Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp
GĐXH - Tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) tung bộ ảnh 3 nàng hậu qua các năm 2023-2024-2025, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy khiến fan trầm trồ.
Khoảnh khắc hậu trường nhí nhảnh của 3 Hoa hậu Quốc tế.
Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.
Đạo diễn 'Đi giữa trời rực rỡ' gây bất ngờ với 'Bẻ lái cuộc đời'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Bộ phim mới "Bẻ lái cuộc đời" của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc.
Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.
NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễnGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.
3 nghệ sĩ quê Lạng Sơn: Người là MC cả nước biết, người hạnh phúc bên đại giaCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
MC Thảo Vân, người đẹp Đàm Thu Trang và diễn viên Bình Minh là 3 nghệ sĩ nổi tiếng quê Lạng Sơn. Thảo Vân gắn bó truyền hình 30 năm, Đàm Thu Trang hạnh phúc bên Cường Đô La, Bình Minh thành công với gia đình viên mãn.
Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật BảnGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - NSND Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắtXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.
Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồngXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.
Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của BáchXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.
Nữ NSƯT cải lương vừa giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39, là ai?Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - NSƯT Như Huỳnh vừa giành Huy chương vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI nhờ vai diễn "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương.
Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiênGiải trí
GĐXH - MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con trai Panda gần 8 tháng tuổi chào đón Giáng sinh đầu tiên. Cô nhìn lại năm 2025 với những kỷ niệm đẹp bên gia đình.