Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Áo sơ mi phối cardigan

Cardigan là loại áo khoác len được dệt hở phía trước ngực, tay dài, mỏng nhẹ, có hoặc không may nút. Sự kết hợp giữa sơ mi và cardigan là vô cùng hoàn hảo cho những cô gái nào yêu thích sự nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng không quá yểu điệu.

Đây là một combo phù hợp cả đi làm, đi chơi lẫn đến trường học. Một chiếc áo cardigan phối cùng một chiếc sơ mi trắng hay nhạt màu giúp bạn trông thêm phần thanh lịch.

Bộ đôi áo sơ mi phối cardigan có thể kết hợp với đa dạng các loại quần như quần ống suông, quần đùi hay các loại váy từ dài đến ngắn đều phù hợp.

Áo sơ mi phối blazer

Blazer có nguồn gốc từ áo khoác suit với đường may được thay đổi nhằm tạo nên một kiểu dáng thoải mái, dễ phối đồ hơn nhưng vẫn giữ nguyên phong cách nghiêm túc và sang trọng vốn có.

Trong những dịp sự kiện hoặc những nơi cần trang phục mang tính trang nhã, chững chạc thì không thể thiếu sự hiện diện của bộ đôi áo sơ mi phối blazer.

Khám phá sự kết hợp hoàn hảo giữa áo sơ mi trắng và blazer đen, tạo phong cách thanh lịch.

Tuy nhiên, đối với blazer, các chị em nên chọn size không quá khít cơ thể để trang phục được vừa vặn và thoải mái hơn khi mặc. Nếu muốn tăng thêm sự chỉn chu hãy phối cùng một chiếc quần âu hoặc chân váy chữ a.

Áo sơ mi phối gile len

Áo gile len có thiết kế không tay, cổ tròn hoặc cổ tim xẻ dài, là một loại áo được rất nhiều bạn gái đặc biệt là những cô bạn cá tính săn đón. Vì là trang phục ít kén người mặc nên hầu như gilet được phối với vô số loại áo quần, tuy nhiên, nổi bật nhất không thể thiếu sự kết hợp giữa gile len và áo sơ mi.

combo áo gile len + sơ mi trắng + chân váy + boot nữ luôn là một trong những set quần áo mang lại một sức hút vô cùng lớn.

Với một phong cách trẻ trung, tươi tắn và năng động mà sự kết hợp này mang lại, bất kể độ tuổi nào cũng sẽ cảm thấy bản thân mình nhưng đang được trẻ thêm vài tuổi khi diện combo này trên người. Đặc biệt, combo áo gile len + sơ mi trắng + chân váy + boot nữ luôn là một trong những set quần áo mang lại một sức hút vô cùng lớn.

Áo sơ mi phối trench coat

Với form dáng dài, dày dặn nhưng vô cùng thanh thoát, sẽ là sự lựa chọn vô cùng phù hợp cho các bạn gái yêu thích sự giản dị. Không những thế, với dáng áo khá dài, chiếc trench coat còn có thể giúp bạn che đi một vài khuyết điểm trên cơ thể ở vai, đùi hoặc vòng eo.

Trench coat thường không quá đa dạng màu sắc, một số màu nổi bật như nâu đất, trắng, đen hay xanh rêu thường là các màu dễ phối đồ nhất. Một chiếc quần jean ống ôm hoặc suông thường là lựa chọn hàng đầu để đi kèm với combo trench coat + áo sơ mi.

Áo sơ mi + sweater

Sweater có lẽ là một cái tên không còn xa lạ gì đối với phái đẹp. Đây là loại áo chui đầu, có ống tay áo dài và không có mũ (áo có mũ được gọi là hoodie), sweater được làm từ rất nhiều chất liệu nhưng ưa chuộng nhất thường là len và cotton.

Chiếc sweater với áo sơ mi, sự kết hợp này mang lại phong cách thanh lịch pha lẫn chút năng động.

Chiếc sweater với áo sơ mi, sự kết hợp này mang lại phong cách thanh lịch pha lẫn chút năng động. Quần baggy cũng là lựa chọn hàng đầu cho sự kết hợp trên.