Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu
GĐXH - Có nhiều cách phối đồ với quần ống loe, tuy nhiên trước đó bạn nên lựa chọn xem dáng quần nào hợp với dáng người mình.
Áo phông
Diện một chiếc áo phông cùng quần ống loe là sự lựa chọn đơn giản nhưng cũng không kém phần thú vị. Bạn hãy sơ vin áo với quần ống loe để tránh sự thùng thình trên tổng thể cả bộ trang phục.
Một chiếc áo phông trắng basic hay những chiếc áo phông in slogan hay các hình thù bắt mắt khi được kết hợp với quần ống loe sẽ khiến bạn mang đậm trào lưu Hippie phóng khoáng.
Bạn cũng có thể kết hợp áo phông basic trắng hoặc đen với quần tây ống loe, sự kết hợp này đem đến cho bạn vẻ ngoài đơn giản nhưng đẹp và thanh lịch. Nhưng không quên kết hợp chúng với một vài món phụ kiện đi kèm để tạo điểm nhấn.
Áo croptop
Những chiếc áo có độ dài ngắn hơn bình thường này khiến bạn không mất thời gian để sơvin, chúng cũng là cánh tay phải cho chiếc quần ống loe, giúp bạn kéo dài đôi chân của mình ra bên cạnh việc kheo khéo vòng eo con kiến của mình.
Bạn hãy chọn những chiếc quần ống loe cạp cao hay cạp đứng thay vì cạp trễ, bạn sẽ không muốn để lộ da thịt của mình quá nhiều đâu.
Bên cạnh việc lựa chọn những chiếc áo croptop có cùng màu sắc với quần để tạo nên một bộ đồ monochrome tổng thể thì bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc áo với họa tiết nổi bật bên cạnh chiếc quần trơn một màu của mình.
Áo sơ mi
Đây là bộ đôi được những nàng công sở yêu thích nhất, không đơn thuần vì chúng phù hợp với tính chất công việc của họ mà chúng còn khiến họ trông thời thượng và tinh tế hơn những bộ trang phục họ thường diện hàng ngày.
Lịch sự những vẫn năng động, cá tính với quần jean ống loe. Sự kết hợp này sẽ đặc biệt hoàn hảo nếu bạn diện cùng với một đôi giày cao gót.
Những chiếc quần tây ống loe lửng cũng thường được nhiều cô nàng fashionista lựa chọn khi đến nơi làm việc. Bạn có thể biến tấu set đồ này bằng việc thắt hai vạt áo sơ mi lại hay chỉ sơ vin đằng trước thay vì cho cả áo vào trong quần.
Áo hai dây
Sự kết hợp này mang âm hưởng của phong cách Hippie và Retro những năm 70 và 80, bạn hãy diện thêm một đôi khuyên tai tròn bản lớn để làm tăng nét thu hút cho cả bộ trang phục của mình nhé.
Vanessa Hudgen cùng nhiều cô gái khác đặc biệt ưa chuộng phong cách này vào những ngày hè nắng chói.
Những chiếc áo hai dây màu đen trắng và làm từ các chất liệu mềm mại và thoáng mát như lụa hay satin vẫn được các cô nàng ưa chuộng hơn cả.
Áo trễ vai
Chiếc áo này cũng hay được lựa chọn để kết hợp với quần ống loe. Điểm nổi bật của chiếc áo này là khiến bạn không chỉ khoe được đôi vai trần mà còn khoe được lấp ló xương quai xanh của mình.
Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhãĐẹp - 6 phút trước
GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.
Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giảĐẹp - 1 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.
Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion WeekThời trang - 9 giờ trước
GĐXH - Vy Nguyễn – nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z – đã mang đến một bộ sưu tập công sở táo bạo, với những đường cut - out gợi cảm tới New York Fashion Week
Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải máiĐẹp - 22 giờ trước
GĐXH - Phối đồ cho bé gái mập không chỉ đơn thuần là chọn quần áo, mà còn là cách để các bé tự tin thể hiện cá tính. Cùng khám phá những gợi ý có trong bài viết sau.
Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gáiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa thu đông đến cũng là lúc các mẹ đau đầu suy nghĩ cách phối đồ cho bé vừa ấm áp vừa thời trang. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ chia sẻ những gợi ý mix đồ cực hay để bé yêu luôn xinh xắn và tự tin.
Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn daChăm sóc da - 1 ngày trước
Nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi cơ bản làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, dẫn tới tổn thương da, mất nước và xuất hiện các vấn đề về da như mẩn đỏ, sạm nám.
Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa ThuThời trang - 2 ngày trước
Với chất liệu mềm mại, thoải mái và đa dạng về kiểu dáng, bạn có thể dễ dàng phối áo len nhẹ hay cardigan với áo sơmi hoặc áo thun bên trong để tạo sự ấm áp mà vẫn mang lại vẻ đẹp sành điệu.
3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệuĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Kỳ Duyên mang đến sự sắc sảo, cá tính; trong khi Tiểu Vy và cô em út Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.
Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phốĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hôm nay, hãy cùng nhau khám phá cách kết hợp áo sơ mi với áo khoác các loại như blazer, cardigan, gilet, trench coat và sweater để tô điểm thêm cho diện mạo của chiếc áo sơ mi và giúp các chị em thêm phần tự tin khi xuống phố.
Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái LanThời trang - 3 ngày trước
Hoa hậu Thiên Ân thời gian gần đây liên tiếp ghi dấu ấn tại các sự kiện quốc tế, mới đây cô có cơ hội đọ sắc cùng Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan.
Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Đẹp
GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.