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.