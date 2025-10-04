Cách tăng vượng khí cung tài lộc để 'tiền vào như nước'
GĐXH - Theo bát quái đồ của phong thủy cho rằng, mỗi phòng khách của ngôi nhà hay phòng làm việc đều có một vị trí mang lại tài lộc gọi là cung tài lộc. Cung tài lộc đóng vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của gia đình.
Cung tài lộc cần tiếp giáp với bức tường
Việc tiếp giáp với một bức tường mang ý nghĩa là "chỗ dựa", sự vững vàng. Đó là lý do phong thủy luôn khuyến khích vị trí tài lộc phải tiếp giáp với một bức tường từ phía sau.
Ngược lại nếu vị trí tài lộc của bạn không có bức tường nào xung quanh, nó có thể dẫn đến sự mất mát của cải, tiền bạc.
Tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, lối đi
Bạn không nên đặt cửa sổ, cửa ra vào hay lối đi cạnh vị trí của cung tài lộc. Đây là một vị trí đặc biệt, nên giữ trạng thái tĩnh và tách biệt, không có nhiều chuyển động, xáo trộn mới có thể giúp cung tài lộc của bạn mạnh lên.
Vì thế, nó không được ở gần cửa sổ, cửa ra vào và lối đi trong nhà, bởi vì những nơi này sẽ khiến năng lượng bị phân tán.
Tránh để cung tài lộc bị bẩn, lộn xộn
Theo phong thủy, trong không gian nhà ở, bạn không được để lộn xộn đồ đạc, hôi hám, trong nhà. Nếu để nhà cửa luộm thuộm, bẩn thỉu, rất có thể tạo ra nhưng luồng khí không may mắn cho gia đình bạn.
Vì vậy, bạn hãy luôn tạo không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp để năng lượng tích cực, giàu có đến cho bạn và gia đình.
Kiêng kị xà ngang "đè nén" lên cung tài lộc
Phong thủy cho rằng, nếu cung tài lộc bị "đè" bởi các thanh xà nhà phía trên thì cho dù bạn có đặt bất kỳ vật phẩm phong thủy tốt đẹp nào như tượng ông Tam Đa, tượng cóc ba chân (Thiềm thừ)… cũng không thể kích hoạt được cung tài lộc.
Đủ ánh sáng
Ánh sáng tự nhiên luôn là yếu tố thu hút những luồng khí may mắn cho không gian nhà bạn. Vì vậy, bạn hãy cố gắng không để vị trí cung tài lộc rơi vào trạng thái tối tăm, thiếu ánh sáng.
Nếu tình trạng này kéo dài trong một thời gian, điều đó sẽ làm giảm năng lượng tích cực, giảm yếu tố may mắn của gia đình.
Không đặt đồ vật thuộc yếu tố Thủy gần cung tài lộc
Ở vị trí cung tài lộc, gia chủ không được để bất kỳ đồ vật nào thuộc yếu tố Thủy như bể cá… vì nó sẽ phá hủy cung tài lộc do sự xung đột giữa Thủy và Hỏa, có thể mang đến những tai họa và không may mắn cho gia đình.
Chỉ để cây xanh tươi tốt ở cung tài lộc
Nếu muốn trang trí cây xanh ở cung tài lộc, bạn chỉ nên sử dụng cây thật tươi tốt thay vì các loại cây giả. Nếu đặt cây mà cây bị thối, chết thì năng lượng tiêu cực sẽ không còn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
