Vừa mừng tuổi mới, NSND Thu Hà tung ảnh khoe sắc với trang phục Kimono ở Nhật Bản

Chính sự trở lại "ghê gớm" với Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng" đã làm NSND Thu Hà khó khăn trong việc lựa chọn vai trong hiện tại. Chị cười: "Cái khó nhất của tôi trong thời điểm này đó là đóng một vai dịu dàng, còn nếu tiếp tục nhận vai ghê gớm, tôi sợ khán giả sẽ nhàm chán". Trong thâm tâm, NSND Thu Hà muốn mình sẽ có một vai diễn về hình tượng một người phụ nữ đằm thắm dịu dàng, chứ không phải kiểu nàng thơ, bởi chị tự nhận định mình đã qua tuổi nàng thơ mất rồi.