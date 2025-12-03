Mới nhất
Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Thứ tư, 14:05 03/12/2025 | Giải trí
GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã phải lên tiếng đính chính tin đồn bị bắt. Trước khi vướng tin đồn này, nữ ca sĩ tài năng và có thân thế ra sao?

Cuộc sống bình yên, viên mãn của ca sĩ Nhật Kim Anh từ khi có con gái đáng yêu, xinh xắn Cuộc sống bình yên, viên mãn của ca sĩ Nhật Kim Anh từ khi có con gái đáng yêu, xinh xắn

GĐXH - Sau ánh hào quang của sân khấu và những dự án kinh doanh bận rộn, Nhật Kim Anh trở về với vai trò khiến cô tự hào nhất: Một người mẹ. Chính những khoảnh khắc đời thường, không sân khấu, không ánh đèn… lại mang đến cho cô niềm hạnh phúc sâu sắc bên cô con gái nhỏ.

Nhật Kim Anh thời gian qua đã vướng tin đồn bị bắt, trước thông tin này, trên trang cá nhân, cô đã đính chính bằng việc chia sẻ hình ảnh đưa mẹ đi chùa. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ Nhật Kim Anh. 

Nhật Kim Anh giờ ra sao, làm gì sau 8 năm ly hôn? - Ảnh 3.

Trước khi vướng tin đồn này, Nhật Kim Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua cả âm nhạc và phim ảnh. Tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa, cô từng có tuổi thơ nhiều khó khăn, phải vào Nam lập nghiệp, đi giúp việc, rồi sau đó học thanh nhạc

Nhật Kim Anh giờ ra sao, làm gì sau 8 năm ly hôn? - Ảnh 4.

Nhờ được học thanh nhạc bài bản nên Nhật Kim Anh bước lên sân khấu ca nhạc, phát hành album “Lâu đài cát” và tham gia nhiều phim như “Long thành cầm giả ca”, “Gieo gió”, “39 độ yêu”, “Cạm bẫy – hơi thở của quỷ”, “Tiếng sét trong mưa”.

Nhật Kim Anh giờ ra sao, làm gì sau 8 năm ly hôn? - Ảnh 5.

Bên cạnh nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn điều hành hoạt động kinh doanh, sở hữu căn biệt thự rộng tại TPHCM, được xem là một trong những nghệ sĩ có đời sống kinh tế ổn định. Sau khi sinh con gái thứ hai hồi đầu năm 2025, cô chọn sống chậm lại, dành nhiều thời gian chăm sóc con, tập luyện sức khỏe, chỉ xuất hiện ở một số sự kiện và dự án phù hợp.

Nhật Kim Anh giờ ra sao, làm gì sau 8 năm ly hôn? - Ảnh 6.

Nhật Kim Anh có một sự nghiệp thành công nhưng đời tư của cô lận đận. Cô từng kết hôn và ly hôn năm 2017. Con trai chung của cả hai sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Thời gian dài, nữ diễn viên và chồng cũ xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. Đến năm 2022, Nhật Kim Anh chấp thuận phán quyết của tòa án, đồng ý để bé Tin sống cùng nhà nội. Nữ diễn viên cho biết cô về thăm con hàng tuần.

Nhật Kim Anh giờ ra sao, làm gì sau 8 năm ly hôn? - Ảnh 7.

Sau thời gian dài ly hôn, Nhật Kim Anh vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm.

Nhật Kim Anh giờ ra sao, làm gì sau 8 năm ly hôn? - Ảnh 8.

Hồi đầu năm 2025, Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ thông tin sinh con. Công chúa nhỏ của Nhật Kim Anh chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Đến nay Nhật Kim Anh vẫn giấu kín danh tính cha của bé, chỉ tiết lộ cô mang thai lần hai bằng phương pháp IVF, ở Thái Lan.

Nhật Kim Anh giờ ra sao, làm gì sau 8 năm ly hôn? - Ảnh 9.

Hiện tại, ở tuổi 40, Nhật Kim Anh sống bình yên bên gia đình cùng mẹ và các con.

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc đón tin vui ở tuổi 40Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc đón tin vui ở tuổi 40

GĐXH - Ở tuổi 40, sau 10 năm kể từ khi sinh con trai đầu lòng, Nhật Kim Anh vỡ hòa hạnh phúc khi được làm mẹ lần 2.

Đỗ Quyên
