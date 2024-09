Ca sĩ Minh Quân và câu chuyện về Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân

8 giờ trước

GĐXH - Quán quân The Voice Kids 2013 Quang Anh được khen có ngoại hình bắt mắt hơn sau 11 năm vào showbiz. Nam ca sĩ đổi tên Rhyder, được dự đoán sẽ là quán quân chương trình "Anh trai say hi".