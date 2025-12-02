Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản
GĐXH - NSND Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắtXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.
Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.
Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của BáchXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.
Nữ NSƯT cải lương vừa giành Huy chương Vàng quốc tế ở tuổi 39, là ai?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - NSƯT Như Huỳnh vừa giành Huy chương vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI nhờ vai diễn "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương.
Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiênGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con trai Panda gần 8 tháng tuổi chào đón Giáng sinh đầu tiên. Cô nhìn lại năm 2025 với những kỷ niệm đẹp bên gia đình.
Nữ NSƯT quê Hải Phòng có tin vui lớn sau gần một năm trở về Việt NamGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân từng dành thời gian định cư ở Úc nhưng cuối cùng cô vẫn trở về Việt Nam vì quá nhớ quê hương. Sau gần một năm trở về quê nhà, cô nhận được tin vui lớn.
Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn épXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân và tài tử phim thập niên 90 có cuộc sống viên mãn ở tuổi U60Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi U60 có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời tư bên tài tử thập niên 90 - diễn viên Lê Tuấn Anh.
NSƯT Hữu Châu U60 độc thân nhưng không cô đơnCâu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
Tuổi U60, NSƯT Hữu Châu nói cuộc sống mình đủ đầy nên không mong cầu bất cứ điều gì. Dẫu độc thân, anh không thấy cô đơn, tìm kiếm niềm vui mỗi ngày từ đồng nghiệp, học trò và khán giả.
