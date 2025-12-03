Mới nhất
Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Thứ tư, 11:59 03/12/2025 | Giải trí
GĐXH - Tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) tung bộ ảnh 3 nàng hậu qua các năm 2023-2024-2025, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy khiến fan trầm trồ.

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế cùng khung hình gây sốt fan sắc đẹp - Ảnh 1.Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh Thủy

GĐXH - Tại đêm chung kết Miss International 2025, Hoa hậu Thanh Thủy có màn final walk đầy cảm xúc, sử dụng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nhật cảm ơn sau hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ đầy rực rỡ.

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế cùng khung hình gây sốt fan sắc đẹp - Ảnh 2.

Mới đây, trên fanpage chính thức của tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) đã đăng tải bộ ảnh 3 nàng hậu 3 mùa gần đây gồm: Người đẹp Venezuela - Andrea Rubio (2023); Người đẹp Việt Nam - Huỳnh Thị Thanh Thủy (2024) và Tân Hoa hậu Catalina Duque Abréu (Colombia).

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế cùng khung hình gây sốt fan sắc đẹp - Ảnh 3.

Bài đăng được Thanh Thủy chia sẻ lại và lập tức thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp. Trong loạt ảnh này, người đẹp gốc Đà Nẵng diện chiếc váy xuyên thấu màu đỏ rực, khoe vẻ đẹp quyến rũ nhưng không kém phần tinh tế.

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế cùng khung hình gây sốt fan sắc đẹp - Ảnh 4.

Theo nhiều khán giả, đây là khoảnh khắc đặc biệt và chưa từng có tiền lệ đối với Thanh Thủy, bởi cô xuất hiện cùng hai Hoa hậu Quốc tế trong cùng một khung hình. Nhiều bình luận khen ngợi không ngớt: "Xinh đẹp tuyệt vời", "Ba cô gái ai cũng rất đẹp", "Miss International lúc nào chọn hoa hậu cũng rất chuẩn",...

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế cùng khung hình gây sốt fan sắc đẹp - Ảnh 5.

Có thể nhận ra một điều, trong khi rất nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế gây tranh cãi về tiêu chí, cách thức tổ chức, kết quả... thì Miss International vẫn luôn giữ được giá trị riêng. Các nàng hậu đều mang phong cách xinh đẹp ngọt ngào chuẩn một beauty queen; bên cạnh đó học thức và sự đóng góp vào các hoạt động cộng đồng, nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của khán giả nước nhà cũng như khán giả quốc tế.

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế cùng khung hình gây sốt fan sắc đẹp - Ảnh 6.

Miss International là một trong 3 cuộc thi nhan sắc quốc tế lâu đời nhất hành tinh, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản.

Khoảnh khắc hậu trường nhí nhảnh của 3 Hoa hậu Quốc tế.


An Khánh
