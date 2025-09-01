Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ
GĐXH - Trong số rất nhiều ngày sinh, có một số ngày âm lịch được cho là ngày vàng. Người sinh vào những ngày này thường mang mệnh giàu sang, phú quý.
Ngày 17
Ngày 17 âm lịch được giới tử vi đánh giá là một trong những ngày sinh mang số làm lớn. Người sinh vào ngày này thường có tố chất lãnh đạo, tư duy logic mạnh mẽ và khả năng thích nghi nhanh. Họ thường có xu hướng trở thành người dẫn dắt thay vì chỉ đi theo người khác.
Người sinh ngày này thường không phát tài sớm mà sẽ trải qua một giai đoạn thử thách nhất định trong độ tuổi từ 20 đến 30. Tuy nhiên, càng vượt khó, họ càng mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm. Khi thời điểm thuận lợi đến, thường là sau tuổi 30, họ sẽ bứt phá ngoạn mục.
Không ít người sinh ngày 17 âm lịch trở thành chủ doanh nghiệp, người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư hoặc công nghệ.
Một điểm nổi bật của người sinh ngày này là họ có khả năng giữ tiền cực tốt. Không tiêu xài hoang phí, họ biết cách tích lũy, đầu tư và khiến đồng tiền sinh lời.
Chính vì vậy, dù xuất phát điểm không cao, nhưng về lâu dài, họ thường là những người sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.
Nếu sinh vào giờ đẹp, người này còn dễ gặp quý nhân phù trợ. Người lớn tuổi hoặc bạn bè trong giới kinh doanh thường là người đưa đường chỉ lối giúp họ thăng tiến không ngừng.
Ngày mùng 5
Người sinh vào ngày mùng 5 âm lịch là người vô cùng thông minh, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Họ không bao giờ sợ công việc nặng nhọc mà luôn giàu ý chí phấn đấu, mong ước kiếm thật nhiều tiền còn có quyền hành.
Sinh vào ngày này thường có xu hướng làm sếp, thét ra lửa, khiến ai nấy nể phục. Nhìn cách bạn giao tiếp cũng đủ để thấy bạn có tài, có tố chất đứng trên nhiều người.
Ngày 20
Ngày 20 âm lịch là ngày vô cùng may mắn nên ai sinh vào ngày này chắc chắn là người có số sung sướng từ nhỏ. Khi sinh ra đã có gia đình giàu có, bố mẹ quyền lực hậu thuẫn.
Sau này khi lớn lên sẽ có được vị trí tốt đẹp trong công việc, lấy chồng lấy vợ được yêu thương hết mình. Tình cảm của bạn đã suôn sẻ, quyền lực lại cao nên bạn có thể ngồi trên mọi người mà chỉ đạo, kiếm tiền như nước. Sớm muộn bạn cũng làm sếp to nên cứ yên tâm mà hưởng thụ.
Ngày 15 tháng 2 âm lịch
Quan điểm trong tình yêu và sự nghiệp: Ngày sinh này mang lại cho người sở hữu một sức mạnh tinh thần vô cùng lớn. Những người sinh vào ngày 15 tháng 2 âm lịch có tính cách kiên định, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu dù có khó khăn, thử thách.
Họ không dễ dàng bị dao động và luôn có khả năng tìm ra cách giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Trong tình yêu, họ là những người trung thành, chân thành và hết lòng chăm sóc người mình yêu. Họ thường có những mối quan hệ tình cảm bền vững và được nhiều người yêu mến.
Vận mệnh và tài lộc: Người sinh vào ngày này được trời phú cho vận mệnh thịnh vượng. Với hành Thổ, họ có khả năng tích lũy của cải trong suốt cuộc đời. Sự nghiệp của họ phát triển ổn định và vững vàng, không bao giờ phải lo lắng về tài chính.
Những cơ hội lớn sẽ luôn đến với họ, và họ biết cách nắm bắt chúng một cách thông minh. Họ cũng là những người giỏi trong việc quản lý tài chính, do đó, luôn có một cuộc sống dư dả, không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc.
Người có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số 2
Số "2" là con số may mắn, tượng trưng cho sự hài hòa và cân bằng. Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 2 như ngày 2, 12 hay 22, có tính cách hiền lành, tốt bụng và biết cách sống hòa thuận với mọi người. Họ là người "hoa thấy hoa nở, người thấy người cười" ngay từ khi còn nhỏ, đi đến đâu cũng được yêu mến.
Nhờ đó, cuộc sống của họ luôn gặp nhiều điều may mắn. Làm việc gì cũng có bạn bè bên cạnh để chia sẻ và giúp đỡ, đồng thời cho họ sự tự tin, can đảm để vượt qua sóng gió.
Những người này có tinh thần phấn đấu không ngừng để tự hoàn thiện và mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
