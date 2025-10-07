Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí
GĐXH - Cánh cửa trong ngôi nhà đóng vai trò là nơi tiếp đón tiền tài, tài vận vào trong. Do vậy, khi lắp đặt cuốn cần chú ý những nguyên tắc sau.
Hướng lắp đặt cửa cuốn
Hướng cửa cuốn để đón nhận tài lộc phù hợp với đường đi và tuổi của gia chủ. Chọn hướng cửa rất quan trọng. Bởi trong cuộc đời mỗi người, hướng xuất hành tốt sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc. Vì thế, cửa cuốn nên được đặt vào 1 vị trí đã định sẵn. Hướng cửa thì nên mở ra để đón tài lộc và may mắn.
Một số hướng để lắp cửa cuốn mang ý nghĩa theo phong thủy mà bạn có thể tham khảo:
Hướng Tây Bắc: Hướng lắp cửa nhà tốt đem lại vận khí tốt cho gia đình.
Hướng Bắc: Hướng này giúp ngôi nhà luôn cân bằng sự yên tĩnh.
Hướng Đông: Đây là hướng tốt nhất đón vận khí.
Hướng Đông Nam: Hướng tốt đón tài lộc.
Hướng Nam: Tốt cho ngoại giao.
Hướng Tây Nam: Đây là hướng tốt để tăng vận khí cho người phụ nữ trong gia đình.
Hướng Tây: Hướng Tây giúp trẻ phát triển tốt, mang lại sự lãng mạn và niềm vui trong gia đình.
Tại sao cần tính kích thước phong thủy cửa cuốn khi lắp đặt?
Cửa cuốn thường được sử dụng để làm cửa chính cho các công trình nhà ở. Bởi vì cửa chính là nơi đón nhận vượng khí và cả tài lộc, may mắn cho gia chủ nên bộ phận này có ý nghĩa rất quan trọng trong phong thủy.
Do đó, khi lắp đặt cửa cuốn bạn nên chọn những loại cửa có màu sắc phù hợp với cung mệnh của mình. Ngoài ra cũng cần chú trọng tới kích thước cửa cuốn theo phong thủy. Không chỉ có ý nghĩa về mặt phong thủy mà một thông số hợp lý cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ.
Màu sắc cửa cuốn
Lựa chọn màu cửa cuốn cùng bản mệnh hoặc tương sinh là việc quan trọng không kém. Màu sắc hợp mệnh sẽ giúp hội tụ vận khí tốt tối đa cho gia chủ. Theo đó, dựa vào cung mệnh, có thể lựa chọn các màu sắc cửa cuốn hợp phong thủy như sau:
Gia chủ mệnh Kim nên chọn cửa cuốn màu trắng, vàng. Gia chủ mệnh Mộc nên chọn cửa cuốn màu xanh, đen. Gia chủ mệnh Thủy nên chọn cửa cuốn màu trắng, đen. Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn màu đỏ, hồng. Gia chủ mệnh Thổ nên chọn màu vàng, nâu, ghi.
Đo kích thước cửa cuốn theo lỗ ban
Việc đo đạc, tính toán chính xác kích thước cửa cuốn chuẩn phong thủy khi lắp đặt rất quan trọng. Chỉ một sai sót nhỏ thôi sẽ khiến bộ cửa bị sai phong thủy, có thể mang đến vận xui.
Được tin dùng bởi các nhà thiết kế hàng đầu, thước Lỗ Ban chính là công cụ đáng tin cậy giúp xác định kích thước cửa đẹp theo chuẩn phong thủy.
Trên thước Lỗ Ban này, theo phong thủy đã giúp bạn xác định những thông số vàng cho kích thước cửa để mang đến những điều tốt đẹp, may mắn. Kích thước cửa cuốn theo Lỗ Ban có tổng 8 kích thước môn (tức là kích thước cửa) trong đó:
Đạo Kiếp, Lập Hại, Trường Binh, Ly Thất là 4 ni thước xấu. Lộc Quan, Trường Túc, Lộc Tài, Thuận Mỹ là 4 ni thước tốt.
Kích thước cửa cuốn theo phong thủy thường có 2 kích thước là chiều ngang và chiều dọc nằm lọt trong 4 ni thước tốt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
