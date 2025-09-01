Vì sao trong 12 ngày rằm người xưa sợ nhất ngày Rằm tháng 7?
GĐXH - Trong văn hóa dân gian của người Việt và một số nước đều có quan niệm tương đồng về tháng 7 âm lịch, khi cho rằng, đây chính là thời điểm cửa địa ngục được phóng thích. Vì vậy, tháng này được coi là tháng của ma quỷ.
Vì sao tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn?
Có rất nhiều cách lý giải về điều này. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những cách lý giải ấy đều chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả là đề cao việc báo hiếu và làm phúc.
TS Dương Hoàng Lộc, Trưởng bộ môn Nhân học - Tôn giáo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chia sẻ với báo chí, tháng cô hồn kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7 âm lịch hàng năm. Quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn có từ lâu và mang tính phổ biến.
TS Lộc lý giải: "Vi Lê Minh - nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, ghi nhận nhiều địa phương ở Trung Quốc gọi tháng 7 âm lịch là Quỷ tiết và Thi cô. Các cách gọi đó thể hiện thời điểm để mọi người cầu nguyện cúng vái. Niềm tin trên bắt nguồn từ Đạo giáo, sau đó ảnh hưởng mạnh mẽ trong dân gian Trung Quốc. Lâu dần, dân gian Trung Quốc lưu truyền quan niệm cõi âm do Địa quan Đại đế quản lý".
Chính vì thế, tháng 7 âm lịch, đặc biệt là ngày rằm của tháng này trùng với ngày sinh nhật của Địa quan Đại đế nên cửa địa ngục sẽ mở. Điều này đồng nghĩa với việc ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian mang theo những tai ương, xui rủi cho nhân gian.
Do đó, ngày Rằm tháng 7, dân gian Trung Quốc bày hương án cúng tế ma quỷ, thả đèn trôi sông, nhằm chỉ lối dẫn đường cho các linh hồn, ma quỷ bị chết oan từ nhiều kiếp trước bước qua cầu Nại Hà để đầu thai.
Còn ở Việt Nam, quan niệm dân gian cho rằng, tháng 7 âm lịch là Địa quan xá tội, tức những vong hồn dưới âm phủ được lên cõi trần gian. Do đó, người ta bày mâm cúng thí thực cô hồn. Các chùa thiết lập trai đàn chẩn tế, để "tài pháp nhị thí" cho các cô hồn ngạ quỷ vất vưởng.
Mang màu sắc u ám
Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, ngày rằm hàng tháng luôn được coi là thời điểm linh thiêng để con người hướng về tổ tiên, thần linh và tu tâm tích đức. Trong 12 ngày rằm suốt một năm, Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 8 mang ý nghĩa may mắn, cát lành, ánh trăng sáng vui vẻ tưng bừng. Nhưng Rằm tháng 7, ánh trăng cũng mang màu sắc u ám.
Cửa âm phủ mở
Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 chính là ngày Diêm Vương mở cửa địa ngục để các vong hồn được trở về dương gian. Đây cũng gọi là ngày xá tội vong nhân.
Người sống thì làm lễ cúng, mong tổ tiên phù hộ độ trì. Nhưng cùng lúc, các cô hồn, dã quỷ không nơi nương tựa cũng đi khắp nơi tìm chỗ trú ngụ, xin lộc, xin ăn.
Vậy nên, dân gian cho rằng ngày này âm khí nặng nề, dễ gặp chuyện không may nếu không cẩn trọng.
Mùa mưa bão, thiên tai
Bên cạnh yếu tố tâm linh, yếu tố tự nhiên cũng góp phần làm tăng sự "dè chừng" của người xưa đối với Rằm tháng Bảy. Tháng Bảy âm lịch thường rơi vào mùa mưa ngâu, mưa dầm kéo dài, lại trùng mùa mưa bão dễ xảy ra lũ lụt, thiên tai. Trong xã hội nông nghiệp xưa, đây là thời điểm cuộc sống khó khăn, mùa màng bị ảnh hưởng, người dân hay lo lắng, kiêng kỵ làm việc lớn.
Đồng thời mưa bão lũ lụt khiến cuộc sống khó khăn, có thể vận hạn bất kỳ. Chính sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và tín ngưỡng khiến tháng Bảy nói chung và ngày Rằm tháng Bảy nói riêng càng trở nên huyền bí.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.