Các loại cây cảnh hợp người tuổi Dậu, giúp mang tài lộc thịnh vượng cả đời

Tuổi Dậu là con gì?

Theo thầy Thích Pháp Hòa (nhà sư, nhà thuyết pháp Phật giáo, nhà nghiên cứu Phật học giáo phẩm Thượng tọa), tuổi Dậu là tuổi con gà hay nói cách khác là cầm tinh con Gà, xếp thứ 10 trong 12 con giáp.

Theo quan điểm Nho giáo, gà trống là đại diện cho người quân tử vì chúng hội tụ đầy đủ các đức tính như Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Trái lại, hình ảnh gà mái được coi là biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng.

Người tuổi Dậu được đánh giá là khá mạnh mẽ, dũng cảm; rất năng động, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Họ vui vẻ, yêu đời, tràn đầy năng lượng nên luôn mang đến sự lạc quan, tích cực. Bên cạnh đó, họ khá ngay thẳng, lương thiện, không mưu cầu lợi ích; sống có trách nhiệm, dám nghĩ dám làm. Đó là lý do vì sao họ được nhiều người yêu mến, cuộc sống và sự nghiệp đều viên mãn.

Tuổi Dậu sinh năm bao nhiêu?

Theo quan niệm tử vi, năm sinh của những người tuổi Dậu bao gồm:

Người có năm sinh 1933, 1993 là tuổi Quý Dậu, ngũ hành thuộc mệnh Kim

Người có năm sinh 1921, 1981 là tuổi Tân Dậu, ngũ hành thuộc mệnh Mộc.

Người có năm sinh 1945, 2005 là thuộc tuổi Ất Dậu, ngũ hành thuộc mệnh Thủy.

Người có năm sinh 1957, 2017 là tuổi Đinh Dậu, ngũ hành thuộc mệnh Hỏa.

Người có năm sinh 1969, 2029 là tuổi Kỷ Dậu, ngũ hành thuộc mệnh Thổ.

Những cây phong thủy nào hợp với người tuổi Dậu?

Việc lựa chọn cây phong thủy hợp người tuổi Dậu không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn giúp cân bằng năng lượng, có mục đích kích hoạt tài vận, giảm bớt căng thẳng. Tùy theo từng mệnh ngũ hành, người tuổi Dậu sẽ hợp với những loại cây khác nhau, phù hợp để đặt ở nhà, bàn làm việc hay văn phòng.

Dưới đây là những loại cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu bạn đọc có thể tham khảo:

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu (Quý Dậu) mệnh Kim

Cây ngọc ngân hợp với người tuổi Dậu mệnh Kim.

Theo ngũ hành Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy theo đó màu sắc mệnh Thổ, mệnh Thủy sẽ hợp với người sinh năm Quý Dậu. Vì vậy những người sinh năm Quý Dậu nên chọn màu vàng, nâu, vàng cam là tối ưu nhất bởi Thổ sinh Kim là quan hệ tương sinh. Có thể chọn màu sắc cùng mệnh Kim như màu trắng, xám trắng hoặc chọn màu mệnh Thủy như xanh dương, đen.

Người sinh năm Quý Dậu nên tránh chọn màu đỏ, hồng, tím, xanh lục, xanh lá, xanh ngọc bởi đây là những màu tương khắc không mang lại may mắn.

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây bạch mã hoàng tử: Mang ý nghĩa thăng tiến, quyền quý và thuận lợi trong công danh.

- Cây ngọc ngân: Lá có ánh trắng, biểu trưng cho quý nhân phù trợ.

- Cây lan chi: Cân bằng năng lượng, giúp tinh thần minh mẫn và tập trung.

- Cây kim ngân: Tăng tài khí, kích hoạt cung tiền tài.

- Cây cung điện vàng: Viền lá vàng hợp bản mệnh, giúp công việc thuận buồm xuôi gió.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu (Ất Dậu) mệnh Thủy

Cây phát tài thủy mang ý nghĩa thu hút tài lộc, thịnh vượng cho người tuổi Ất Dậu.

Theo ngũ hành Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc vì vậy màu sắc mệnh Kim, mệnh Mộc hợp với người sinh năm Ất Dậu.

Người sinh năm Ất Dậu nên chọn màu trắng, xám trắng là tối ưu nhất bởi Kim sinh Thủy là quan hệ tương sinh. Có thể chọn màu sắc mệnh Thủy như: xanh dương, đen hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Mộc như xanh lá, xanh lục hay xanh ngọc.

Người sinh năm Ất Dậu nên tránh chọn màu đỏ, hồng, tím, vàng, nâu, vàng cam bởi đây là những màu tương khắc không mang lại may mắn.

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây phát tài thủy: Tên gọi đã nói lên ý nghĩa thu hút tài lộc, thịnh vượng.

- Cây lan Ý: Tượng trưng cho bình an, giúp ổn định tâm lý.

- Cây ngọc ngân: Hợp với màu bản mệnh, được cho là giúp kích hoạt vận may.

- Cây dây nhện: Tượng trưng cho trí tuệ, linh hoạt – hợp tính cách tuổi Dậu.

- Cây lưỡi hổ: Cân bằng năng lượng, được cho là bảo vệ chủ nhân khỏi tà khí.

- Cây cung điện vàng: Vừa hợp màu trắng – Kim sinh Thủy, vừa đem lại khí vận tích cực.

Nên trồng cây trong chậu thủy tinh, có nước hoặc đặt gần nguồn nước để tăng năng lượng Thủy.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu (Tân Dậu) mệnh Mộc

Theo phong thủy, cây kim tiền hợp với người tuổi Tân Dậu.



Theo ngũ hành Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa vì vậy màu sắc mệnh Thủy và mệnh Hỏa sẽ hợp với người sinh năm Tân Dậu.

Người sinh năm Tân Dậu nên chọn màu xanh dương, đen là tối ưu nhất bởi Thủy sinh Mộc là quan hệ tương sinh.

Có thể chọn màu sắc cùng mệnh của mình như: Xanh lá, xanh lục, xanh ngọc hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Hỏa như: Đỏ, hồng, tím.

Người sinh năm Tân Dậu nên tránh chọn màu trắng, xám trắng, vàng, nâu, cam bởi đây là những màu tương khắc không mang lại may mắn.

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây kim tiền: Lá xanh, dáng khỏe, tượng trưng cho tài lộc dồi dào.

- Cây ngọc bích: Thu hút may mắn, biểu tượng cho thịnh vượng lâu dài.

- Cây trầu bà đế vương xanh: Mang năng lượng mạnh mẽ, giúp vượt qua thử thách.

- Cây tùng bồng lai: Tăng cường sinh khí, biểu trưng cho sự bền vững.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu (Đinh Dậu) mệnh Hỏa

Cây hồng môn được xem là hợp phong thủy với người tuổi Đinh Dậu.

Theo ngũ hành Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ vì vậy màu sắc mệnh Mộc, mệnh Thổ hợp với người sinh năm Đinh Dậu.

Người sinh năm Đinh Dậu nên chọn màu xanh lá cây, xanh lục, xanh ngọc là tối ưu nhất bởi Mộc sinh Hỏa là quan hệ tương sinh. Có thể chọn màu sắc cùng mệnh Hỏa của mình như màu đỏ, màu tím hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Thổ như màu vàng, nâu, vàng cam.

Người sinh năm Đinh Dậu nên tránh chọn màu xanh dương, đen, trắng, xám bởi đây là những màu tương khắc không mang lại may mắn.

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây hồng môn: Hoa đỏ rực, tượng trưng cho tài lộc, danh tiếng và tình duyên thuận lợi.

- Cây phú quý: Mang tên gọi cát tường, giúp tăng tài vận.

- Cây vạn lộc: Lá đỏ hồng, biểu trưng cho thịnh vượng, vượng khí.

- Cây trạng nguyên: Mang ý nghĩa công danh đỗ đạt, sự nghiệp hanh thông.

- Cây Thiết mộc lan: Cây lớn hợp đặt phòng khách, thu hút tài khí.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu (Kỷ Dậu) mệnh Thổ

Sen đá nâu hoặc đỏ hợp mệnh với người tuổi Kỷ Dậu.

Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim vì vậy màu sắc mệnh Hỏa, mệnh Kim hợp với người sinh năm Kỷ Dậu.

Người sinh năm Kỷ Dậu nên chọn màu đỏ, hồng, tím là tối ưu nhất bởi Hỏa sinh Thổ là quan hệ tương sinh. Có thể chọn màu sắc cùng mệnh Thổ của mình như vàng, nâu, vàng cam hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Kim như trắng, xám trắng.

Người sinh năm Kỷ Dậu nên tránh chọn những màu xanh dương, đen, xanh lục, xanh ngọc, xanh lá cây bởi đây là những màu tương khắc không mang lại may mắn.

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây hồng phát lộc: Lá đỏ rực rỡ, biểu tượng của thịnh vượng.

- Cây sen đá nâu hoặc đỏ: Thể hiện sự bền bỉ, kiên định và sung túc.

- Cây cẩm nhung hồng: Màu sắc tươi tắn, kích hoạt năng lượng Hỏa sinh Thổ.

- Cây trầu bà vàng: Cân bằng năng lượng, mang may mắn cho gia đạo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

