Các thành viên của Twice tại Victoria Secret Fashion Show hôm nay

Các thành viên của TWICE - Jihyo, Tzuyu, Nayeon và Momo tại Victoria Secret Fashion Show hôm nay (Ảnh : Momo Twice)

Các thành viên của TWICE trình diễn trên sân khấu. (Ảnh : Getty images)

Các thành viên của TWICE chụp ảnh cùng nhau đầy thân mật sau cánh gà. (Ảnh : Getty images)

Các thành viên của TWICE với outfit cực "cháy" cùng boost lông hồng. (Ảnh : Momo Twice)

Sự góp mặt của TWICE tại Victoria’s Secret Fashion Show không chỉ khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhóm mà còn minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng Hallyu trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Những “thiên thần Kpop” đang từng bước định nghĩa lại hình ảnh người phụ nữ châu Á - vừa quyến rũ, vừa tự tin, vừa hiện đại.