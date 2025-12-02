Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránh
GĐXH - Bàn ăn gỗ là một vật không thể thiếu trong không gian phòng bếp của một ngôi nhà hiện đại. Tuy nhiên, để sắp xếp chúng sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết.
Không nên đặt đối diện cửa chính
Theo phong thủy, việc kê bàn ăn ở đối diện của chính có thể sẽ làm cho không khí trong nhà bị tắc nghẽn và khó lưu thông. Bởi cửa chính là nơi nạp không khí tốt vào nhà.
Về mặt thẩm mỹ, nếu để mở cửa chính ra mà thấy cảnh cả nhà đang dùng bữa sẽ gây bất tiện, cả khách và chủ sẽ có tâm lý ngại ngùng. Để khắc phục điều này, các bạn nên thiết kế bình phong cho cửa chính.
Tránh đối diện bàn thờ
Bàn ăn là nơi có nhiều mùi dầu mỡ, thức ăn. Nên khi bài trí bàn ăn, nên tránh bài trí bàn ăn đối diện bàn thờ, vì mùi thức ăn và dầu mỡ sẽ bám vào bàn thờ. Điều này là một điều kiêng kỵ trong phong thủy.
Không được đối diện nhà vệ sinh
Phòng tắm và nhà vệ sinh là những nơi sản sinh ra rất nhiều không khí xấu trong ngôi nhà. Việc đặt bàn ăn ở đối diện, hoặc gần nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của các thành viên trong gia đình.
Không những thế, việc đặt bàn ăn ở những vị trí nhạy cảm như thế rất mất vệ sinh và khó chịu. Chỉ trường hợp diện tích quá hạn chế, không còn sự lựa chọn nào khác, thì bạn nên có hệ thống khử mùi, cách âm tốt trong nhà vệ sinh. Hoặc thiết kế vách ngăn cho nhà vệ sinh và phòng bếp.
Hướng Tây Nam
Việc đặt bàn ăn ở các phương vị thích hợp với mệnh của gia chủ sẽ mang lại tài vận, sức khỏe cho mọi người trong nhà. Nếu bạn thuộc mệnh Tây tứ trạch, cần tránh đặt ở hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc.
Theo phong thủy, hướng Tây Nam là hướng xấu. Phòng ăn là nơi ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Nên tốt nhất, quý khách nên tránh hướng này. Hoặc khắc phục bằng cách trang trí cho phòng bếp bằng các vật trang trí phong thủy như: Tượng sư tử, tượng Quan Âm, Quan Vũ…
Không nên để số lẻ
Số chẵn trong phong thủy luôn là những con số may mắn, vì thế khi chọn bàn ăn, bạn nên chọn những bộ bàn ăn có số ghế chẵn. Những bộ bàn ăn 2, 4, 6, 8 ghế sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Tránh đặt phía dưới đèn
Nhiều gia đình sẽ lắp đèn trên bàn ăn nhưng xét theo phong thủy thì nếu đèn quá to có thể tạo áp lực tâm lý cho người ngồi bên dưới.
Chưa hết, vào mùa hè, những con côn trùng nhỏ thường bị hấp dẫn bởi ánh đèn. Nếu bay vào nhà, chúng có thể rơi xuống thức ăn trên bàn, cũng rất mất vệ sinh.
Tránh đặt dưới xà ngang
Nếu bàn ăn bị đè bởi xà ngang, gia chủ có thể dùng vật liệu kiểu treo để hoá giải, nhưng tốt nhất vẫn là nên di chuyển bàn ăn tới vị trí khác. Không chỉ bàn ăn, bất kể thứ gì dưới xà ngang như giường ngủ, ghế sofa… cũng là đại kỵ, nên khi thiết kế cần tránh bố cục này.
Không đặt bàn ăn dưới chân cầu thang
Vì diện tích eo hẹp, nhiều gia đình vẫn đặt bàn ăn dưới chân cầu thang nhưng đây cũng là một đại kỵ phong thủy. Để hóa giải, gia chủ nên đặt hai chậu trúc dưới chân cầu thang.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
