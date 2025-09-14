Mới nhất
Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

Chủ nhật, 19:00 14/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.

Áo hở lưng cut-out

Chiếc áo này được thiết kế khoe hờ phần lưng thay vì khoe tất cả. Chúng sẽ khéo léo khoe lưng của bạn qua các đường cắt thay vì khoe toàn bộ diện tích lưng như các mẫu thiết kế khác.

Áo hở lưng chữ V

Đây được coi là một trong những kiểu áo phổ biến nhất được nhiều nàng chọn lựa để khoe bờ lưng trần quyến rũ của mình. Kiểu áo này được thiết kế giống với tên gọi của nó, áo được thiết kế hở rộng từ phần vai và thu hẹp dần xuống thắt lưng.

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã - Ảnh 1.

Áo hở lưng (hay lưng trần) – một trong những chiếc áo được thiết kế tạo bạo để khoe được nét quyến rũ

Áo hở lưng dáng mở

Kiểu áo lưng trần này được thiết kế lấp ló thay vì hở bạo như áo lưng chần chữ V. Nếu bạn muốn diện áo lưng trần nhưng không muốn hở quá "bạo", bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình mẫu áo này.

Áo hở lưng dạng xoắn

Như tên gọi của mình, chiếc áo lưng trần này thường được thiết kế có phần dây xoắn ở chính giữa lưng tạo yếu tố thon gọn cũng như tạo điểm nhấn cho tấm lưng trần quyến rũ của bạn.

Áo hở lưng dáng drape

Chiếc áo hở lưng này được thiết kế có độ trễ vừa phải nhằm mục đích tạo yếu tố mềm mại, nhẹ nhàng và nữ tính cho chiếc áo.

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã - Ảnh 2.

Chiếc áo này không chỉ là biểu tượng của sự táo bạo mà còn thể hiện nét thanh lịch, sang trọng khi được diện đúng cách.

Áo hở lưng buộc vạt

Đây cũng được coi là một trong những kiểu áo phổ biến được nhiều nàng ưa chuộng vì yếu tố an toàn mà vẫn quyến rũ. Chiếc áo này được thiết kế với phần buộc vạt thắt nơ ở phía sau lưng, bạn có thể dễ dàng thắt nhiều kiểu nơ và mix-match với nhiều kiểu váy và quần khi diện kiểu áo này.

Áo hở lưng thể thao

Đây là một trong những trang phục thể thao must-have của mọi cô nàng luyện tập thể thao. Chúng được thiết kế với nhiều kiểu khác nhau, tuy nhiên nếu bạn muốn diện chiếc áo này thật "xịn" ở phòng tập hãy chú ý đến chiếc áo lót thể thao của mình. Sự kết hợp giữa hai chiếc áo này sẽ đem lại cho bạn một vẻ ngoài cực khỏe khoắn và thời trang.

Áo hở lưng chữ X

Chiếc áo lưng trần này được thiết kế với phần dây đan chữ X sau lưng. Tùy thuộc vào kích thước của dây đan chéo, bạn sẽ xác định được diện tích lưng mình muốn để lộ là bao nhiêu.

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã - Ảnh 3.

Chiếc áo lưng trần này được thiết kế với phần dây đan chữ X sau lưng.

Áo thun hở lưng ba lỗ

Đây là kiểu áo được rất nhiều cô gái ưa chuộng, đặc biệt là những nàng có vóc dáng mình hạc xương mai. Chúng khéo léo khoe được các đường cong mảnh mai trên cơ thể nàng, đem đến một vẻ ngoài quyến rũ và thanh tao.

Bí quyết mặc áo hở lưng

Làm thế nào để diện áo hở lưng đẹp là câu hỏi của rất nhiều người. Nhưng trước khi diện được chúng với bất kỳ items nào khác thì bạn phải nhớ chăm sóc vùng da lưng của mình đầu tiên.

Vì bạn sẽ khoe vùng da trần với các đường nét gợi cảm nên chắc chắn sẽ thật kém duyên nếu da lưng của mình có mụn hay các nốt viêm chân lông rồi. Để khắc phục được điều này bạn có thể chăm tẩy da chết vùng lưng và sử dụng kem dưỡng thể, chắc chắn bạn sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt tốt lên trông thấy sau một thời gian. 

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã - Ảnh 4.

Trước khi nghĩ đến việc diện áo hở lưng, hãy đảm bảo vùng da lưng của bạn luôn mịn màng và khỏe mạnh. Đây là yếu tố tiên quyết để bạn có thể tự tin phô diễn vẻ đẹp của mình.

Chọn một chiếc áo lót phù hợp. Chiếc áo lót này phải kết hợp với áo hở lưng một cách hoàn hảo, chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định bạn diện áo lưng trần có đẹp hay không.

Một sự lựa chọn khác cũng khá hay ho là mix áo lưng trần với chân váy jean bút chì. Không những khoe được vẻ quyến rũ mà trông còn cực phủi bụi và cá tính nữa đấy. Áo hở lưng dáng croptop diện cùng với chân váy ngắn như cô bạn này cũng là một sự lựa chọn hay ho cho những chuyến đi dã ngoại ra khỏi thành phố ồn áo và náo nhiệt đấy.

Huyền Trang (T/h)
