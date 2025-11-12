Cách đơn giản dọn nhà mùa nồm ẩm để không gian luôn khô thoáng
GĐXH - Thời tiết nồm ẩm khiến nhà cửa luôn trong tình trạng ẩm ướt, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Để giữ không gian sống luôn khô ráo và sạch sẽ, hãy áp dụng ngay các cách dọn nhà mùa nồm dưới đây.
Mùa nồm là gì?
Trời nồm là hiện tượng thời tiết đặc trưng của phía đông Bắc Bộ, xảy ra khi độ ẩm không khí lên cao đến 90% khiến hơi nước trong không khí bị ngưng tụ và đọng lại trên bề mặt của đồ vật.
Dấu hiệu của mùa nồm
Biểu hiệu dễ thấy nhất khi mùa nồm xuất hiện là trên sàn nhà, tường, gương đều trở nên ẩm ướt, quần áo phơi lâu khô, chăn nệm ướt và luôn có mùi hôi khó chịu, đồ điện tử dễ bị hỏng, thực phẩm nhanh bị nấm mốc.
Nguyên nhân gây ra hiện tượng nồm
Để có cách chống ẩm ướt trong nhà vào mùa nồm hiệu quả, bạn cần tìm hiểu một số nguyên nhân gây ra hiện tượng nồm như sau:
Nhiệt độ của sàn nhà, nền nhà thấp hơn so với nhiệt độ bên ngoài môi trường, nhiệt độ không khí. Đặc biệt là khi không khí có nhiều hơi nước dễ dẫn đến hiện tượng nồm ẩm trong nhà. Do thời tiết lạnh, khô kéo dài trong khoảng thời gian dài, làm nhiệt độ nền nhà bị hạ thấp.
Ảnh hưởng của gió nồm, vì gió mang hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền. Do đó, không khí này có độ ẩm tương đối cao, trong khi nhiệt độ của sàn nhà thấp, chưa thích nghi kịp thời với nhiệt độ không khí.
Cách dọn nhà mùa nồm ẩm
Sử dụng máy hút ẩm hoặc điều hòa
Máy hút ẩm và điều hòa có chế độ hút ẩm là giải pháp hiệu quả giúp giảm độ ẩm trong không khí, hạn chế nấm mốc và mùi hôi.
Bạn bật chế độ hút ẩm trên điều hòa trong những ngày độ ẩm cao. Đặt máy hút ẩm ở những khu vực dễ bị ẩm như phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh.
Lau nhà bằng khăn khô thay vì nước
Sàn nhà thường bị ẩm ướt, trơn trượt do thời tiết nồm. Nếu dùng nước lau nhà, sàn sẽ càng lâu khô hơn.
Bạn nên sử dụng khăn khô hoặc cây lau nhà có khả năng thấm hút tốt. Hạn chế lau nhà bằng nước vào những ngày nồm ẩm, nếu cần hãy pha nước lau sàn với giấm hoặc cồn để bay hơi nhanh hơn.
Mở cửa thông thoáng, nhưng đúng cách
Việc mở cửa giúp lưu thông không khí, nhưng nếu độ ẩm bên ngoài quá cao, không khí ẩm sẽ tràn vào nhà. Mở cửa vào những thời điểm độ ẩm giảm như buổi trưa. Đóng kín cửa vào buổi sáng sớm và tối khi độ ẩm cao.
Rắc vôi bột hoặc than hoạt tính để hút ẩm
Vôi bột và than hoạt tính có khả năng hút ẩm hiệu quả, giúp giảm nồm ẩm trong nhà. Đặt than hoạt tính hoặc vôi bột vào góc phòng, tủ quần áo, giày dép. Thay mới thường xuyên để đảm bảo hiệu quả hút ẩm tốt nhất.
Sử dụng báo cũ để hút ẩm trong tủ và giày dép
Báo cũ là một cách đơn giản giúp hút ẩm cho tủ quần áo và giày dép. Đặt các tờ báo vào bên trong giày dép, tủ quần áo để hút ẩm. Thay báo thường xuyên để tránh ẩm mốc.
Dùng túi hút ẩm hoặc gel silica
Túi hút ẩm giúp kiểm soát độ ẩm tốt trong không gian nhỏ như tủ đồ, hộp đựng thực phẩm. Đặt túi hút ẩm trong tủ quần áo, ngăn kéo, hộp đựng thực phẩm. Thay túi hút ẩm khi chúng đổi màu hoặc no nước.
Sử dụng tinh dầu để khử mùi hôi do nồm ẩm
Tinh dầu không chỉ giúp khử mùi mà còn có tác dụng kháng khuẩn, hạn chế nấm mốc phát triển. Dùng tinh dầu sả, tràm trà hoặc chanh để tạo mùi thơm dễ chịu. Nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy khuếch tán hoặc bông gòn đặt ở các góc nhà.
Kiểm tra và bảo trì hệ thống thoát nước
Hệ thống thoát nước kém có thể làm cho nước ngưng đọng, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Hãy thường xuyên kiểm tra cống thoát nước, đảm bảo không bị tắc nghẽn để nước không ứ đọng quanh nhà.
Một số điều cần chú ý về phong thuỷ phòng bếpỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Một căn bếp được bố trí phù hợp sẽ tạo được không gian ấm cúng cho các thành viên. Ngoài ra còn mang lại nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe cho con người. Sau đây là một số điều bạn cần chú ý để bố trí phòng bếp hợp phong thủy.
Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?Ở - 17 giờ trước
GĐXH - Là một trong số ít hoa hậu "đời đầu" xuất hiện tại đám cưới, Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn trang phục hồng nổi bật dự cưới. Cô khoe nhan sắc "còn mãi với thời gian".
Kiêng kỵ phong thủy cần tránh khi xây nền phòng bếpỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Phòng khách và phòng bếp là hai không gian luôn được chú trọng nhiều nhất trong nhà. Nếu được bố trí tốt và hợp phong thủy sẽ mang lại được không gian sinh hoạt tiện nghi, thẩm mỹ và tạo vận khí tốt cho gia chủ.
Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạtỞ - 20 giờ trước
GĐXH – Trong phong thủy, có một loại cây cảnh trồng trước nhà được giới nhà giàu rất thích. Không chỉ làm đẹp không gian mà chúng có ý nghĩa đón tài lộc, trấn trạch, giúp con cháu trong nhà không giàu sang cũng hiển đạt.
Sau vụ clip người đàn ông 'thân mật' với phụ nữ trong phòng làm việc: Khi nào nên lắp camera ngụy trang trong phòng?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Theo Báo Dân trí, gần đây dư luận xôn xao trước video, hình ảnh một người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình. Những hình ảnh này được ghi lại bởi camera giám sát. Vậy lắp camera có cần thiết không, hãy đọc bài viết sau.
Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triểnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để bố trí phong thủy cho phòng ngủ vợ chồng cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau như tuổi, hướng… Sau đây là một số chia sẻ cùng gợi ý bố trí phong thủy phòng ngủ vợ chồng để bạn đọc tham khảo.
Đặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý vềỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những bát/ chậu gừng phong thủy đang thu hút mọi người vì hiệu quả thu hút tài lộc, cải thiện sức khỏe, gia tăng năng lượng ấm áp cho con người và ngôi nhà.
Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ, sang trọng, hiện đạiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Biết cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ là yếu tố được nhiều gia chủ quan tâm. Không chỉ mang đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoải mái mà còn tạo nên phong cách sống sang trọng, hiện đại hơn.
Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn ChungỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lần đầu, "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung giới thiệu với phóng viên các sở thích cá nhân như mô hình robot, truyện tranh và trò chơi điện tử.
Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại tác dụng gì trong phong thủy?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng khách là bộ mặt của cả căn nhà, nơi thu hút tài lộc, vận khí tốt và ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia chủ nên tính phong thủy cần phải chú trọng.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.