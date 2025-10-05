Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu
GĐXH - Cổng là nơi đầu tiên tiếp nhận các dòng khí hỗn tạp, có thể là vượng khí lành, cũng có thể là sát khí. Do đó, phong thủy cổng phải được coi trọng ngay từ khi thiết kế trên bản vẽ.
Nếu cổng hướng về phía Bắc
Dưới góc nhìn phong thủy, cổng hướng phía bắc là không tốt, bởi nếu đặt cổng tại vị trí này sẽ đón các luồng khí lạnh, gió lạnh vào mùa đông ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ.
Cách khắc phục: Đặt một bức bình phong sau cửa nhà hoặc treo rèm sau cánh cửa là cách đơn giản nhất để hóa giải. Những vật dụng này có tác dụng ngăn gió, cản khí lạnh, và những luồng khí độc len lỏi vào bên trong nhà.
Nếu cổng hưởng về phía Đông Bắc
Đây là hướng Quỷ môn, là hướng không mang lại may mắn cho gia chủ. Nếu cổng nhà có hướng này sẽ khiến gia chủ luôn bất an.
Cách khắc phục: Quỷ môn thường mang tà khí mạnh, để xua đuổi được tà khí bạn nên dán những hình phong thủy tại hai bên cánh cổng. Ngoài ra, cũng có thể dán thêm các tranh ảnh phong cảnh có màu sắc sặc sỡ ở hành lang để biến âm thành dương.
Nếu cổng hướng về phía Đông
Hướng Đông về cơ bản là hướng lành, ít xảy ra các tai họa nghiêm trọng. Nhưng nếu thiết kế cổng không theo hình vòng cung, đường thẳng mà bị trũng xuống hoặc lõm thì sẽ không tốt. Nó sẽ khiến cho người sống trong nhà có cảm giác thiếu sinh khí, từ đó dễ sinh bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cách khắc phục: Trong trường hợp này bạn nên sử dụng cây xanh phong thủy để hóa giải. Có thể đặt chậu cây tùng hoặc cây mai ở hai bên cửa. Trong quá trình phát triển loại cây này sẽ tạo ra các sinh khí lành nhằm bổ xung cho năng lượng sống của gia đình.
Nếu cổng hướng về phía Đông Nam
Cũng như phía Đông, cổng hướng về phía Đông Nam cũng khá tốt, thậm chí còn đem lại nhiều may mắn. Nhưng nếu là cổng bị trũng hoặc lõm thì cũng không tốt.
Cách khắc phục: Ngoài cách hóa giải là đặt cây xanh phong thủy, bạn cũng nên trang trí thêm các linh vật bằng thạch anh, tre, trúc để tiêu trừ những hậu quả xấu.
Nếu cổng quay về hướng Nam
Cổng quay hướng Nam cần phải đảm bảo đủ lượng ánh sáng, tránh sự tối tăm. Bởi theo phong thủy đây là hướng đón nhận ánh sáng.
Cách khắc phục: Tuy thiếu ánh sáng tự nhiên, nhưng bạn cũng không nhất thiết phải đặt các thiết bị chiếu sáng ở khung cổng. Tốt nhất, nên sử dụng các hình điêu khắc để trang trí, các hình này phải thuận theo tín ngưỡng của gia chủ. Hơn nữa, hướng Nam là biểu trưng cho danh dự, tài cán, vì thế phải giữ gìn sạch sẽ, quang đãng.
Nếu cổng quay về hướng Tây Nam
Tây Nam được cho là hướng của Quỷ môn, trong phong thủy kỵ nhất là đặt cổng vào hướng này. Nếu bạn không có những biện pháp hóa giải thì sẽ tạo ra tà khí, tích tụ khí ẩm, khiến môi trường xung quanh luôn u ám.
Cách khắc phục: Bày một số chậu hoa, hoặc treo những bức tranh dân gian, trang trí một số đồ dùng bằng thạch anh, ngọc. Tuy nhiên, với một vài vật dụng này chỉ có tính chất hóa giải tạm thời, về lâu dài, bạn vẫn nên tính đến phương án di dời cổng sang một vị trí khác.
Nếu cổng quay hướng về phía Tây
Hướng Tây cũng không phải là một hướng tốt nếu thiết kế cổng có phần lõm vào phía bên trong. Nó sẽ làm giảm tài vận của gia chủ, hao hụt, tiêu tan các khoản tiền tích góp bị thâm hụt.
Cách khắc phục: Ngoài việc sử dụng bình phong, mành rèm cửa để che chắn, bạn cũng nên sử dụng các vật dụng nội thất có hình điêu khắc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10 giúp gia chủ may mắn, ‘tiền vô như nước’Ở - 2 giờ trước
GĐXH – Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10, mọi người có thể tham khảo các thông tin được chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đưa ra dưới đây.
Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giảiỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Trong Bát Trạch có 4 phương 8 hướng. Trong đó, 4 hướng xấu là hướng Tuyệt mệnh, hướng Ngũ quỷ, hướng Lục sát và hướng Họa hại. Cần phải tìm cách hóa giải hướng nhà xấu này nếu gia chủ không muốn gặp tai họa.
Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt khiến việc phơi đồ trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Khi đó, máy sấy quần áo là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên máy sấy có làm quần áo bạc màu không, cùng tham khảo bài viết sau.
Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hướng cửa chính ảnh hưởng trực tiếp tới họa phúc, lành dữ của mỗi gia đình, do đó việc xác định hướng cửa chính mang lại phú quý cho mỗi thành viên là việc làm vô cùng cần thiết.
Cách tăng vượng khí cung tài lộc để 'tiền vào như nước'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Theo bát quái đồ của phong thủy cho rằng, mỗi phòng khách của ngôi nhà hay phòng làm việc đều có một vị trí mang lại tài lộc gọi là cung tài lộc. Cung tài lộc đóng vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của gia đình.
Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.
Cách hóa giải nhà phạm hướng Ngũ Quỷ mang lại bình anỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, hướng nhà Ngũ Quỷ là hướng nhà xấu đem lại nhiều rắc rối tai ương cho gia chủ. Bạn hãy kiểm tra xem nhà bạn có bị phạm hướng này không, nếu có thì đừng lo lắng, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn hóa giải.
Những vật dụng không nên cho vào máy sấy quần áo bạn cần phải biếtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Máy sấy quần áo giúp hong khô quần áo nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng có một số vật dụng bạn không nên cho vào máy sấy để tránh làm mất đi hình dáng ban đầu của chúng.
Cách trang trí cây cảnh trong phòng khách đẹp và ấn tượngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Với sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước, các loại cây cảnh trang trí phòng khách có thể được áp dụng cho nhiều phong cách bố trí khác nhau, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như phát huy tối đa tác dụng của cây.
Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biếtỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là những ngày và khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ, bạn có thể tham khảo nếu không thực hiện được chính ngày.
Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồngỞ
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.