Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã
GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.
Áo hở lưng cut-out
Chiếc áo này được thiết kế khoe hờ phần lưng thay vì khoe tất cả. Chúng sẽ khéo léo khoe lưng của bạn qua các đường cắt thay vì khoe toàn bộ diện tích lưng như các mẫu thiết kế khác.
Áo hở lưng chữ V
Đây được coi là một trong những kiểu áo phổ biến nhất được nhiều nàng chọn lựa để khoe bờ lưng trần quyến rũ của mình. Kiểu áo này được thiết kế giống với tên gọi của nó, áo được thiết kế hở rộng từ phần vai và thu hẹp dần xuống thắt lưng.
Áo hở lưng dáng mở
Kiểu áo lưng trần này được thiết kế lấp ló thay vì hở bạo như áo lưng chần chữ V. Nếu bạn muốn diện áo lưng trần nhưng không muốn hở quá "bạo", bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình mẫu áo này.
Áo hở lưng dạng xoắn
Như tên gọi của mình, chiếc áo lưng trần này thường được thiết kế có phần dây xoắn ở chính giữa lưng tạo yếu tố thon gọn cũng như tạo điểm nhấn cho tấm lưng trần quyến rũ của bạn.
Áo hở lưng dáng drape
Chiếc áo hở lưng này được thiết kế có độ trễ vừa phải nhằm mục đích tạo yếu tố mềm mại, nhẹ nhàng và nữ tính cho chiếc áo.
Áo hở lưng buộc vạt
Đây cũng được coi là một trong những kiểu áo phổ biến được nhiều nàng ưa chuộng vì yếu tố an toàn mà vẫn quyến rũ. Chiếc áo này được thiết kế với phần buộc vạt thắt nơ ở phía sau lưng, bạn có thể dễ dàng thắt nhiều kiểu nơ và mix-match với nhiều kiểu váy và quần khi diện kiểu áo này.
Áo hở lưng thể thao
Đây là một trong những trang phục thể thao must-have của mọi cô nàng luyện tập thể thao. Chúng được thiết kế với nhiều kiểu khác nhau, tuy nhiên nếu bạn muốn diện chiếc áo này thật "xịn" ở phòng tập hãy chú ý đến chiếc áo lót thể thao của mình. Sự kết hợp giữa hai chiếc áo này sẽ đem lại cho bạn một vẻ ngoài cực khỏe khoắn và thời trang.
Áo hở lưng chữ X
Chiếc áo lưng trần này được thiết kế với phần dây đan chữ X sau lưng. Tùy thuộc vào kích thước của dây đan chéo, bạn sẽ xác định được diện tích lưng mình muốn để lộ là bao nhiêu.
Áo thun hở lưng ba lỗ
Đây là kiểu áo được rất nhiều cô gái ưa chuộng, đặc biệt là những nàng có vóc dáng mình hạc xương mai. Chúng khéo léo khoe được các đường cong mảnh mai trên cơ thể nàng, đem đến một vẻ ngoài quyến rũ và thanh tao.
Bí quyết mặc áo hở lưng
Làm thế nào để diện áo hở lưng đẹp là câu hỏi của rất nhiều người. Nhưng trước khi diện được chúng với bất kỳ items nào khác thì bạn phải nhớ chăm sóc vùng da lưng của mình đầu tiên.
Vì bạn sẽ khoe vùng da trần với các đường nét gợi cảm nên chắc chắn sẽ thật kém duyên nếu da lưng của mình có mụn hay các nốt viêm chân lông rồi. Để khắc phục được điều này bạn có thể chăm tẩy da chết vùng lưng và sử dụng kem dưỡng thể, chắc chắn bạn sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt tốt lên trông thấy sau một thời gian.
Chọn một chiếc áo lót phù hợp. Chiếc áo lót này phải kết hợp với áo hở lưng một cách hoàn hảo, chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định bạn diện áo lưng trần có đẹp hay không.
Một sự lựa chọn khác cũng khá hay ho là mix áo lưng trần với chân váy jean bút chì. Không những khoe được vẻ quyến rũ mà trông còn cực phủi bụi và cá tính nữa đấy. Áo hở lưng dáng croptop diện cùng với chân váy ngắn như cô bạn này cũng là một sự lựa chọn hay ho cho những chuyến đi dã ngoại ra khỏi thành phố ồn áo và náo nhiệt đấy.
Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giảĐẹp - 1 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.
Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệuĐẹp - 2 giờ trước
GĐXH - Có nhiều cách phối đồ với quần ống loe, tuy nhiên trước đó bạn nên lựa chọn xem dáng quần nào hợp với dáng người mình.
Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion WeekThời trang - 9 giờ trước
GĐXH - Vy Nguyễn – nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z – đã mang đến một bộ sưu tập công sở táo bạo, với những đường cut - out gợi cảm tới New York Fashion Week
Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải máiĐẹp - 22 giờ trước
GĐXH - Phối đồ cho bé gái mập không chỉ đơn thuần là chọn quần áo, mà còn là cách để các bé tự tin thể hiện cá tính. Cùng khám phá những gợi ý có trong bài viết sau.
Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gáiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa thu đông đến cũng là lúc các mẹ đau đầu suy nghĩ cách phối đồ cho bé vừa ấm áp vừa thời trang. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ chia sẻ những gợi ý mix đồ cực hay để bé yêu luôn xinh xắn và tự tin.
Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn daChăm sóc da - 1 ngày trước
Nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi cơ bản làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, dẫn tới tổn thương da, mất nước và xuất hiện các vấn đề về da như mẩn đỏ, sạm nám.
Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa ThuThời trang - 2 ngày trước
Với chất liệu mềm mại, thoải mái và đa dạng về kiểu dáng, bạn có thể dễ dàng phối áo len nhẹ hay cardigan với áo sơmi hoặc áo thun bên trong để tạo sự ấm áp mà vẫn mang lại vẻ đẹp sành điệu.
3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệuĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Kỳ Duyên mang đến sự sắc sảo, cá tính; trong khi Tiểu Vy và cô em út Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.
Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phốĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hôm nay, hãy cùng nhau khám phá cách kết hợp áo sơ mi với áo khoác các loại như blazer, cardigan, gilet, trench coat và sweater để tô điểm thêm cho diện mạo của chiếc áo sơ mi và giúp các chị em thêm phần tự tin khi xuống phố.
Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái LanThời trang - 3 ngày trước
Hoa hậu Thiên Ân thời gian gần đây liên tiếp ghi dấu ấn tại các sự kiện quốc tế, mới đây cô có cơ hội đọ sắc cùng Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan.
Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Đẹp
GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.