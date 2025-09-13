Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gái

Áo len kết hợp chân váy xòe

Áo len từ lâu đã trở thành một item không thể thiếu trong tủ đồ của bé gái vào mùa thu đông. Sự ấm áp và đa dạng về kiểu dáng của áo len mang đến vô vàn lựa chọn cho các mẹ. Khi kết hợp áo len với chân váy xòe, bé gái nhà bạn sẽ trở nên thật đáng yêu và nổi bật.

Áo len kết hợp quần jean

Cách mix đồ kiểu này mang đến vẻ ngoài vừa ấm áp, thoải mái lại vô cùng thời trang cho các bé gái. Sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu của hai item này giúp mẹ dễ dàng tạo nên những set đồ phong cách khác nhau, phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Áo hoodie kết hợp quần legging

Áo hoodie và quần legging là sự kết hợp hoàn hảo, mang đến cho bé gái vẻ ngoài năng động, thoải mái mà vẫn không kém phần thời trang.

Nếu các mẹ muốn bé trở nên đáng yêu và nữ tính hơn thì có thể mix áo hoodie dáng ngắn kết hợp với quần legging họa tiết và chân váy ngắn.

Các mẹ có thể kết hợp áo hoodie dáng rộng cùng với quần legging và giày sneaker là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi vận động ngoài trời. Còn nếu các mẹ muốn bé trở nên đáng yêu và nữ tính hơn thì có thể mix áo hoodie dáng ngắn kết hợp với quần legging họa tiết và chân váy ngắn.

Áo khoác dạ kết hợp váy liền

Áo khoác dạ và váy liền là sự kết hợp hoàn hảo để tạo nên những set đồ vừa ấm áp, vừa thời trang cho bé gái trong mùa thu đông. Nếu muốn phối đồ theo phong cách cổ điển, bạn hãy mix áo khoác dạ dáng dài màu be hoặc đen kết hợp với váy liền hoa nhí hoặc kẻ caro cho bé.

Ngoài ra, nếu yêu thích phong cách tiểu thư, bạn có thể phối đồ cho bé với áo khoác dạ dáng peplum kết hợp với váy liền ren hoặc voan để tạo nên vẻ ngoài điệu đà và nữ tính.

Áo Sweater kết hợp quần Jean

Khi mix áo Sweater với quần jean cho bé gái, bạn có thể tạo nên những trang phục vừa phong cách vừa thoải mái. Để có set đồ hoàn hảo, bạn hãy chọn một chiếc áo sweater có màu sắc tươi sáng hoặc in họa tiết dễ thương, giúp bé trông nổi bật và đáng yêu hơn.

Với quần jean, bạn có thể chọn những kiểu dáng đơn giản như quần jean dáng slim hoặc skinny, giúp bé di chuyển dễ dàng. Nếu muốn thêm phần ngộ nghĩnh, bạn có thể tìm những mẫu quần jean có chi tiết thêu hoa, sao hoặc các hình ảnh nhân vật hoạt hình mà bé yêu thích.

Lưu ý khi chọn quần áo thu đông cho bé gái

Mùa thu đông đến cũng là lúc các mẹ bận rộn chuẩn bị những bộ quần áo ấm áp, xinh xắn cho bé yêu. Việc chọn lựa trang phục phù hợp không chỉ giúp bé thoải mái mà còn tôn lên vẻ đáng yêu của bé. Để giúp các mẹ có những lựa chọn thông minh, bạn nên lưu ý một số điểm quan trọng khi chọn quần áo thu đông cho bé gái.

Chọn giày có chất liệu mềm, đế bám tốt để bé thoải mái khi di chuyển.

Nên tránh các chất liệu thô cứng, xù lông, dễ gây ngứa ngáy cho làn da nhạy cảm của bé. Quần áo cho bé nên có thiết kế đơn giản, không quá bó sát để bé dễ dàng vận động.

Quần áo quá chật sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu, còn quá rộng sẽ làm bé vướng víu khi hoạt động. Thay vì mặc một lớp dày, mẹ nên cho bé mặc nhiều lớp áo mỏng để dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Chọn giày có chất liệu mềm, đế bám tốt để bé thoải mái khi di chuyển.