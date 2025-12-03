Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớn
GĐXH - Đạo diễn Khôi Nguyên là con trai NSND Hồng Vân, mới đây, anh đã giành HCB tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025. Trước khi đón nhận tin vui này, anh tài năng ra sao?
Đạo diễn Khôi Nguyên tài năng thế nào?
Sân khấu Kịch Hồng Vân vừa thắng lớn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 với vở Nguyệt Hạ (tác giả Lê Duy Mạnh) giành huy chương Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân giành huy chương Vàng cá nhân, các nghệ sĩ: Hoàng Khôi, Khánh Tiên Leona, Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân giành huy chương Bạc (HCB).
Trước khi đón nhận tin vui, đạo diễn Khôi Nguyên đã có tài năng và thành tích nghề xuất sắc. Được biết, đạo diễn Khôi Nguyên sinh năm 1997, từ nhỏ, anh đã được bố mẹ cho thử sức diễn xuất ở sân khấu kịch. Ngoài ra, đạo diễn này còn gây chú ý với vai Mạnh Tuấn trong phim "Gia đình phép thuật" (2009).
Năm 13 tuổi, Khôi Nguyên du học tại Cao đẳng Fullerton ở California (Mỹ). Mặc dù sống xa nhà nhưng anh luôn là niềm tự hào của bố mẹ nhờ có thành tích học tập ấn tượng. Không những vậy, anh còn chủ động làm thêm để trang trải sinh hoạt phí, đồng thời tích cóp để thực hiện các ý tưởng phim ảnh mà không cần xin tiền phụ huynh.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim của Cao đẳng Fullerton, anh bất ngờ nhận lời mời nhập học đạo diễn khoa Điện ảnh Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge thuộc hệ thống Đại học Chapman.
Khôi Nguyên đã đạo diễn 3 phim ngắn và một phim dài. Trong đó, phim ngắn "Nostalgia" (2021) được vinh danh tại Los Angeles Film Awards tháng 4.2021, New York Film Festival tháng 3.2021, được chọn trình chiếu tại LHP Châu Á Thái Bình Dương - Los Angeles lần thứ 37.
Phim ngắn "Neo's cleaning service" (2022) đoạt giải thưởng Los Angeles Film Awards 2022, New York International Film Awards 2022, được chọn trình chiếu tại Boston Sci-film Festival 2023 và Hollywood Short Fest 2023.
Phim ngắn "Neo's cleaning service" cũng được Gunpowder&Sky Studio - một đơn vị sản xuất có tiếng từng phát hành hơn 60 phim, là đối tác của Discovery, Epix, HBO, Netflix - mua để phân phối.
Sau khi có trải nghiệm nhất định với phim ngắn, đạo diễn Khôi Nguyên thực hiện dự án phim nhựa độc lập "Little Saigon" cùng các sinh viên trong trường. Bộ phim này xoay quanh cuộc sống của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ được quay tại California.
Bộ phim có sự góp mặt của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào và một số diễn viên trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ được truyền thông trong nước quan tâm, Khôi Nguyên cũng từng được lên báo Mỹ. Năm 2023, tạp chí Voyage Los Angeles chuyên giới thiệu chân dung tài năng trẻ trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau của khu vực Los Angeles và Orange County đã có bài phỏng vấn đạo diễn Khôi Nguyên.
Áp lực từ "cái bóng" của mẹ - NSND Hồng Vân
Sau những năm làm việc ở Mỹ, đạo diễn Khôi Nguyên đã quyết định rời Mỹ để trở về Việt Nam làm việc. Trên trang cá nhân, anh khiến khán giả bất ngờ khi trở thành Phó giám đốc nhà hát kịch mang tên mẹ. Nói về lý do trở về nước hoạt động, Khôi Nguyên từng chia sẻ với truyền thông rằng, với bản thân anh, ở đâu có cơ hội được trải nghiệm và cống hiến thì anh sẽ nắm bắt. Và ở Việt Nam, những cơ hội đó đang mỉm cười với nam đạo diễn, nên anh sẽ dành thời gian tại đây.
Đạo diễn Khôi Nguyên thừa nhận khi làm việc chung, anh không tránh khỏi những lúc tranh luận với NSND Hồng Vân. Tuy nhiên cả hai đều biết cách dung hòa cái tôi của mình để mang đến cho dự án những điều tốt nhất. "Mẹ có cái lý của mẹ, tôi có cái lý của tôi. Nhưng tôi với mẹ luôn nỗ lực dung hòa để có những cái tốt nhất cho phim", đạo diễn trẻ bày tỏ.
Đạo diễn Khôi Nguyên cũng thừa nhận bản thân mang những áp lực riêng. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng biến những áp lực đó thành động lực để tiếp tục cố gắng, tự tìm chỗ đứng cho bản thân.
Đạo diễn Khôi Nguyên nói khi bước ra ngoài làm việc anh luôn cố gắng giấu kín danh tính của mình, không thể hiện mình là con của nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu người khác có vô tình nhận ra thì anh vẫn hồi đáp, bởi chuyện đó khó có thể phủ nhận.
