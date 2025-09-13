Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái

Thứ bảy, 21:00 13/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phối đồ cho bé gái mập không chỉ đơn thuần là chọn quần áo, mà còn là cách để các bé tự tin thể hiện cá tính. Cùng khám phá những gợi ý có trong bài viết sau.

Kiểu dáng quần áo cho bé gái mập

Việc chọn quần áo phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bé gái mũm mĩm cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn. 

Với một chút khéo léo trong việc lựa chọn kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, bạn hoàn toàn có thể giúp bé yêu của mình trở nên nổi bật. Sau đây là một số kiểu dáng quần áo cho bé gái mập mà các mẹ nên tham khảo:

Áo

Áo sơ mi: Những chiếc áo sơ mi kẻ dọc dáng rộng sẽ tạo hiệu ứng thị giác giúp bé trông thon gọn hơn.

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái - Ảnh 1.

Những chiếc áo sơ mi kẻ dọc dáng rộng sẽ tạo hiệu ứng thị giác giúp bé trông thon gọn hơn.

Áo thun: Áo thun cotton cổ tròn hoặc chữ V nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo. Bạn nên tránh những chiếc áo quá bó sát hoặc có họa tiết quá cầu kỳ.

Áo đầm: Các mẹ nên chọn những chiếc đầm có phần eo được thiết kế tinh tế để che đi khuyết điểm vòng eo.

Áo kiểu: Áo peplum, áo trễ vai hoặc áo tay bồng sẽ giúp bé gái trông nữ tính và duyên dáng hơn.

Quần

Quần jeans: Quần jeans ống rộng hoặc cạp cao màu tối như đen, xanh navy… sẽ giúp bé trông thon gọn hơn.

Quần short: Quần short jean hoặc quần short vải có độ dài qua đầu gối sẽ giúp bé thoải mái vận động và năng động hơn.

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái - Ảnh 2.

Quần jeans ống rộng hoặc cạp cao màu tối như đen, xanh navy… sẽ giúp bé trông thon gọn hơn.

Váy: Đối với các em nhỏ, mẹ nên chọn các mẫu váy xòe, váy mềm hoặc chân váy chữ A... để giữ được nét hồn nhiên cho bé.

Màu sắc quần áo cho bé gái mập

Ngoài kiểu dáng, màu sắc quần áo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bé yêu trở nên xinh xắn và nổi bật hơn.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn màu sắc khéo léo không chỉ giúp bé trông thon gọn mà còn thể hiện được phong cách thời trang riêng. Sau đây là một số màu sắc mà các mẹ nên ưu tiên lựa chọn khi mua sắm quần áo cho các bé:

Màu tối: Đen, xanh navy, xám… sẽ là những gam màu giúp thu nhỏ vóc dáng và tạo cảm giác cân đối hơn.

Màu trầm: Các màu trầm như xanh lá đậm, đỏ đô, tím than,… vừa tạo cảm giác sang trọng lại vừa giúp bé trông thanh lịch hơn.

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái - Ảnh 3.

Màu pastel: Hồng nhạt, xanh nhạt, vàng nhạt,… mang đến vẻ ngọt ngào và nữ tính cho bé.

Màu trung tính: Trắng, be, kem… là những màu trung tính dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách.

Chất liệu phù hợp cho bé gái mập

Để bé gái mũm mĩm luôn cảm thấy thoải mái và tự tin, việc lựa chọn chất liệu quần áo phù hợp là vô cùng quan trọng. Mẹ nên ưu tiên những loại vải mềm mại, thoáng mát như cotton, linen, viscose.

Các chất liệu này không chỉ giúp bé cảm thấy dễ chịu mà còn thấm hút mồ hôi tốt, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Bên cạnh đó, vải có độ co giãn cũng là một yếu tố cần cân nhắc, giúp bé tự do vận động mà không bị gò bó.

Kích thước quần áo cho bé gái mập

Thay vì chỉ dựa vào độ tuổi, mẹ nên ưu tiên đo số đo cụ thể của bé như vòng ngực, vòng eo, chiều dài thân áo và chiều dài quần. Mỗi bé đều phát triển với tốc độ khác nhau. Do đó, việc này sẽ giúp mẹ chọn được size quần áo chính xác nhất, tránh tình trạng quần áo quá chật hoặc quá rộng.

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái - Ảnh 4.

Thay vì chỉ dựa vào độ tuổi, mẹ nên ưu tiên đo số đo cụ thể của bé như vòng ngực, vòng eo, chiều dài thân áo và chiều dài quần.

Quần áo quá chật sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu, hạn chế vận động và làm lộ rõ những khuyết điểm trên cơ thể. Ngược lại, quần áo quá rộng lại khiến bé trông luộm thuộm và kém gọn gàng.

Do đó, mẹ nên chọn những bộ quần áo vừa vặn, thoải mái. Các kiểu dáng suông, rộng sẽ giúp bé trông thon gọn hơn. Đặc biệt, quần có cạp cao sẽ giúp che đi phần eo và tạo cảm giác chân dài hơn.

Phụ kiện thời trang phù hợp cho bé gái mập

Mẹ nên ưu tiên lựa chọn những màu sắc tươi sáng, nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục. Các mẹ nên tránh chọn phụ kiện quá to hoặc quá nhỏ.

Thay vào đó hãy chọn những phụ kiện có chất liệu mềm mại, thoáng mát để bé cảm thấy thoải mái. Quan trọng nhất, phụ kiện cần được kết hợp hài hòa với trang phục để tạo nên một tổng thể đẹp mắt.

Một chiếc mũ có vành sẽ giúp che đi phần má bầu bĩnh, tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn hơn. Mũ beanie đơn giản lại mang đến vẻ đáng yêu, trong khi mũ có dây buộc sẽ là điểm nhấn thu hút. 

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái - Ảnh 5.

Mẹ nên ưu tiên lựa chọn những màu sắc tươi sáng, nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục. Các mẹ nên tránh chọn phụ kiện quá to hoặc quá nhỏ.

Ngoài ra, kính mắt cũng là một phụ kiện thú vị. Kính tròn giúp khuôn mặt trông tròn trịa, nhí nhảnh. Kính vuông lại giúp cân bằng các đường nét trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, kính gọng màu sẽ là điểm nhấn nổi bật.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Cách phối đồ thời trang thu đông nam đẹp, phong cách

Cách phối đồ thời trang thu đông nam đẹp, phong cách

Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa Thu

Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa Thu

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt

Cùng chuyên mục

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

Đẹp - 10 phút trước

GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

Đẹp - 1 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.

Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu

Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu

Đẹp - 3 giờ trước

GĐXH - Có nhiều cách phối đồ với quần ống loe, tuy nhiên trước đó bạn nên lựa chọn xem dáng quần nào hợp với dáng người mình.

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Thời trang - 10 giờ trước

GĐXH - Vy Nguyễn – nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z – đã mang đến một bộ sưu tập công sở táo bạo, với những đường cut - out gợi cảm tới New York Fashion Week

Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gái

Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gái

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa thu đông đến cũng là lúc các mẹ đau đầu suy nghĩ cách phối đồ cho bé vừa ấm áp vừa thời trang. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ chia sẻ những gợi ý mix đồ cực hay để bé yêu luôn xinh xắn và tự tin.

Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da

Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi cơ bản làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, dẫn tới tổn thương da, mất nước và xuất hiện các vấn đề về da như mẩn đỏ, sạm nám.

Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa Thu

Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa Thu

Thời trang - 2 ngày trước

Với chất liệu mềm mại, thoải mái và đa dạng về kiểu dáng, bạn có thể dễ dàng phối áo len nhẹ hay cardigan với áo sơmi hoặc áo thun bên trong để tạo sự ấm áp mà vẫn mang lại vẻ đẹp sành điệu.

3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệu

3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệu

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Kỳ Duyên mang đến sự sắc sảo, cá tính; trong khi Tiểu Vy và cô em út Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Hôm nay, hãy cùng nhau khám phá cách kết hợp áo sơ mi với áo khoác các loại như blazer, cardigan, gilet, trench coat và sweater để tô điểm thêm cho diện mạo của chiếc áo sơ mi và giúp các chị em thêm phần tự tin khi xuống phố.

Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan

Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan

Thời trang - 3 ngày trước

Hoa hậu Thiên Ân thời gian gần đây liên tiếp ghi dấu ấn tại các sự kiện quốc tế, mới đây cô có cơ hội đọ sắc cùng Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan.

Xem nhiều

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Đẹp

GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.

Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh cao

Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh cao

Thời trang
Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Đẹp
Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Thời trang
Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top