Nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh hội ngộ trong 'Phòng khách 3 thế hệ'
GĐXH - "Phòng khách 3 thế hệ" số 2 của nhạc sĩ Dương Cầm tiếp tục có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi trải dài qua nhiều thế hệ.
Theo tiết lộ từ ê-kíp sản xuất, "Phòng khách 3 thế hệ" số 2 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/8 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình tiếp tục được dẫn dắt bởi nhạc sĩ Dương Cầm trong vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc.
Trong số thứ 2, chương trình hứa hẹn mang đến những không gian đối thoại nghệ thuật đặc sắc, độc đáo với sự tham gia của các nghệ sĩ: Nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz.
Sự kết hợp giữa những "cây đa, cây đề" của nền âm nhạc Việt Nam cùng những giọng ca đại diện cho thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tạo nên một đêm nhạc giao thoa bùng nổ, nối dài cuộc hẹn đầy ý nghĩa của những khán giả yêu nhạc.
Trước đó, đêm "Phòng khách 3 thế hệ" đầu tiên diễn ra vào tối 14/6. Dưới bàn tay đạo diễn của nhạc sĩ Dương Cầm cùng ê-kíp, Nhà hát Hồ Gươm đã được biến hóa thành một không gian phòng khách ấm cúng, nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung để các thế hệ trong gia đình trò chuyện và thấu hiểu.
Số đầu tiên đã mang đến cho khán giả một bức tranh âm nhạc đa sắc với sự góp mặt của 4 nghệ sĩ đại diện cho các thế hệ: Nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. "Phòng khách 3 thế hệ" số 1 đã thực sự thành công trong việc tạo ra một điểm hẹn văn hóa, nơi âm nhạc làm tròn sứ mệnh kết nối tình thân.
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