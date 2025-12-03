Đạo diễn 'Đi giữa trời rực rỡ' gây bất ngờ với 'Bẻ lái cuộc đời'

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" tiếp tục gây chú ý với dự án phim mới "Bẻ lái cuộc đời". Bộ phim xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam - bốn người trẻ gặp nhau ở xóm trọ vùng ven thành phố, tại thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Giữa nợ nần và những cú ngã đầu đời, họ buộc phải trưởng thành theo cách riêng.

Phim kể về những lần thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng những người trẻ đã không bỏ cuộc. Trong những ngày chông chênh nhất, họ học cách đối diện nỗi sợ và tìm lại chính mình.

"Bẻ lái cuộc đời" xoay quanh câu chuyện của những người trẻ (Ảnh: NSX)

Tại buổi lễ ra mắt phim, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho biết, bộ phim ưu tiên nhịp cảm xúc và sự liền mạch trong câu chuyện. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, mỗi tập phim dù ngắn nhưng sẽ có kết cấu riêng để phù hợp với nền tảng số, có kết nối giữa các nhân vật chính, phụ để tạo nên một bức tranh tổng thể, trong đó cảm xúc là yếu tố gắn kết câu chuyện.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn chia sẻ ý tưởng phim bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân và những quan sát mọi người xung quanh. Anh từng chứng kiến nhiều pha "bẻ lái" của những người trong đời thực như bỏ việc để khởi nghiệp, những người trung niên quyết định đi làm nước ngoài. Kết quả của những lần "bẻ lái" này vô cùng đa dạng nhưng tất cả mọi người đều hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Phim không khai thác theo kiểu ngôn tình mà lựa một đề tài khác, đó là kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc. Phim "Bẻ lái cuộc đời" quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, đầy năng lượng: Vương Anh Ole, Lâm Đức Anh, Ngọc Trâm, Yến My...

“Bẻ lái cuộc đời” được phát hành với tần suất 3 tập mỗi ngày trên nền tảng số.

