Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Nhật Kim Anh có một sự nghiệp thành công nhưng đời tư của cô lận đận. Cô từng kết hôn và ly hôn năm 2017. Con trai chung của cả hai sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Thời gian dài, nữ diễn viên và chồng cũ xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. Đến năm 2022, Nhật Kim Anh chấp thuận phán quyết của tòa án, đồng ý để bé Tin sống cùng nhà nội. Nữ diễn viên cho biết cô về thăm con hàng tuần.