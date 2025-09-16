Mới nhất
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Thứ ba, 21:00 16/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Nguyên tắc vàng khi chọn đồ cho người có bắp tay to

Chất liệu: Ưu tiên các chất liệu mềm mại, rũ như voan, lụa, cotton để tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng. Tránh các chất liệu cứng (như denim dày) hoặc bó sát (như thun co giãn quá mức) vì sẽ làm lộ bắp tay.

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to - Ảnh 1.

Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục.

Màu sắc: Chọn gam màu tối (đen, navy, nâu) hoặc trung tính (xám, be) để phần thân trên trông gọn gàng hơn. Có thể dùng màu sáng hoặc họa tiết bắt mắt ở phần dưới (quần, váy) để đánh lạc hướng sự chú ý.

Họa tiết: Ưu tiên họa tiết nhỏ, đơn giản như chấm bi nhỏ, hoa nhí. Tránh họa tiết to bản, cầu kỳ ở vùng tay áo vì sẽ khiến bắp tay trông lớn hơn.

Các kiểu áo "cứu cánh" cho nàng bắp tay to

Áo tay phồng/tay bồng

Áo tay phồng luôn nằm trong danh sách "vũ khí" lợi hại để che khuyết điểm bắp tay. Thiết kế phần tay rộng rãi giúp che phủ khéo léo, đồng thời tạo nét nữ tính, nhẹ nhàng cho người mặc. Khi kết hợp cùng quần jeans cạp cao hoặc chân váy chữ A, bạn sẽ có ngay một outfit vừa thanh thoát, vừa cân đối vóc dáng.

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to - Ảnh 2.

Áo tay phồng luôn nằm trong danh sách "vũ khí" lợi hại để che khuyết điểm bắp tay.

Áo cánh tiên/tay loe

Những chiếc áo tay loe hay tay cánh tiên có phần tay xòe dần về phía cổ tay, giúp tạo cảm giác bắp tay thon gọn hơn. Nếu chọn chất liệu voan, lụa mỏng nhẹ, bạn sẽ thấy tổng thể thêm phần bay bổng, thời thượng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi đi chơi cuối tuần hoặc các buổi tiệc nhỏ cùng bạn bè.

Áo tay lỡ dáng suông

Áo tay lỡ (dài đến khuỷu tay) với dáng suông thoải mái là lựa chọn an toàn cho nàng bắp tay to. Không những che khuyết điểm tự nhiên, kiểu áo này còn mang lại cảm giác dễ chịu, thoáng mát. Điểm cộng nữa là nó rất dễ phối đồ, từ quần jeans, quần vải cho đến chân váy đều hợp.

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to - Ảnh 3.

Áo tay lỡ (dài đến khuỷu tay) với dáng suông thoải mái là lựa chọn an toàn cho nàng bắp tay to.

Áo trễ vai/lệch vai

Nếu bạn tự tin với xương quai xanh thì đừng bỏ qua áo trễ vai hoặc lệch vai. Thiết kế này thu hút ánh nhìn vào bờ vai, giúp đánh lạc hướng khỏi bắp tay to. Đây là lựa chọn "chuẩn bài" cho mùa hè hay những sự kiện cần sự nổi bật, vừa gợi cảm mà vẫn tinh tế.

Áo cổ chữ V

Áo cổ chữ V giúp kéo dài phần thân trên, tạo cảm giác vóc dáng thon gọn hơn. Khi kết hợp cùng vòng cổ dài hoặc một chiếc khăn choàng nhẹ, outfit sẽ thêm phần hài hòa, sang trọng. Đây là kiểu áo dễ mặc, phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi.

Áo cánh dơi/tay kimono

Áo cánh dơi hoặc tay kimono có phần tay rộng, rũ tự nhiên, giúp che phủ bắp tay tối đa. Kiểu dáng phóng khoáng nhưng vẫn thanh lịch này cực kỳ dễ ứng dụng: bạn có thể diện đi làm công sở, đi dạo phố hay thậm chí đi du lịch đều rất hợp.

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to - Ảnh 4.

Áo cánh dơi hoặc tay kimono có phần tay rộng, rũ tự nhiên, giúp che phủ bắp tay tối đa.

Bắp tay to nên mặc váy/đầm gì?

Đầm tay phồng/cánh tiên

Đầm tay phồng hoặc tay cánh tiên chính là "trợ thủ" để nàng vừa giấu khéo bắp tay, vừa tôn dáng. Phần tay áo rộng rãi kết hợp chiết eo giúp tạo đường cong cơ thể, khiến tổng thể trở nên cân đối và duyên dáng hơn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc hay sự kiện quan trọng.

Đầm có điểm nhấn ở eo

Một chiếc đầm chiết eo hoặc thắt đai sẽ giúp ánh nhìn tập trung vào vòng eo, làm lu mờ đi khuyết điểm bắp tay. Nếu chọn dáng váy chữ A hoặc maxi, bạn sẽ trông cao ráo và thanh lịch hơn rất nhiều. Đây là kiểu đầm "an toàn" mà nàng nào cũng nên có trong tủ đồ.

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to - Ảnh 5.

Một chiếc đầm chiết eo hoặc thắt đai sẽ giúp ánh nhìn tập trung vào vòng eo, làm lu mờ đi khuyết điểm bắp tay.

Đầm tay ren/voan mỏng

Nếu muốn vừa che bắp tay vừa tạo sự duyên dáng, hãy chọn đầm có tay ren hoặc voan mỏng. Chất liệu này không chỉ nhẹ nhàng, bay bổng mà còn giúp trang phục thêm phần sang trọng, tinh tế. Kiểu váy này cực kỳ hợp cho những buổi tiệc tối, nơi bạn cần một chút nổi bật nhưng không quá phô trương.

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to - Ảnh 6.Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.

Huyền Trang (T/h)
