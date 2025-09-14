Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu

Áo phông

Diện một chiếc áo phông cùng quần ống loe là sự lựa chọn đơn giản nhưng cũng không kém phần thú vị. Bạn hãy sơ vin áo với quần ống loe để tránh sự thùng thình trên tổng thể cả bộ trang phục.

Một chiếc áo phông trắng basic hay những chiếc áo phông in slogan hay các hình thù bắt mắt khi được kết hợp với quần ống loe sẽ khiến bạn mang đậm trào lưu Hippie phóng khoáng.

Bạn cũng có thể kết hợp áo phông basic trắng hoặc đen với quần tây ống loe, sự kết hợp này đem đến cho bạn vẻ ngoài đơn giản nhưng đẹp và thanh lịch. Nhưng không quên kết hợp chúng với một vài món phụ kiện đi kèm để tạo điểm nhấn.

Áo croptop

Những chiếc áo có độ dài ngắn hơn bình thường này khiến bạn không mất thời gian để sơvin, chúng cũng là cánh tay phải cho chiếc quần ống loe, giúp bạn kéo dài đôi chân của mình ra bên cạnh việc kheo khéo vòng eo con kiến của mình.

Bạn hãy chọn những chiếc quần ống loe cạp cao hay cạp đứng thay vì cạp trễ, bạn sẽ không muốn để lộ da thịt của mình quá nhiều đâu.

Bên cạnh việc lựa chọn những chiếc áo croptop có cùng màu sắc với quần để tạo nên một bộ đồ monochrome tổng thể thì bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc áo với họa tiết nổi bật bên cạnh chiếc quần trơn một màu của mình.

Áo sơ mi

Đây là bộ đôi được những nàng công sở yêu thích nhất, không đơn thuần vì chúng phù hợp với tính chất công việc của họ mà chúng còn khiến họ trông thời thượng và tinh tế hơn những bộ trang phục họ thường diện hàng ngày.

Lịch sự những vẫn năng động, cá tính với quần jean ống loe. Sự kết hợp này sẽ đặc biệt hoàn hảo nếu bạn diện cùng với một đôi giày cao gót.

Những chiếc quần tây ống loe lửng cũng thường được nhiều cô nàng fashionista lựa chọn khi đến nơi làm việc. Bạn có thể biến tấu set đồ này bằng việc thắt hai vạt áo sơ mi lại hay chỉ sơ vin đằng trước thay vì cho cả áo vào trong quần.

Áo hai dây

Sự kết hợp này mang âm hưởng của phong cách Hippie và Retro những năm 70 và 80, bạn hãy diện thêm một đôi khuyên tai tròn bản lớn để làm tăng nét thu hút cho cả bộ trang phục của mình nhé.

Vanessa Hudgen cùng nhiều cô gái khác đặc biệt ưa chuộng phong cách này vào những ngày hè nắng chói.

Áo hai dây satin hoặc lụa kết hợp jeans ống loe vừa sexy, vừa sang chảnh, rất hợp đi dạo biển hoặc cafe rooftop.

Những chiếc áo hai dây màu đen trắng và làm từ các chất liệu mềm mại và thoáng mát như lụa hay satin vẫn được các cô nàng ưa chuộng hơn cả.

Áo trễ vai

Chiếc áo này cũng hay được lựa chọn để kết hợp với quần ống loe. Điểm nổi bật của chiếc áo này là khiến bạn không chỉ khoe được đôi vai trần mà còn khoe được lấp ló xương quai xanh của mình.