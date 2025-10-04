Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệp

Cửa chính hướng Nam

Đây là hướng cửa rất tốt cho sự nghiệp của những người làm nghề quân nhân, hành chính hay giáo dục. Đặt cửa này thường dễ có cơ hội thăng tiến. Ngoài ra về tài vận, những người theo nghề liên quan đến kim loại, cơ khí, vàng bạc đá quý, chăn nuôi, các ngành nghề truyền thống và nghề nông dễ phát tài.

Cửa chính hướng Nam thông thường không được đặt ở đường trung tuyến của kinh tuyến.

Theo phong thủy, đặt cửa chính hướng Nam có lợi cho sức khỏe của gia chủ. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng vị trí cửa chính hướng Nam thông thường không được đặt ở đường trung tuyến của kinh tuyến.

Cửa chính hướng Đông Bắc

Trong phong thủy, cửa hướng Đông Bắc là hướng có lợi về tài chính và dễ thăng tiến trong công việc.

Cửa chính hướng Tây

Về sự nghiệp: Những người làm nghề bác sĩ, luật sư, giáo viên, văn nhân, nghệ sĩ, nghiên cứu sẽ thuận lợi và dễ thăng tiến trong công việc.

Về tài vận: Những người theo nghề liên quan đến hàng hải, thủy lợi, thủy sản, nghề muối, vận tải, điện tử, dầu mỏ dễ phát tài.

Cửa chính hướng Tây Bắc

Hướng cửa này có về sự nghiệp cho gia chủ. Về tài vận, những người theo nghề liên quan đến rừng núi, danh lam thắng cảnh, bất động sản, đồ trang sức, chế tác ngọc và châu báu sẽ dễ phát tài.

Cửa kết hợp giữa chính Tây và Tây Bắc

Hiện nay có nhiều gia đình làm cửa chính kết hợp giữa hướng Tây và hướng tây bắc, là hướng cửa đặc biệt có lợi cho chủ nhà. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý, ngoài cửa đặt ở vị trí kết hợp Khảm (chính Tây) và Cấn (Tây Bắc) mang thuộc tính dương giống nhau ra, các loại cửa kết hợp khác đều không tốt cho tài vận và phú quý của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.