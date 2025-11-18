Mới nhất
Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

Thứ ba, 16:28 18/11/2025
GĐXH - Nhiều người thường hay thấy các cây được tạo hình vô cùng đẹp và đầy tính nghệ thuật, đó được gọi là cây bonsai. Vậy ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây bonsai như thế nào? Hãy đọc bài viết sau.

Dáng trực

Dáng cây mọc thẳng đứng từ gốc đến ngọn, thân cây vững chãi, cân đối. Trong phong thủy, dáng trực tượng trưng cho sự chính trực, đạo đức và cuộc sống ổn định. 

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai - Ảnh 1.

Cây bonsai dáng trực là một trong những loại cây bonsai được ưa chuộng nhất trong giới yêu thích trồng cây cảnh. Với hình dáng thẳng đứng, cây bonsai dáng trực tượng trưng cho sự kiên trì, chính trực và sức mạnh.

Dáng này thích hợp với người làm quản lý, lãnh đạo hoặc những ai mong muốn duy trì một cuộc sống bền vững và có lập trường rõ ràng.

Dáng xiêu

Dáng này thì thân cây nghiêng nhẹ về một phía nhưng phần gốc vẫn bám chắc vào đất. Phong thủy cho biết, cây có dáng này thể hiện khả năng thích nghi tốt, linh hoạt trong hoàn cảnh khó khăn. Phù hợp với người làm kinh doanh, sáng tạo hoặc đang trong quá trình vượt qua thử thách.

Dáng huyền

Thân cây đổ xuống dưới mép chậu, tạo hình như dòng nước chảy. Đây là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh vượt qua khó khăn. Dáng này đặc biệt phù hợp với người khởi nghiệp hoặc cần phục hồi vận khí.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai - Ảnh 2.

Bonsai là một nghệ thuật độc đáo mang tính thu nhỏ của thiên nhiên. Và trở thành một phần không thể thiếu để trang trí không gian sống của con người.

Dáng bán huyền

Cây có thân hơi đổ xuống nhưng không vượt quá mép chậu. Dáng này mang ý nghĩa giữ vững thế cân bằng, duy trì ổn định trong cuộc sống và công việc. Thích hợp cho người đang muốn củng cố tài vận và giữ vững thành quả đã đạt được.

Dáng văn nhân

Thân cây mảnh mai, uốn lượn nhẹ nhàng, thường ít tán lá, tạo cảm giác thư thái. Dáng cây này tượng trưng cho trí tuệ, sự tinh tế và cuộc sống nội tâm sâu sắc. Phù hợp với người làm công việc nghiên cứu, nghệ thuật hoặc sống thiên về tâm linh.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai - Ảnh 3.

Thân cây mảnh mai, uốn lượn nhẹ nhàng, thường ít tán lá, tạo cảm giác thư thái.

Dáng song thụ

Có hai thân cây mọc từ cùng một gốc hoặc gần nhau, thường được tạo hình với chiều cao chênh lệch. Trong phong thủy, dáng này biểu trưng cho tình cảm bền chặt, sự hòa hợp trong hôn nhân, đối tác làm ăn hay gia đình. Phù hợp với những ai mong muốn tăng cường mối quan hệ cá nhân và công việc.

Dáng phong sương

Cây có thân và cành lá nghiêng về một phía, giống như bị gió mạnh thổi qua. Dáng này thể hiện sự dẻo dai, từng trải và vượt qua sóng gió cuộc đời. Phù hợp với những ai đang cần động lực để bước qua khó khăn.

Dáng thác đngược

Cây có dáng đổ xuống theo hướng ngược, thường rất khó tạo hình. Trong phong thủy, dáng cây này thể hiện sự chuyển hóa mạnh mẽ giữa âm và dương, giữa thất bại và thành công. Thích hợp đặt trong không gian cần kích hoạt dòng khí lưu thông.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai - Ảnh 4.

Cây có dáng đổ xuống theo hướng ngược, thường rất khó tạo hình.

Lưu ý khi đặt cây Bonsai theo phong thủy

Chọn dáng cây phù hợp với mục đích phong thủy

Mỗi dáng cây Bonsai mang một ý nghĩa riêng, tượng trưng cho từng phương diện trong cuộc sống như tài lộc, tình duyên, sự nghiệp hay sức khỏe.

Đặt đúng hướng để đón vượng khí

Hướng Đông và Đông Nam: Thuộc hành Mộc, là nơi lý tưởng để đặt cây Bonsai vì tương sinh với bản chất của cây, giúp kích hoạt cung Tài Lộc và Gia Đạo.

Hướng Nam: Đại diện cho danh tiếng, nếu muốn cầu danh hoặc được nhiều người biết đến thì có thể đặt cây tại đây.

Tránh đặt cây ở hướng Bắc nếu không có yếu tố Thủy phù trợ, vì có thể dễ gây hao tốn tài khí nếu không xử lý đúng cách.

Kích thước và tỉ lệ hài hòa với không gian

Dù là cây phong thủy, nhưng cây Bonsai nên có kích thước hài hòa với nơi đặt để tránh tạo cảm giác chật chội hoặc mất cân đối.

- Nếu đặt trên bàn làm việc: Nên chọn cây dáng nhỏ, gọn, dễ chăm sóc.

- Nếu trưng bày ở phòng khách: Có thể chọn cây lớn hơn, có thế vững chắc để tạo điểm nhấn phong thủy cho không gian.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai - Ảnh 5.

Trong phong thủy, cây đại diện cho nguồn sống, cho sự phát triển không ngừng.

Cây quá lớn sẽ "lấn át" không gian và gây áp lực thị giác, trong khi cây quá nhỏ sẽ không đủ khí lực để tụ tài.

Giữ cho cây luôn tươi tốt, không để héo úa hoặc khô cằn

Trong phong thủy, cây đại diện cho nguồn sống, cho sự phát triển không ngừng. Vì vậy, một cây Bonsai bị héo úa, sâu bệnh hoặc cành lá gãy gọn không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn tạo ra năng lượng xấu, gây ảnh hưởng đến trường khí của ngôi nhà.

Hãy thường xuyên: Tưới nước vừa đủ; Cắt tỉa cành lá khô; Lau sạch bụi bám trên lá và chậu; Thay chậu khi cây lớn hơn hoặc cần làm mới năng lượng.

Tránh đặt cây ở các khu vực có năng lượng xấu

Không nên đặt cây Bonsai tại: Gần nhà vệ sinh hoặc thùng rác (khu vực chứa khí uế); Gầm cầu thang (nơi tụ âm khí, thiếu ánh sáng); Trên nóc tủ lạnh, nóc tủ cao (vị trí mất cân bằng năng lượng).

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai - Ảnh 6.Theo Phật giáo Tây Tạng, 12 con giáp có các vị Thần tài độ mạng khác nhau, họ là ai?

GĐXH - Mỗi vị Thần tài lại phù hộ độ mệnh cho một con giáp khác nhau. Để cầu tài lộc được linh nghiệm nhất, mỗi người nên tìm hiểu rõ ràng xem tuổi của mình được vị nào độ mệnh.

Huyền Trang (T/h)
