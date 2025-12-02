Mới nhất
Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản

Thứ ba, 19:00 02/12/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 2.

NSND Thu Hà sang tuổi mới đã khiến khán giả xao xuyến khi khoe bộ ảnh với trang phục Kimono ở Nhật Bản. Dù đã sắp về hưu nhưng vẻ ngoài "hack tuổi" cùng nhan sắc xinh đẹp của NSND Thu Hà vẫn khiến fan nhớ mãi không quên.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 3.

NSND Thu Hà (quê Tuyên Quang) nổi tiếng với khán giả từ thập niên 90 với những vai diễn kinh điển trong các phim như: Lá ngọc cành vàng, Đêm hội Long trì... Ở thời điểm đó, người xem yêu mến chị bởi nét diễn đài các cùng vẻ đẹp yêu kiều khó ai sánh được.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ gạo cội quê Tuyên Quang lại gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng". Vai diễn này của chị được đánh giá cao vì sự "lột xác" và chịu khó làm mới mình. Chính NSND Thu Hà cũng thừa nhận, khán giả gặp ngoài đời đều khen chị dịu dàng mà lên phim lại ghê gớm đến vậy.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 5.

Chính sự trở lại "ghê gớm" với Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng" đã làm NSND Thu Hà khó khăn trong việc lựa chọn vai trong hiện tại. Chị cười: "Cái khó nhất của tôi trong thời điểm này đó là đóng một vai dịu dàng, còn nếu tiếp tục nhận vai ghê gớm, tôi sợ khán giả sẽ nhàm chán". Trong thâm tâm, NSND Thu Hà muốn mình sẽ có một vai diễn về hình tượng một người phụ nữ đằm thắm dịu dàng, chứ không phải kiểu nàng thơ, bởi chị tự nhận định mình đã qua tuổi nàng thơ mất rồi.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 6.

NSND Thu Hà cho biết, chị sẵn sàng đóng vai một người bà phúc hậu và không sợ làm mất hình tượng trẻ đẹp của mình trong mắt khán giả. Chị chỉ muốn cống hiến một vai diễn tốt, hay và không "đóng khung" trong một hình mẫu.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 7.

Trải qua rất nhiều các dạng vai diễn khác nhau, NSND Thu Hà cho biết muốn ghi dấu ấn với khán giả đậm sâu thì những nhân vật cá tính sẽ có đất diễn hơn. Chính vì vậy, ở tuổi sắp hưu, chị rất cân nhắc kịch bản để nhận lời lên phim truyền hình.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 8.

Ngoài những chia sẻ về nghề, NSND Thu Hà còn tâm sự về cuộc sống đời thường của mình. Chị cho biết những ngày không đến Nhà hát (Nhà hát Kịch Hà Nội), không đi diễn, NSND Thu Hà dành thời gian cho cuộc sống riêng.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 9.

Trên sân khấu, NSND Thu Hà lộng lẫy là vậy nhưng đời thường chị cũng giống như bao người phụ nữ của gia đình khác. "Tôi nấu cơm, rửa bát, chăm sóc nhà cửa và vui vẻ tận hưởng cuộc sống bình dị mỗi ngày", nữ nghệ sĩ quê Tuyên Quang kể. Ngoài ra, NSND Thu Hà còn dành thời gian chăm sóc nhan sắc và làm những việc mình thích.

NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono - Ảnh 10.

NSND Thu Hà thích đạp xe đi chợ, tập thể dục và thiền để sức khỏe được dẻo dai. Ngoài ra, chị còn dành thời gian đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Hiện tại, con cái đã lớn khôn nên nữ nghệ sĩ tập trung hơn cho bản thân. Và đó cũng là thông điệp chị gửi đến những người phụ nữ sắp cập tuổi xế chiều, đó là yêu bản thân để hạnh phúc hơn.

Đỗ Quyên
