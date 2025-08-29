Cách bài trí tượng dê rước lộc vào nhà của giới nhà giàu

Ý nghĩa của tượng dê phong thủy

Dê là loài động vật hiền lành, kiên nhẫn và nhanh nhẹn, luôn ôn hòa với mọi vật xung quanh, nhưng đứng trước kẻ thù lại rất mạnh mẽ.

Biểu tượng con dê theo phong thủy là sự may mắn, hạnh phúc và ấm no. Dê gắn với bản tính kiên nhẫn nên trưng bày tượng con dê trong nhà sẽ giúp bạn có thêm nhẫn nại với mọi việc và suy nghĩ chu toàn hơn trước các vấn đề trong cuộc sống, giải quyết mọi chuyện với cái đầu bĩnh tĩnh nhất.

Dê thuộc quẻ Đoài trong Bát quái Ngũ Hành, do đó nếu bạn biết cách đặt tượng dê phong thủy trong nhà thì sẽ có được vận may, tài lộc rất nhanh chóng.

Hơn thế nữa, khi trưng bày tượng dê, gia chủ còn có thể cải thiện tình cảm giữa các thành viên trong nhà, tăng thêm sức mạnh để mọi người vượt qua được những thử thách trước mắt. Như vậy, tượng dê phong thủy còn có tác dụng gắn kết, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình.

Cách đặt tượng Dê phong thủy rước lộc vào nhà

Gia chủ nên đặt tượng Dê ở những nơi quan trọng như phòng khách, cửa hàng hay phòng làm việc, bàn làm việc. Hướng thích hợp để trưng bày tượng dê là hướng Nam hoặc Tây Nam, còn hướng nên tránh là Bắc hoặc Đông Bắc, có thể đem tới điềm xấu cho gia đình. Một điều khác cần lưu ý là không nên đặt tượng ở chỗ thiếu ánh sáng, ẩm thấp, không sạch sẽ hay gần nhà vệ sinh, nhà bếp.

Tượng dê nếu trưng bày đúng cách sẽ mang đến nhiều lợi ích phong thủy. Cụ thể, đặt tượng trên bàn học sẽ giúp trẻ tập trung cho việc học hơn, trong khi đặt trên bàn làm việc có thể tạo ra sự bình tĩnh cho gia chủ, phát triển các mối quan hệ công việc.

Những tuổi mệnh hợp với tượng con dê là tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Tý, tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Do đó, gia chủ thuộc các tuổi này càng nên sắm ngay một bức tượng dê phong thủy cho mình.

Chất liệu tạo nên tượng dê phong thủy sang trọng

Hiện nay, tượng dê được làm từ nhiều chất liệu đa dạng như tượng dê bằng gỗ, tượng dê bằng đồng, thậm chí với những nhà có điều kiện hơn, gia chủ có thể mạnh tay chi tiền mua tượng dê mạ vàng. Tượng dê phong thủy bằng gỗ, đặc biệt là tượng dê gỗ hương trở thành sự lựa chọn phổ biến của rất nhiều người vì giá thành hợp lý, mẫu mã đẹp và bền.

Tượng dê vàng lại biểu trưng cho những nguồn tài chính bất ngờ, đồng thời giúp công việc thêm thuận buồm xuôi gió.

Tượng dê bằng đồng cũng giúp con người bồi đắp tình cảm tốt đẹp trong các mối quan hệ và rước lộc vào nhà cho gia chủ. Trong khi đó, tượng dê vàng lại biểu trưng cho những nguồn tài chính bất ngờ, đồng thời giúp công việc thêm thuận buồm xuôi gió.

