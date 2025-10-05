Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu

Nếu cổng hướng về phía Bắc

Dưới góc nhìn phong thủy, cổng hướng phía bắc là không tốt, bởi nếu đặt cổng tại vị trí này sẽ đón các luồng khí lạnh, gió lạnh vào mùa đông ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ.

Cách khắc phục: Đặt một bức bình phong sau cửa nhà hoặc treo rèm sau cánh cửa là cách đơn giản nhất để hóa giải. Những vật dụng này có tác dụng ngăn gió, cản khí lạnh, và những luồng khí độc len lỏi vào bên trong nhà.

Nếu cổng hưởng về phía Đông Bắc

Đây là hướng Quỷ môn, là hướng không mang lại may mắn cho gia chủ. Nếu cổng nhà có hướng này sẽ khiến gia chủ luôn bất an.

Cổng là nơi đầu tiên tiếp nhận các dòng khí hỗn tạp, có thể là vượng khí lành, cũng có thể là sát khí.

Cách khắc phục: Quỷ môn thường mang tà khí mạnh, để xua đuổi được tà khí bạn nên dán những hình phong thủy tại hai bên cánh cổng. Ngoài ra, cũng có thể dán thêm các tranh ảnh phong cảnh có màu sắc sặc sỡ ở hành lang để biến âm thành dương.

Nếu cổng hướng về phía Đông

Hướng Đông về cơ bản là hướng lành, ít xảy ra các tai họa nghiêm trọng. Nhưng nếu thiết kế cổng không theo hình vòng cung, đường thẳng mà bị trũng xuống hoặc lõm thì sẽ không tốt. Nó sẽ khiến cho người sống trong nhà có cảm giác thiếu sinh khí, từ đó dễ sinh bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách khắc phục: Trong trường hợp này bạn nên sử dụng cây xanh phong thủy để hóa giải. Có thể đặt chậu cây tùng hoặc cây mai ở hai bên cửa. Trong quá trình phát triển loại cây này sẽ tạo ra các sinh khí lành nhằm bổ xung cho năng lượng sống của gia đình.

Nếu cổng hướng về phía Đông Nam

Cũng như phía Đông, cổng hướng về phía Đông Nam cũng khá tốt, thậm chí còn đem lại nhiều may mắn. Nhưng nếu là cổng bị trũng hoặc lõm thì cũng không tốt.

Cách khắc phục: Ngoài cách hóa giải là đặt cây xanh phong thủy, bạn cũng nên trang trí thêm các linh vật bằng thạch anh, tre, trúc để tiêu trừ những hậu quả xấu.

Nếu cổng quay về hướng Nam

Cổng quay hướng Nam cần phải đảm bảo đủ lượng ánh sáng, tránh sự tối tăm. Bởi theo phong thủy đây là hướng đón nhận ánh sáng.

Cách khắc phục: Tuy thiếu ánh sáng tự nhiên, nhưng bạn cũng không nhất thiết phải đặt các thiết bị chiếu sáng ở khung cổng. Tốt nhất, nên sử dụng các hình điêu khắc để trang trí, các hình này phải thuận theo tín ngưỡng của gia chủ. Hơn nữa, hướng Nam là biểu trưng cho danh dự, tài cán, vì thế phải giữ gìn sạch sẽ, quang đãng.

Nếu cổng quay về hướng Tây Nam

Tây Nam được cho là hướng của Quỷ môn, trong phong thủy kỵ nhất là đặt cổng vào hướng này. Nếu bạn không có những biện pháp hóa giải thì sẽ tạo ra tà khí, tích tụ khí ẩm, khiến môi trường xung quanh luôn u ám.

Cách khắc phục: Bày một số chậu hoa, hoặc treo những bức tranh dân gian, trang trí một số đồ dùng bằng thạch anh, ngọc. Tuy nhiên, với một vài vật dụng này chỉ có tính chất hóa giải tạm thời, về lâu dài, bạn vẫn nên tính đến phương án di dời cổng sang một vị trí khác.

Nếu cổng quay hướng về phía Tây

Hướng Tây cũng không phải là một hướng tốt nếu thiết kế cổng có phần lõm vào phía bên trong. Nó sẽ làm giảm tài vận của gia chủ, hao hụt, tiêu tan các khoản tiền tích góp bị thâm hụt.

Cách khắc phục: Ngoài việc sử dụng bình phong, mành rèm cửa để che chắn, bạn cũng nên sử dụng các vật dụng nội thất có hình điêu khắc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.