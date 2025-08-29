Cách bài trí tượng dê rước lộc vào nhà của giới nhà giàu
GĐXH - Đối với những người chú trọng đến việc trang trí nội thất theo phong thủy, tượng dê được xem là vật trang trí rất phổ biến vì mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Để hiểu rõ mời bạn đọc bài viết sau.
Ý nghĩa của tượng dê phong thủy
Dê là loài động vật hiền lành, kiên nhẫn và nhanh nhẹn, luôn ôn hòa với mọi vật xung quanh, nhưng đứng trước kẻ thù lại rất mạnh mẽ.
Biểu tượng con dê theo phong thủy là sự may mắn, hạnh phúc và ấm no. Dê gắn với bản tính kiên nhẫn nên trưng bày tượng con dê trong nhà sẽ giúp bạn có thêm nhẫn nại với mọi việc và suy nghĩ chu toàn hơn trước các vấn đề trong cuộc sống, giải quyết mọi chuyện với cái đầu bĩnh tĩnh nhất.
Hơn thế nữa, khi trưng bày tượng dê, gia chủ còn có thể cải thiện tình cảm giữa các thành viên trong nhà, tăng thêm sức mạnh để mọi người vượt qua được những thử thách trước mắt. Như vậy, tượng dê phong thủy còn có tác dụng gắn kết, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình.
Dê thuộc quẻ Đoài trong Bát quái Ngũ Hành, do đó nếu bạn biết cách đặt tượng dê phong thủy trong nhà thì sẽ có được vận may, tài lộc rất nhanh chóng.
Cách đặt tượng Dê phong thủy rước lộc vào nhà
Gia chủ nên đặt tượng Dê ở những nơi quan trọng như phòng khách, cửa hàng hay phòng làm việc, bàn làm việc. Hướng thích hợp để trưng bày tượng dê là hướng Nam hoặc Tây Nam, còn hướng nên tránh là Bắc hoặc Đông Bắc, có thể đem tới điềm xấu cho gia đình. Một điều khác cần lưu ý là không nên đặt tượng ở chỗ thiếu ánh sáng, ẩm thấp, không sạch sẽ hay gần nhà vệ sinh, nhà bếp.
Tượng dê nếu trưng bày đúng cách sẽ mang đến nhiều lợi ích phong thủy. Cụ thể, đặt tượng trên bàn học sẽ giúp trẻ tập trung cho việc học hơn, trong khi đặt trên bàn làm việc có thể tạo ra sự bình tĩnh cho gia chủ, phát triển các mối quan hệ công việc.
Những tuổi mệnh hợp với tượng con dê là tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Tý, tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Do đó, gia chủ thuộc các tuổi này càng nên sắm ngay một bức tượng dê phong thủy cho mình.
Chất liệu tạo nên tượng dê phong thủy sang trọng
Hiện nay, tượng dê được làm từ nhiều chất liệu đa dạng như tượng dê bằng gỗ, tượng dê bằng đồng, thậm chí với những nhà có điều kiện hơn, gia chủ có thể mạnh tay chi tiền mua tượng dê mạ vàng. Tượng dê phong thủy bằng gỗ, đặc biệt là tượng dê gỗ hương trở thành sự lựa chọn phổ biến của rất nhiều người vì giá thành hợp lý, mẫu mã đẹp và bền.
Tượng dê bằng đồng cũng giúp con người bồi đắp tình cảm tốt đẹp trong các mối quan hệ và rước lộc vào nhà cho gia chủ. Trong khi đó, tượng dê vàng lại biểu trưng cho những nguồn tài chính bất ngờ, đồng thời giúp công việc thêm thuận buồm xuôi gió.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đìnhỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Xu hướng sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng, không chỉ trong phong cách sinh hoạt mà còn cả trong kiến trúc nhà ở. Nhà cấp 4 tối giản đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thích không gian sống gọn gàng.
Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịchỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Rất nhiều người tin theo quan niệm dân gian, phong thủy lo lắng, kiêng kị tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch, nhưng kiêng kị lớn nhất thì không mấy người biết.
Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen rút điện bếp từ ngay khi vừa tắt bếp, với suy nghĩ tiết kiệm điện hoặc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bếp từ, cụ thể có trong bài viết sau.
Những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùiỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Khi chọn mua máy hút mùi, bạn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi.
Ngoài chè đậu đỏ, chuyên gia mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp để tình duyên nở rộỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) được coi là “ngày vàng” để kích hoạt đào hoa khí, giúp tăng duyên lành và vận mệnh tình cảm cho 12 con giáp.
Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giápỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.
Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vuiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.
Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.
Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hươngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.
Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu cóỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.