Cách làm salad ức gà đơn giản, thơm ngon, không ngán tại nhà cho ngày nắng nóng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cách làm Salad ức gà sốt mè rang

Salad ức gà sốt mè rang là món ngon miệng, hấp dẫn với sự kết hợp rau củ tươi mát và thịt ức gà mềm mượt ít béo.

Kết hợp salad gà với sốt mè rang có vị chua dịu sẽ làm dậy vị ngon của rau củ cùng thịt gà. Salad ức gà sốt mè rang là món ăn hấp dẫn, thơm ngon rất thích hợp cho những ngày trời nắng nóng.

Nguyên liệu: Ức gà: 150 gram. Dầu hào 1 muỗng canh. Xà lách lô lô tím 50 gram. Xà lách xoăn 50 gram. Cà chua bi 50 gram. Trái bơ 50 gram. Bắp Mỹ 50 gram. Nước tương Maggi 1/2 muỗng canh. Đường trắng 1 muỗng canh. Giấm 1 muỗng canh. Dầu mè 1 muỗng canh. Sốt Mayonnaise 2 muỗng canh. Mè rang 2 muỗng canh. Tỏi băm 10 gram. Tiêu đen 3 gram.

Cách làm: Ức gà rửa sạch, để ráo. Ướp 150 gram ức gà với 10 gram tỏi băm, 3 gram tiêu và 2 muỗng canh dầu hào. Thoa đều cho thịt thấm gia vị và ướp thịt trong 15 phút.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho ức gà đã ướp vào áp chảo với lửa nhỏ mỗi mặt khoảng 10 phút. Đến khi ức gà chín vàng thì tắt bếp, cắt ức gà thành lát mỏng vừa ăn.

Pha sốt mè rang: Cho vào bát 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm, 1 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng canh sốt mayonnaise và 2 muỗng canh mè rang. Trộn đều cho sốt được hoà quyện với nhau.

Cắt nhỏ xà lách lô lô xanh và tím vừa ăn, cà chua bi bổ đôi, bắp Mỹ tách hạt và luộc chín, bơ trái cắt lát. Cho tất cả rau củ vào tô lớn, rưới sốt mè rang rồi trộn đều.

Cách làm Salad ức gà bí đỏ nướng

Nếu bạn đang tìm một món salad ức gà độc đáo để thay đổi thì salad ức gà bí đỏ nướng chính là một gợi ý.

Món salad chế biến nhanh gọn và đơn giản với ức gà được tẩm ướp gia vị nhẹ nhàng đem nướng vàng trong lò cùng với bí đỏ, kết hợp với các loại rau xà lách giòn giòn cùng cà chua bi chua thanh, tất cả tạo nên một hương vị tổng thể không thể hài hòa hơn.

Nguyên liệu: Ức gà 500 gram. Bí đỏ 200 gram. Xà lách lô lô tím 50 gram. Xà lách lô lô xanh 50 gram. Xà lách 50 gram. Củ cải đỏ 50 gram. Cà chua bi 50 gram. Tỏi băm 5 gram. Bột nêm Knorr 4 muỗng canh. Giấm 4 muỗng canh. Dầu Oliu 4 muỗng canh. Mật ong 2 muỗng canh. Bột ớt 1/2 muỗng canh. Tiêu 2 muỗng cà phê. Muối 1/2 muỗng cà phê.

Cách làm: Gọt vỏ và cắt 200 gram bí đỏ thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn. Rửa sạch và để ráo nước 500 gram thịt ức gà.

Chuẩn bị sẵn khay nướng, lót giấy nến lên trên để chống dính sau đó xếp ức gà và bí đỏ lên khay. Ướp ức gà và bí đỏ với 2 muỗng canh bột nêm, 1/2 muỗng canh ớt bột cay hoặc ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng canh dầu Olive. Xoa bóp đều gia vị lên thịt gà và bí đỏ.

Cho khay nướng vào rãnh giữa lò, nướng 30 phút ở 175 độ C. Đến khi thấy gà chín xém vàng, bí đỏ mềm thì lấy ra khỏi lò. Đợi gà hơi nguội thì cắt thành những lát gà vừa ăn.

Pha sốt dầu giấm trộn salad gồm 5 gram tỏi, 4 muỗng canh giấm, 2 muỗng canh dầu Oliu, 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối.

Cắt khúc vừa ăn 50 gram xà lách lô lô xanh, 50 gram xà lách lô lô tím và 50 gram xà lách Frise. Cắt làm đôi sau đó cắt lát mỏng 50 gram củ cải đỏ baby, cắt làm đôi 50 gram cà chua bi.

Cho các loại xà lách ra tô, thêm củ cải đỏ baby và cà chua bi, rưới nước sốt dầu giấm lên trên rồi trộn đều. Bày xà lách ra dĩa, thêm gà và bí đỏ lên là hoàn tất.

Cách làm Salad ức gà trộn rau củ

Salad ức gà trộn rau củ tươi mát với thịt ức gà chín dai dai, trộn cùng rau củ giòn mát. Nước trộn salad cay nồng hương mù tạt, chua ngọt kích thích vị giác giúp bữa ăn thêm ngon miệng.

Nguyên liệu: Ức gà 250 gram. Dưa leo 1/2 trái. Hành tây 1/4 củ. Cà chua 2 trái. Muối 1/4 muỗng canh. Tiêu 1/4 muỗng cà phê. Hành boa rô 1/2 nhánh. Tỏi 2 tép. Gừng 10 gram. Rượu Sake 2 muỗng canh. Mù tạt 1.5 muỗng canh. Đường trắng 2 muỗng canh. Giấm 2 muỗng canh. Nước tương 1 muỗng canh. Tỏi băm 1 muỗng cà phê. Dầu mè 1 muỗng cà phê. Rau mầm 100 gram.

Cách làm: Thịt ức gà rửa sạch, cho vào nồi, thêm nước xâm xấp. Cho vào nồi gừng lát, ít muối hột, 2 tép tỏi đập dập, đầu hành boa rô, 2 muỗng canh rượu sake rồi đun sôi trong 15 phút. Thịt gà chín vớt ra để một lúc cho bớt nóng rồi xé nhỏ.

Cà chua bò hạt thái mỏng múi cau. Hành tây thái lát mỏng. Dưa leo thái lát nhỏ, rắc ít muối, trộn đều để ít phút cho dưa leo dịu xuống thì rửa sạch.

Cho thịt gà đã xé vào tô. Trộn đều với 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Sau đó thêm vào hành tây, dưa leo, cà chua, rau mầm và hỗn hợp sốt trộn gồm: 1.5 muỗng canh mù tạt, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm, 1 muỗng cà phê tỏi băm và 1 muỗng cà phê dầu mè, trộn đều lên.

