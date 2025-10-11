Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

Giữ nhà cửa thông thoáng, tận dụng ánh sáng mặt trời

Sau mưa lũ, độ ẩm trong không khí thường tăng cao khiến các bề mặt tường, sàn và đồ đạc dễ bị ẩm mốc. Việc đầu tiên cần làm là mở hết cửa sổ, cửa chính để không khí được lưu thông.

Nếu có nắng, hãy tranh thủ phơi chăn ga, rèm cửa, thảm và cả những vật dụng gỗ hoặc nhựa có dấu hiệu bị ẩm. Ánh sáng mặt trời không chỉ giúp hong khô mà còn diệt khuẩn tự nhiên, làm giảm mùi mốc đáng kể.

Làm sạch bề mặt bằng dung dịch vệ sinh phù hợp

Những vết mốc trên tường, sàn hay đồ nội thất cần được xử lý ngay để tránh lan rộng. Bạn có thể dùng giấm, baking soda hoặc nước chanh pha loãng để lau chùi, bởi đây đều là những nguyên liệu an toàn, khử mùi hiệu quả.

Với những bề mặt khó tẩy rửa hơn như gạch men, sàn gỗ, hãy sử dụng bộ lau nhà chất lượng kết hợp với dung dịch chuyên dụng để làm sạch triệt để giúp không gian sáng sạch, thơm tho hơn.

Sử dụng than hoạt tính, baking soda hoặc vôi bột

Đây là những nguyên liệu có khả năng hút ẩm và khử mùi cực kỳ tốt. Bạn có thể đặt than hoạt tính hoặc hộp baking soda ở các góc phòng, tủ quần áo, giày dép hoặc những nơi thường bị ẩm thấp.

Vôi bột cũng là lựa chọn hữu hiệu, đặc biệt trong những căn phòng kín ít ánh sáng. Chỉ sau vài ngày, mùi ẩm mốc sẽ giảm rõ rệt, không khí trở nên dễ chịu hơn.

Dùng tinh dầu hoặc vỏ cam, quýt khô để tạo hương thơm tự nhiên

Sau khi xử lý mùi mốc, việc khử mùi bằng hương thơm tự nhiên sẽ giúp không gian thêm dễ chịu. Các loại tinh dầu như sả chanh, tràm trà hay oải hương không chỉ tạo mùi hương dễ chịu mà còn có tính kháng khuẩn, chống ẩm mốc hiệu quả.

Nếu không có tinh dầu, bạn có thể tận dụng vỏ cam, quýt phơi khô, vừa tiết kiệm vừa mang lại mùi hương dịu nhẹ, an toàn cho sức khỏe.

Chủ động kiểm soát độ ẩm trong nhà

Để khử mùi ẩm mốc hiệu quả, việc kiểm soát độ ẩm trong nhà là yếu tố quyết định. Bạn có thể sử dụng máy hút ẩm, máy lọc không khí hoặc đơn giản là đặt túi hút ẩm ở những nơi thường bị ẩm thấp.

Khi độ ẩm được kiểm soát tốt, ngôi nhà sẽ nhanh chóng trở nên khô thoáng, trong lành và dễ chịu.

Bên cạnh đó, hãy sử dụng cây gạt nước chuyên dụng để vệ sinh các khu vực thường bị ứ đọng nước, thường xuyên lau dọn, thay ga gối, thảm trải sàn và giữ nhà cửa khô ráo sẽ giúp hạn chế nấm mốc quay trở lại.

Sử dụng quả dứa

Chỉ với một quả dứa và một cây nến căn nhà của bạn sẽ có hương thơm dễ chịu, lan tỏa khắp phòng xua đi mùi ẩm mốc của mùa mưa.

Bạn mua quả dứa hay còn gọi là trái thơm, trái khóm về. Sau đó cắt hai đầu, bỏ hết phần ruột, đặt cây nến vào giữa và để ở các góc nhà hoặc ở những nơi ẩm ướt như nhà tắm. Sức nóng từ nến sẽ làm dứa giải phóng tinh dầu giúp mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Mỗi ngày bạn chỉ cần đốt nến khoảng 10 phút và một quả dứa bạn có thể sử dụng khoảng 3 ngày.

Sử dụng vỏ cam, quýt khô

Gắp cục than đang cháy hồng cho vào cái bát nhỏ cùng với ít vỏ cam (quýt) khô. Hương thơm từ vỏ cam quýt sẽ lan tỏa khắp căn nhà của bạn và làm sạch mùi ẩm mốc trong nhà.

Ngoài ra, tinh dầu trong các loại vỏ cam, quýt cũng có công dụng kháng khuẩn nên bạn có thể cắt nhỏ và phơi khô để tẩy trùng phòng ốc trong nhà và xua muỗi.

Sử dụng bã cà phê, bã trà

Từ lâu bã cà phê và bã trà được sử dụng như một nguyên liệu để khử mùi. Bạn có thể lấy bã cà phê hoặc bã trà sau khi sử dụng cho vào túi nhỏ treo ở góc phòng. Hương thơm từ cà phê và lá trà sẽ giúp bạn khử sạch mùi ẩm mốc nhanh chóng.

Sử dụng vôi sống

Bột vôi sống có tính oxy hóa rất cao, vì thế chúng thường được dùng để khử các mùi hôi và mùi ẩm mốc rất hiệu quả.

Lấy khoảng 10kg vôi sống đựng trong thùng gỗ hoặc thùng giấy đặt ở góc phòng. Điều này sẽ giúp bạn hút hết hơi ẩm trong phòng, làm cho phòng ở trở nên khô ráo.

Dùng than củi

Than có tác dụng hút ẩm tốt cũng như khử mùi, chống côn trùng, tạo ra các ion âm lọc sạch không khí.

Bạn chỉ cần bỏ ít than củi và góc nhà, hay góc tủ rồi đóng kín cửa lại sẽ giúp hút hết mùi hôi và hơi ẩm đem lại sự thông thoáng cho căn nhà của bạn.