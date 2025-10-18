Ý nghĩa và tác dụng bài trí tượng gà trống trong phong thủy để hóa giải sát khí
GĐXH - Gà trống là linh vật rất được coi trọng trong phong thủy và có nhiều ý nghĩa nên nhiều người ưa thích bài trí tượng gà ở trong nhà, phòng làm việc. Tuy nhiên, tác dụng bài trí tượng gà đúng không phải ai cũng biết.
Ý nghĩa của gà phong thủy
Theo Báo Dân trí, trong 12 con giáp thì gà trống tượng trưng cho Đại Cát (đại kê) có khả năng thu hút tài lộc và ngăn chặn năng lượng xấu. Hình ảnh gà trống vươn mình đón bình minh thể hiện nguồn sinh lực tràn đầy với hy vọng tương lai nhiều thành công và may mắn.
Bên cạnh đó, ý nghĩa của tượng gà trong phong thuỷ cũng được đề cao nhờ phẩm chất tốt đẹp của linh vật này. Đại diện là năm đức tính sau:
Văn: Đầu gà trống có mào, giống như người đội mũ là Văn, mào gà dựng đứng theo hướng thẳng lên trời thể hiện ý chí của người quân tử. Từ "mào gà" trong tiếng hán đồng âm với "quan" nên được cho là có thể chiêu tài, giúp chủ nhân công thành danh toại.
Võ: Gà trống thường là con đi đầu đàn, nó dẫn đường cho cả đàn gà, dáng đi mạnh mẽ nên được người xưa coi đây là tính võ.
Dũng: "Dũng" của gà trống thể hiện ở việc gặp địch dám chiến đấu. Nó có khả năng chiến đấu và chiến thắng trước một số loài vật khác để bảo đảm an toàn cho đàn của mình.
Nhân: Tính "nhân" của gà trống thể hiện trong việc gọi đàn đến ăn chung khi tìm được thức ăn. Rất hiếm khi người ta thấy gà trống đầu đàn ăn một mình mà không gọi cả đàn.
Tín: Chữ "tín" của gà trống thể hiện trong tiếng gáy. Cho đến tận ngày nay, tiếng gà gáy vẫn giúp nhiều người biết được khi nào trời sáng. Tiếng gà trống gáy gắn liền với bình minh, xua tan đi màn đêm, vì vậy tượng gà trống được cho là có khả năng ngăn các kẻ hiểm độc chuyên lợi dụng đêm tối để hãm hại người khác.
Tượng gà phong thuỷ là linh vật thuộc hành Kim – rất hợp với những người mang mệnh Thủy, là linh vật phong thủy thường được sử dụng khá phổ biến, có thể là giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ "đào hoa sát" cho cá nhân hay tránh bị tiểu nhân nói xấu sau lưng.
Tác dụng khi bài trí tượng gà trống phong thuỷ
Theo phong thủy, bày tượng gà trống trong nhà có tác dụng hóa giải đào hoa sát, hóa giải sát khí trong thiết kế nhà cũng như bài trừ những kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng. Gà trong tiếng Hán Việt đọc là "kê" - đồng âm với "cát", biểu trưng cho mọi sự tốt lành.
Ngoài ra, ý nghĩa biểu tượng gà trong phong thuỷ còn có tác dụng thu hút được tài lộc cho gia chủ, luôn giữ được thế vững vàng công việc và trong cuộc sống. Tượng Gà trống được sử dụng trong văn phòng và các doanh nghiệp vì nó có khả năng thúc đẩy sự nghiệp phát triển.
Theo quan niệm ngũ hành, gà thuộc hành Kim nên bài trí tượng gà phong thuỷ ở hướng Tây của căn phòng sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, có thể bày tượng gà trống ở hướng Nam của phòng khách hay văn phòng để hút lộc, may mắn cho gia chủ.
Gia chủ tuổi Mão, Ngọ, Tý không nên bày tượng gà trống trong nhà vì sẽ xung khắc, không tốt cho công việc và cuộc sống.
Tuy nhiên, khi chọn tượng gà phong thuỷ cần lựa từ các chất liệu như đồng, gỗ, sứ, ngọc... mới có tác dụng. Còn gà trống làm từ chất liệu nhựa, cao su, giấy, nilon... sẽ không mang đến hiệu quả.
Đặc biệt, nếu bạn làm quà tặng cho khách hàng, đối tác, sếp hoặc bài trí trong không gian sang trọng thì tượng gà phong thủy mạ vàng được xem là phù hợp nhất. Bởi không chỉ được thiết kế đa dạng và tinh tế, sắc vàng còn mang lại phú quý, may mắn và tài lộc, gia tăng giá trị của người sở hữu.
VietnamNet cũng cho hay, tượng gà trống được coi là "vật phẩm" hóa giải đào hoa sát nên được nhiều người lựa chọn để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Theo đó chỉ cần bày gà trống trong phòng khách mắt hướng thẳng ra trước cửa sẽ giúp gia đình yên ấm và tăng sự chung thủy của các cặp vợ chồng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
