Cách đơn giản dọn nhà mùa nồm ẩm để không gian luôn khô thoáng

Mùa nồm là gì?

Trời nồm là hiện tượng thời tiết đặc trưng của phía đông Bắc Bộ, xảy ra khi độ ẩm không khí lên cao đến 90% khiến hơi nước trong không khí bị ngưng tụ và đọng lại trên bề mặt của đồ vật.

Dấu hiệu của mùa nồm

Biểu hiệu dễ thấy nhất khi mùa nồm xuất hiện là trên sàn nhà, tường, gương đều trở nên ẩm ướt, quần áo phơi lâu khô, chăn nệm ướt và luôn có mùi hôi khó chịu, đồ điện tử dễ bị hỏng, thực phẩm nhanh bị nấm mốc.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng nồm

Để có cách chống ẩm ướt trong nhà vào mùa nồm hiệu quả, bạn cần tìm hiểu một số nguyên nhân gây ra hiện tượng nồm như sau:

Biểu hiệu dễ thấy nhất khi mùa nồm xuất hiện là trên sàn nhà, tường, gương đều trở nên ẩm ướt.

Nhiệt độ của sàn nhà, nền nhà thấp hơn so với nhiệt độ bên ngoài môi trường, nhiệt độ không khí. Đặc biệt là khi không khí có nhiều hơi nước dễ dẫn đến hiện tượng nồm ẩm trong nhà. Do thời tiết lạnh, khô kéo dài trong khoảng thời gian dài, làm nhiệt độ nền nhà bị hạ thấp.

Ảnh hưởng của gió nồm, vì gió mang hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền. Do đó, không khí này có độ ẩm tương đối cao, trong khi nhiệt độ của sàn nhà thấp, chưa thích nghi kịp thời với nhiệt độ không khí.

Cách dọn nhà mùa nồm ẩm

Sử dụng máy hút ẩm hoặc điều hòa

Máy hút ẩm và điều hòa có chế độ hút ẩm là giải pháp hiệu quả giúp giảm độ ẩm trong không khí, hạn chế nấm mốc và mùi hôi.

Bạn bật chế độ hút ẩm trên điều hòa trong những ngày độ ẩm cao. Đặt máy hút ẩm ở những khu vực dễ bị ẩm như phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh.

Lau nhà bằng khăn khô thay vì nước

Sàn nhà thường bị ẩm ướt, trơn trượt do thời tiết nồm. Nếu dùng nước lau nhà, sàn sẽ càng lâu khô hơn.

Bạn nên sử dụng khăn khô hoặc cây lau nhà có khả năng thấm hút tốt.

Bạn nên sử dụng khăn khô hoặc cây lau nhà có khả năng thấm hút tốt. Hạn chế lau nhà bằng nước vào những ngày nồm ẩm, nếu cần hãy pha nước lau sàn với giấm hoặc cồn để bay hơi nhanh hơn.

Mở cửa thông thoáng, nhưng đúng cách

Việc mở cửa giúp lưu thông không khí, nhưng nếu độ ẩm bên ngoài quá cao, không khí ẩm sẽ tràn vào nhà. Mở cửa vào những thời điểm độ ẩm giảm như buổi trưa. Đóng kín cửa vào buổi sáng sớm và tối khi độ ẩm cao.

Rắc vôi bột hoặc than hoạt tính để hút ẩm

Vôi bột và than hoạt tính có khả năng hút ẩm hiệu quả, giúp giảm nồm ẩm trong nhà. Đặt than hoạt tính hoặc vôi bột vào góc phòng, tủ quần áo, giày dép. Thay mới thường xuyên để đảm bảo hiệu quả hút ẩm tốt nhất.

Sử dụng báo cũ để hút ẩm trong tủ và giày dép

Báo cũ là một cách đơn giản giúp hút ẩm cho tủ quần áo và giày dép. Đặt các tờ báo vào bên trong giày dép, tủ quần áo để hút ẩm. Thay báo thường xuyên để tránh ẩm mốc.

Sử dụng báo cũ để hút ẩm giày dép.

Dùng túi hút ẩm hoặc gel silica

Túi hút ẩm giúp kiểm soát độ ẩm tốt trong không gian nhỏ như tủ đồ, hộp đựng thực phẩm. Đặt túi hút ẩm trong tủ quần áo, ngăn kéo, hộp đựng thực phẩm. Thay túi hút ẩm khi chúng đổi màu hoặc no nước.

Sử dụng tinh dầu để khử mùi hôi do nồm ẩm

Tinh dầu không chỉ giúp khử mùi mà còn có tác dụng kháng khuẩn, hạn chế nấm mốc phát triển. Dùng tinh dầu sả, tràm trà hoặc chanh để tạo mùi thơm dễ chịu. Nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy khuếch tán hoặc bông gòn đặt ở các góc nhà.

Kiểm tra và bảo trì hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước kém có thể làm cho nước ngưng đọng, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Hãy thường xuyên kiểm tra cống thoát nước, đảm bảo không bị tắc nghẽn để nước không ứ đọng quanh nhà.