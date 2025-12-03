Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đạo diễn 'Đi giữa trời rực rỡ' gây bất ngờ với 'Bẻ lái cuộc đời'

Thứ tư, 10:59 03/12/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ phim mới "Bẻ lái cuộc đời" của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" tiếp tục gây chú ý với dự án phim mới "Bẻ lái cuộc đời". Bộ phim xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam - bốn người trẻ gặp nhau ở xóm trọ vùng ven thành phố, tại thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Giữa nợ nần và những cú ngã đầu đời, họ buộc phải trưởng thành theo cách riêng.

Phim kể về những lần thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng những người trẻ đã không bỏ cuộc. Trong những ngày chông chênh nhất, họ học cách đối diện nỗi sợ và tìm lại chính mình.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ra mắt phim Bẻ lái cuộc đời với dàn diễn viên trẻ năng động - Ảnh 1.

"Bẻ lái cuộc đời" xoay quanh câu chuyện của những người trẻ (Ảnh: NSX)

Tại buổi lễ ra mắt phim, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho biết, bộ phim ưu tiên nhịp cảm xúc và sự liền mạch trong câu chuyện. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, mỗi tập phim dù ngắn nhưng sẽ có kết cấu riêng để phù hợp với nền tảng số, có kết nối giữa các nhân vật chính, phụ để tạo nên một bức tranh tổng thể, trong đó cảm xúc là yếu tố gắn kết câu chuyện.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn chia sẻ ý tưởng phim bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân và những quan sát mọi người xung quanh. Anh từng chứng kiến nhiều pha "bẻ lái" của những người trong đời thực như bỏ việc để khởi nghiệp, những người trung niên quyết định đi làm nước ngoài. Kết quả của những lần "bẻ lái" này vô cùng đa dạng nhưng tất cả mọi người đều hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. 

Phim không khai thác theo kiểu ngôn tình mà lựa một đề tài khác, đó là kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc. Phim "Bẻ lái cuộc đời" quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, đầy năng lượng: Vương Anh Ole, Lâm Đức Anh, Ngọc Trâm, Yến My...

“Bẻ lái cuộc đời” được phát hành với tần suất 3 tập mỗi ngày trên nền tảng số. 

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ra mắt phim Bẻ lái cuộc đời với dàn diễn viên trẻ năng động - Ảnh 2.NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ra mắt phim Bẻ lái cuộc đời với dàn diễn viên trẻ năng động - Ảnh 3.Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ra mắt phim Bẻ lái cuộc đời với dàn diễn viên trẻ năng động - Ảnh 4.Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng

GĐXH - Diễn viên Huyền Sâm kết thúc những cảnh quay và nói lời chia tay với ekip sản xuất phim "Lằn ranh".

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng

Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) tung bộ ảnh 3 nàng hậu qua các năm 2023-2024-2025, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy khiến fan trầm trồ.

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.

Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.

3 nghệ sĩ quê Lạng Sơn: Người là MC cả nước biết, người hạnh phúc bên đại gia

3 nghệ sĩ quê Lạng Sơn: Người là MC cả nước biết, người hạnh phúc bên đại gia

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

MC Thảo Vân, người đẹp Đàm Thu Trang và diễn viên Bình Minh là 3 nghệ sĩ nổi tiếng quê Lạng Sơn. Thảo Vân gắn bó truyền hình 30 năm, Đàm Thu Trang hạnh phúc bên Cường Đô La, Bình Minh thành công với gia đình viên mãn.

Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản

Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - NSND Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của Bách

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.

Nữ NSƯT cải lương vừa giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39, là ai?

Nữ NSƯT cải lương vừa giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39, là ai?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - NSƯT Như Huỳnh vừa giành Huy chương vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI nhờ vai diễn "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương.

Xem nhiều

Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiên

Giải trí

GĐXH - MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con trai Panda gần 8 tháng tuổi chào đón Giáng sinh đầu tiên. Cô nhìn lại năm 2025 với những kỷ niệm đẹp bên gia đình.

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Xem - nghe - đọc
'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Xem - nghe - đọc
Nữ NSƯT quê Hải Phòng có tin vui lớn sau gần một năm trở về Việt Nam

Nữ NSƯT quê Hải Phòng có tin vui lớn sau gần một năm trở về Việt Nam

Giải trí
NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top