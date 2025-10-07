Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

Thứ ba, 07:45 07/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cánh cửa trong ngôi nhà đóng vai trò là nơi tiếp đón tiền tài, tài vận vào trong. Do vậy, khi lắp đặt cuốn cần chú ý những nguyên tắc sau.

Hướng lắp đặt cửa cuốn

Hướng cửa cuốn để đón nhận tài lộc phù hợp với đường đi và tuổi của gia chủ. Chọn hướng cửa rất quan trọng. Bởi trong cuộc đời mỗi người, hướng xuất hành tốt sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc. Vì thế, cửa cuốn nên được đặt vào 1 vị trí đã định sẵn. Hướng cửa thì nên mở ra để đón tài lộc và may mắn.

Một số hướng để lắp cửa cuốn mang ý nghĩa theo phong thủy mà bạn có thể tham khảo: 

Hướng Tây Bắc: Hướng lắp cửa nhà tốt đem lại vận khí tốt cho gia đình. 

Hướng Bắc: Hướng này giúp ngôi nhà luôn cân bằng sự yên tĩnh. 

Hướng Đông: Đây là hướng tốt nhất đón vận khí. 

Hướng Đông Nam: Hướng tốt đón tài lộc. 

Hướng Nam: Tốt cho ngoại giao.

Cách lắp cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí - Ảnh 1.

Cánh cửa trong ngôi nhà đóng vai trò là nơi tiếp đón tiền tài, tài vận vào trong.

Hướng Tây Nam: Đây là hướng tốt để tăng vận khí cho người phụ nữ trong gia đình. 

Hướng Tây: Hướng Tây giúp trẻ phát triển tốt, mang lại sự lãng mạn và niềm vui trong gia đình.

Tại sao cần tính kích thước phong thủy cửa cuốn khi lắp đặt?

Cửa cuốn thường được sử dụng để làm cửa chính cho các công trình nhà ở. Bởi vì cửa chính là nơi đón nhận vượng khí và cả tài lộc, may mắn cho gia chủ nên bộ phận này có ý nghĩa rất quan trọng trong phong thủy.

Do đó, khi lắp đặt cửa cuốn bạn nên chọn những loại cửa có màu sắc phù hợp với cung mệnh của mình. Ngoài ra cũng cần chú trọng tới kích thước cửa cuốn theo phong thủy. Không chỉ có ý nghĩa về mặt phong thủy mà một thông số hợp lý cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ.

Màu sắc cửa cuốn

Lựa chọn màu cửa cuốn cùng bản mệnh hoặc tương sinh là việc quan trọng không kém. Màu sắc hợp mệnh sẽ giúp hội tụ vận khí tốt tối đa cho gia chủ. Theo đó, dựa vào cung mệnh, có thể lựa chọn các màu sắc cửa cuốn hợp phong thủy như sau:

Cách lắp cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí - Ảnh 2.

Lựa chọn màu cửa cuốn cùng bản mệnh hoặc tương sinh là việc quan trọng không kém.

Gia chủ mệnh Kim nên chọn cửa cuốn màu trắng, vàng. Gia chủ mệnh Mộc nên chọn cửa cuốn màu xanh, đen. Gia chủ mệnh Thủy nên chọn cửa cuốn màu trắng, đen. Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn màu đỏ, hồng. Gia chủ mệnh Thổ nên chọn màu vàng, nâu, ghi.

Đo kích thước cửa cuốn theo lỗ ban

Việc đo đạc, tính toán chính xác kích thước cửa cuốn chuẩn phong thủy khi lắp đặt rất quan trọng. Chỉ một sai sót nhỏ thôi sẽ khiến bộ cửa bị sai phong thủy, có thể mang đến vận xui.

Được tin dùng bởi các nhà thiết kế hàng đầu, thước Lỗ Ban chính là công cụ đáng tin cậy giúp xác định kích thước cửa đẹp theo chuẩn phong thủy. 

Cách lắp cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí - Ảnh 3.

Kích thước cửa cuốn theo phong thủy thường có 2 kích thước là chiều ngang và chiều dọc nằm lọt trong 4 ni thước tốt.

Trên thước Lỗ Ban này, theo phong thủy đã giúp bạn xác định những thông số vàng cho kích thước cửa để mang đến những điều tốt đẹp, may mắn. Kích thước cửa cuốn theo Lỗ Ban có tổng 8 kích thước môn (tức là kích thước cửa) trong đó:

Đạo Kiếp, Lập Hại, Trường Binh, Ly Thất là 4 ni thước xấu. Lộc Quan, Trường Túc, Lộc Tài, Thuận Mỹ là 4 ni thước tốt.

Kích thước cửa cuốn theo phong thủy thường có 2 kích thước là chiều ngang và chiều dọc nằm lọt trong 4 ni thước tốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cách lắp cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí - Ảnh 4.Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

GĐXH - Cửa sổ được ví như “đôi mắt của ngôi nhà”, nó đóng vai trò là nơi đem lại ánh sáng và sự thông thoáng cho không gian. Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế cửa sổ nhà ở đảm bảo phong thủy, giúp thu hút may mắn, vượng khí sinh tài.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu

Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải

Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệp

Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệp

Cách tăng vượng khí cung tài lộc để 'tiền vào như nước'

Cách tăng vượng khí cung tài lộc để 'tiền vào như nước'

Cùng chuyên mục

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

- 12 giờ trước

GĐXH - Việc thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy để đem lại may mắn, tạo luồng sinh khí tốt để bảo vệ sức khỏe là điều mà các gia chủ nên quan tâm chú trọng.

Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

- 13 giờ trước

GĐXH - Máy sấy quần áo giúp chăm sóc áo quần bền lâu nên được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng sử dụng đúng cách.

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

- 15 giờ trước

GĐXH - Hàn Lộ là thời điểm âm thịnh, dương suy, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho vận khí mới. Theo chuyên gia phong thủy, nếu biết cách điều hòa, bài trí phong thủy ngôi nhà sẽ tích tụ năng lượng tốt, khơi nguồn may mắn cho những tháng cuối năm.

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

- 18 giờ trước

GĐXH - Trên trang cá nhân của mình, Vân Trang khiến dân tình trầm trồ khi quay lại cảnh decor từng góc trong biệt thự. Được biết, cô và gia đình hiện đang sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong, TP.HCM.

Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lại

Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lại

- 20 giờ trước

GĐXH - Gián không chỉ là những sinh vật gây phiền toái mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và không gian phòng ngủ của bạn. Cùng tham khảo một số cách đuổi gián trong phòng ngủ đơn giản, dễ thực hiện trong nội dung bài viết dưới đây.

Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?

Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?

- 21 giờ trước

Sau quãng thời gian gắn bó, Phi Thanh Vân và bạn trai dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025.

Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Cửa sổ được ví như “đôi mắt của ngôi nhà”, nó đóng vai trò là nơi đem lại ánh sáng và sự thông thoáng cho không gian. Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế cửa sổ nhà ở đảm bảo phong thủy, giúp thu hút may mắn, vượng khí sinh tài.

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Muỗi ẩn nấp khắp nơi làm tăng nguy cơ bệnh sốt xuất huyết, sốt rét. Để tiêu diệt chúng, thay vì áp dụng các biện pháp tạm thời, bạn có thể dùng tỏi để diệt muỗi vừa hiệu quả vừa an toàn cho sức khỏe.

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?

- 1 ngày trước

GĐXH - Vết đốt của ong thường gây ra cảm giác đau rát và ngứa ngáy khó chịu, bôi nước vôi lên vết đốt có thể làm dịu cảm giác này hiệu quả.

Vào mùa nồm ẩm: Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo?

Vào mùa nồm ẩm: Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo?

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào mùa ẩm ướt, áo quần sau khi giặt rất lâu khô, dễ ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Khi đó, tủ sấy và má sấy quần áo là thiết bị giúp sấy khô áo quần nhanh chóng và tiện lợi.

Xem nhiều

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là những ngày và khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ, bạn có thể tham khảo nếu không thực hiện được chính ngày.

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?

Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top