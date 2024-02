Các loại hoa và vật phẩm phong thủy cúng vía Thần Tài để cả năm làm ăn phát đạt, may mắn

Nên chọn giờ Hoàng đạo cúng Thần Tài

Ngày vía Thần Tài nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ kinh doanh thường sắm lễ cúng vía Thần Tài để thỉnh cầu một năm mới làm ăn phát đạt, may mắn.

Theo Phong thủy sư Tam Nguyên, năm Giáp Thìn, các khung giờ đẹp cúng vía Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng (thứ Hai ngày 19/02/2024 dương lịch) gồm:

Giờ Mão (5 - 7h)

Giờ Tị (9 - 11h)

Theo quan niệm phong thủy, cúng vía Thần Tài nên chọn đúng giờ Hoàng đạo để cả năm được tài lộc, may mắn...

Ngoài ra, các gia chủ nên chọn thêm vật phẩm phong thủy như Bát Tụ Bảo (Tụ Bảo Tài Hoàng Ngọc) có công năng chiêu tài, vận may, thu hút tài lộc dồi dào và sự sung túc, no đủ cho gia chủ (chú ý khai quang và đặt vật phẩm ở vị trí đắc địa để Bát Tụ Bảo phát huy công năng tối đa).

Theo Phong thủy sư Tam Nguyên, bát Tụ Tài Bảo theo phong thủy là vật phẩm mang lại cho gia chủ sự sung túc ấm cúng cho gia đạo, giữ được tiền tài, tránh các trường hợp rò rỉ tài lộc, tiêu bớt hung khí xấu giúp gia chủ tránh tai ương, vận xui, xích mích không đáng có trong nhà...

Ở công ty, văn phòng Bát Tụ Bảo chiêu tài, rước lộc may mắn nên đặt trên quầy thu ngân, trên két sắt, hoặc đặt trên ban thờ thần tài, bàn làm việc và đặt tại các phương vị thần sát quan trọng (nếu không biết chọn vị trí đặt thì nên nhờ chuyên gia phong thủy tư vấn).

Ngày vía Thần Tài nên mua vật phẩm phong thủy cát tường như Bát Tụ Bảo Tài hồng ngọc. Ảnh: PTTN

Chọn hoa bày ban thờ ngày vía Thần Tài

Mỗi gia đình, hộ kinh doanh hay thậm chí ở các doanh nghiệp lớn đều có không gian riêng để thờ cúng thần tài với hi vọng công việc làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn.

Theo Phong thủy sư Tam Nguyên, ngày vía Thần Tài, các gia chủ nên bao sái ban thờ Thần Tài cẩn thận, chu đáo. Nếu có điều kiện thì mua vàng cúng - là phong tục phổ biến dâng cúng Thần Tài, hoặc để tích trữ với mong muốn sẽ có 1 năm tiền bạc đong đầy và rủng rỉnh.

Đồng thời cần mua hoa tươi dâng cúng Thần Tài. Lưu ý chọn hoa tươi cúng Thần Tài như sau:



- Chọn các loại hoa có nhiều nụ, lá xanh.

- Mua loại hoa đẹp, tươi lâu (không cúng hoa giả).

- Bình cắm hoa cần được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên (các ngày rằm, mùng 1… đặc biệt ngày vía Thần Tài ban thờ cần được bao sái sạch sẽ, gọn gàng, bình hoa tươi tắn, nhiều cành lá).

Hoa hồng có hương, có sắc nên hay được chọn dâng cúng ban thờ Thần Tài. Ảnh internet.

Ngoài ra nên chọn các loại hoa cúng hoa Thần Tài có ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ:



1, Hoa đồng tiền: Loài hoa tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Cắm hoa đồng tiền cúng Thần Tài sẽ giúp gia chủ làm ăn may mắn, phát đạt, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó, nó còn giúp hoá giải điềm xấu cho gia chủ.

2, Hoa hồng đỏ: Trong phong thuỷ, màu đỏ thường tượng trưng cho sự may mắn. Hoa hồng có hương, có sắc nên hay được chọn dâng cúng ban thờ Thần Tài, cầu mong được giàu tài lộc, phát triển việc làm ăn, kinh doanh...

3. Hoa mẫu đơn: Loài hoa này tượng trưng cho những điều may mắn, hưng thịnh, phồn vinh. Vì vậy, khi thờ hoa mẫu đơn trên ban thờ Thần Tài sẽ mang tới cho gia chủ thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc...

4. Hoa cúc vàng: Là biểu tượng của bậc đế vương thanh cao, quyền quý. Việc cắm hoa cúc vàng thờ cúng Thần tài mang ý nghĩa cầu mong cho sự giàu sang, phú quý. Màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, đủ đầy.

Một bình hoa cúc vàng rực rỡ sẽ giúp ngôi nhà, văn phòng... thu hút vượng khí, xua đi đen đủi, hài hòa ổn định vận khí... nên ngày lễ tết quan trọng hay được chọn bày cúng lễ.

Thần Tài là vị thần có trách nhiệm cai quản chuyện tiền bạc, tài lộc trong mỗi gia đình. Với những dịp đặc biệt này, bạn cần phải tiến hành lau dọn cẩn thận, chu đáo để rước tài lộc, may mắn vào nhà. Thỉnh vật phẩm phong thủy: Ngày vía Thần Tài nhiều người thường chọn cho mình những món đồ phong thủy về để trưng trong nhà hoặc biếu tặng. Đó là những linh thú phong thủy mang nhiều may mắn về tài lộc. Nạp Tài Két cho két sắt: Két sắt là nơi ngự trị của Thần Tài - vị thần nắm giữ của cải, tiền bạc. Đầu năm, thường có thủ tục nạp tài cho két sắt, để vật phẩm phát huy công năng trong việc chiêu tài, kích lộc. Bộ Nạp Tài Két - Ngũ Tài Trần Triều, được đúc lại từ 5 đồng xu của 5 niên hiệu thịnh vượng nhất của Trần triều được cho là giúp chiêu tài, bảo vệ tài lộc, kỵ tà, hóa giải tiểu nhân lén hại về tiền bạc…

* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

