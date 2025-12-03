Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Có thể nhận ra một điều, trong khi rất nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế gây tranh cãi về tiêu chí, cách thức tổ chức, kết quả... thì Miss International vẫn luôn giữ được giá trị riêng. Các nàng hậu đều mang phong cách xinh đẹp ngọt ngào chuẩn một beauty queen; bên cạnh đó học thức và sự đóng góp vào các hoạt động cộng đồng, nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của khán giả nước nhà cũng như khán giả quốc tế.