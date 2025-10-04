Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệp
GĐXH - Hướng cửa chính ảnh hưởng trực tiếp tới họa phúc, lành dữ của mỗi gia đình, do đó việc xác định hướng cửa chính mang lại phú quý cho mỗi thành viên là việc làm vô cùng cần thiết.
Cửa chính hướng Nam
Đây là hướng cửa rất tốt cho sự nghiệp của những người làm nghề quân nhân, hành chính hay giáo dục. Đặt cửa này thường dễ có cơ hội thăng tiến. Ngoài ra về tài vận, những người theo nghề liên quan đến kim loại, cơ khí, vàng bạc đá quý, chăn nuôi, các ngành nghề truyền thống và nghề nông dễ phát tài.
Theo phong thủy, đặt cửa chính hướng Nam có lợi cho sức khỏe của gia chủ. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng vị trí cửa chính hướng Nam thông thường không được đặt ở đường trung tuyến của kinh tuyến.
Cửa chính hướng Đông Bắc
Trong phong thủy, cửa hướng Đông Bắc là hướng có lợi về tài chính và dễ thăng tiến trong công việc.
Cửa chính hướng Tây
Về sự nghiệp: Những người làm nghề bác sĩ, luật sư, giáo viên, văn nhân, nghệ sĩ, nghiên cứu sẽ thuận lợi và dễ thăng tiến trong công việc.
Về tài vận: Những người theo nghề liên quan đến hàng hải, thủy lợi, thủy sản, nghề muối, vận tải, điện tử, dầu mỏ dễ phát tài.
Cửa chính hướng Tây Bắc
Hướng cửa này có về sự nghiệp cho gia chủ. Về tài vận, những người theo nghề liên quan đến rừng núi, danh lam thắng cảnh, bất động sản, đồ trang sức, chế tác ngọc và châu báu sẽ dễ phát tài.
Cửa kết hợp giữa chính Tây và Tây Bắc
Hiện nay có nhiều gia đình làm cửa chính kết hợp giữa hướng Tây và hướng tây bắc, là hướng cửa đặc biệt có lợi cho chủ nhà. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý, ngoài cửa đặt ở vị trí kết hợp Khảm (chính Tây) và Cấn (Tây Bắc) mang thuộc tính dương giống nhau ra, các loại cửa kết hợp khác đều không tốt cho tài vận và phú quý của gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cách tăng vượng khí cung tài lộc để 'tiền vào như nước'Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Theo bát quái đồ của phong thủy cho rằng, mỗi phòng khách của ngôi nhà hay phòng làm việc đều có một vị trí mang lại tài lộc gọi là cung tài lộc. Cung tài lộc đóng vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của gia đình.
Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhàỞ - 16 giờ trước
GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.
Cách hóa giải nhà phạm hướng Ngũ Quỷ mang lại bình anỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, hướng nhà Ngũ Quỷ là hướng nhà xấu đem lại nhiều rắc rối tai ương cho gia chủ. Bạn hãy kiểm tra xem nhà bạn có bị phạm hướng này không, nếu có thì đừng lo lắng, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn hóa giải.
Những vật dụng không nên cho vào máy sấy quần áo bạn cần phải biếtỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Máy sấy quần áo giúp hong khô quần áo nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng có một số vật dụng bạn không nên cho vào máy sấy để tránh làm mất đi hình dáng ban đầu của chúng.
Cách trang trí cây cảnh trong phòng khách đẹp và ấn tượngỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Với sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước, các loại cây cảnh trang trí phòng khách có thể được áp dụng cho nhiều phong cách bố trí khác nhau, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như phát huy tối đa tác dụng của cây.
Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là những ngày và khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ, bạn có thể tham khảo nếu không thực hiện được chính ngày.
Cách thiết kế cho phòng ngủ có diện tích nhỏ, đẹpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Làm thế nào để thiết kế nội thất phòng ngủ diện tích nhỏ vừa đẹp mắt, thoáng đãng lại đảm bảo sự tiện nghi? Cùng khám phá những ý tưởng thiết kế qua bài viết dưới đây.
Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Sau mỗi đợt mưa lũ, không chỉ nỗi lo bùn đất, ẩm mốc, mùi hôi… mà nhiều gia đình còn băn khoăn về việc làm thế nào để “tẩy uế”, xua đi khí xấu, đón nguồn năng lượng tươi mới vào không gian sống. Đây là những cách vệ sinh và thanh tẩy nhà cửa sau ngập lụt hiệu quả, vừa hợp phong thủy, ai cũng nên biết.
Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bão lũ vừa đi qua không chỉ gây ra nhiều thiệt hại cho nhà cửa, nơi làm việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, việc dọn dẹp lại nhà cửa sau bão lũ là điều mà bạn cần làm để khôi phục không gian sống sạch sẽ.
Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà hướng Đông từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng khi xây nhà, bởi đây là hướng mặt trời mọc, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ đây là hướng luôn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồngỞ
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.