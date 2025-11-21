Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”

Thứ sáu, 19:26 21/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.

Ngày 21/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Mailisa và chồng bị khởi tố về tội Buôn lậu mỹ phẩm tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Thị Mai.

Các đối tượng sau đó câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa); Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc); Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng); Nguyễn Thị Ngọc Trúc (Kế toán Công ty MK Skincare); Vương Phượng Nghi (Giám đốc); Võ Hoài Sơn (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn); Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn); Đỗ Bích Thủy đối (tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Mailisa và chồng bị khởi tố về tội Buôn lậu mỹ phẩm tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Kim Khánh.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà NộiLực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

GĐXH - Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ Mailisa ở đường Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội và nhiều cơ sở khác.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam 9 kẻ trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam 9 kẻ trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Cùng chuyên mục

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 3 giờ trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Xã hội - 4 giờ trước

Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Xã hội - 4 giờ trước

Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý.

Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây

Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội, người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội xử lý.

Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại

Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhận tin báo của người thân về việc ông N.T.K mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra và xác định ông K. đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển tinh thần qua điện thoại.

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Xem nhiều

Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”

Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”

Pháp luật

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.

Vụ bé gái lớp 8 ở Thái Nguyên bị bạo hành: Công an bắt 3 đối tượng liên quan

Vụ bé gái lớp 8 ở Thái Nguyên bị bạo hành: Công an bắt 3 đối tượng liên quan

Pháp luật
Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật
Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Pháp luật
Ninh Bình: Bắt nguyên công chức địa chính nhận hối lộ

Ninh Bình: Bắt nguyên công chức địa chính nhận hối lộ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top