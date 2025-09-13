Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái
GĐXH - Phối đồ cho bé gái mập không chỉ đơn thuần là chọn quần áo, mà còn là cách để các bé tự tin thể hiện cá tính. Cùng khám phá những gợi ý có trong bài viết sau.
Kiểu dáng quần áo cho bé gái mập
Việc chọn quần áo phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bé gái mũm mĩm cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn.
Với một chút khéo léo trong việc lựa chọn kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, bạn hoàn toàn có thể giúp bé yêu của mình trở nên nổi bật. Sau đây là một số kiểu dáng quần áo cho bé gái mập mà các mẹ nên tham khảo:
Áo
Áo sơ mi: Những chiếc áo sơ mi kẻ dọc dáng rộng sẽ tạo hiệu ứng thị giác giúp bé trông thon gọn hơn.
Áo thun: Áo thun cotton cổ tròn hoặc chữ V nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo. Bạn nên tránh những chiếc áo quá bó sát hoặc có họa tiết quá cầu kỳ.
Áo đầm: Các mẹ nên chọn những chiếc đầm có phần eo được thiết kế tinh tế để che đi khuyết điểm vòng eo.
Áo kiểu: Áo peplum, áo trễ vai hoặc áo tay bồng sẽ giúp bé gái trông nữ tính và duyên dáng hơn.
Quần
Quần jeans: Quần jeans ống rộng hoặc cạp cao màu tối như đen, xanh navy… sẽ giúp bé trông thon gọn hơn.
Quần short: Quần short jean hoặc quần short vải có độ dài qua đầu gối sẽ giúp bé thoải mái vận động và năng động hơn.
Váy: Đối với các em nhỏ, mẹ nên chọn các mẫu váy xòe, váy mềm hoặc chân váy chữ A... để giữ được nét hồn nhiên cho bé.
Màu sắc quần áo cho bé gái mập
Ngoài kiểu dáng, màu sắc quần áo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bé yêu trở nên xinh xắn và nổi bật hơn.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn màu sắc khéo léo không chỉ giúp bé trông thon gọn mà còn thể hiện được phong cách thời trang riêng. Sau đây là một số màu sắc mà các mẹ nên ưu tiên lựa chọn khi mua sắm quần áo cho các bé:
Màu tối: Đen, xanh navy, xám… sẽ là những gam màu giúp thu nhỏ vóc dáng và tạo cảm giác cân đối hơn.
Màu trầm: Các màu trầm như xanh lá đậm, đỏ đô, tím than,… vừa tạo cảm giác sang trọng lại vừa giúp bé trông thanh lịch hơn.
Màu pastel: Hồng nhạt, xanh nhạt, vàng nhạt,… mang đến vẻ ngọt ngào và nữ tính cho bé.
Màu trung tính: Trắng, be, kem… là những màu trung tính dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách.
Chất liệu phù hợp cho bé gái mập
Để bé gái mũm mĩm luôn cảm thấy thoải mái và tự tin, việc lựa chọn chất liệu quần áo phù hợp là vô cùng quan trọng. Mẹ nên ưu tiên những loại vải mềm mại, thoáng mát như cotton, linen, viscose.
Các chất liệu này không chỉ giúp bé cảm thấy dễ chịu mà còn thấm hút mồ hôi tốt, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Bên cạnh đó, vải có độ co giãn cũng là một yếu tố cần cân nhắc, giúp bé tự do vận động mà không bị gò bó.
Kích thước quần áo cho bé gái mập
Thay vì chỉ dựa vào độ tuổi, mẹ nên ưu tiên đo số đo cụ thể của bé như vòng ngực, vòng eo, chiều dài thân áo và chiều dài quần. Mỗi bé đều phát triển với tốc độ khác nhau. Do đó, việc này sẽ giúp mẹ chọn được size quần áo chính xác nhất, tránh tình trạng quần áo quá chật hoặc quá rộng.
Quần áo quá chật sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu, hạn chế vận động và làm lộ rõ những khuyết điểm trên cơ thể. Ngược lại, quần áo quá rộng lại khiến bé trông luộm thuộm và kém gọn gàng.
Do đó, mẹ nên chọn những bộ quần áo vừa vặn, thoải mái. Các kiểu dáng suông, rộng sẽ giúp bé trông thon gọn hơn. Đặc biệt, quần có cạp cao sẽ giúp che đi phần eo và tạo cảm giác chân dài hơn.
Phụ kiện thời trang phù hợp cho bé gái mập
Mẹ nên ưu tiên lựa chọn những màu sắc tươi sáng, nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục. Các mẹ nên tránh chọn phụ kiện quá to hoặc quá nhỏ.
Thay vào đó hãy chọn những phụ kiện có chất liệu mềm mại, thoáng mát để bé cảm thấy thoải mái. Quan trọng nhất, phụ kiện cần được kết hợp hài hòa với trang phục để tạo nên một tổng thể đẹp mắt.
Một chiếc mũ có vành sẽ giúp che đi phần má bầu bĩnh, tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn hơn. Mũ beanie đơn giản lại mang đến vẻ đáng yêu, trong khi mũ có dây buộc sẽ là điểm nhấn thu hút.
Ngoài ra, kính mắt cũng là một phụ kiện thú vị. Kính tròn giúp khuôn mặt trông tròn trịa, nhí nhảnh. Kính vuông lại giúp cân bằng các đường nét trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, kính gọng màu sẽ là điểm nhấn nổi bật.
