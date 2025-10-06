Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắn

Ý nghĩa của cửa sổ trong phong thủy nhà ở

Điều hòa ánh sáng và lưu thông khí: Cửa sổ cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào, giúp không gian sáng sủa, hạn chế ẩm thấp. Đồng thời, cửa sổ còn đóng vai trò như một "lá phổi", điều tiết sự trao đổi không khí trong và ngoài nhà, mang đến nguồn sinh khí mới mẻ cho ngôi nhà của bạn.

Ảnh hưởng đến sức khỏe: Nhà thiếu cửa sổ hoặc cửa sổ nhỏ hẹp sẽ khiến không gian bí bách, dễ gây bệnh. Cửa sổ hợp lý giúp cân bằng độ ẩm, ánh sáng, tạo không gian thoáng đãng, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Tài lộc và tâm trạng gia đình: Trong phong thủy, cửa sổ còn ảnh hưởng đến dòng chảy tài khí. Nếu bố trí đúng, cửa sổ có thể đón được năng lượng tích cực, mang lại may mắn và tài lộc. Đồng thời, không gian sáng và thoáng giúp gia đình bạn cảm thấy dễ chịu, gắn kết hơn.

Khi chọn kích thước cửa sổ, gia chủ nên ưu tiên các cung đẹp như: Tài (Tài Vượng): mang lại của cải, may mắn.

Quan (Quý Nhân, Quan Lộc): giúp sự nghiệp hanh thông, được người giúp đỡ.

Đinh: tượng trưng cho sức khỏe, con cháu đầy đủ.

Nghĩa: củng cố mối quan hệ gia đình, xã hội.

Số lượng cánh cửa sổ nhà ở theo phong thủy

Cửa sổ 1 cánh – cửa sổ bối âm: Chỉ nên đặt cửa sổ 1 cánh ở tầng hầm, nhà kho, những nơi có không gian eo hẹp và không có người ở. Tuy nhiên, nếu bạn lắp đặt cửa 1 cánh ở tầng trệt thì nên đặt ở phía Bắc của bức tường.

Cửa số được ví như “đôi mắt của ngôi nhà”, nó đóng vai trò là nơi đem lại ánh sáng và sự thông thoáng cho không gian.

Cửa sổ 2 cánh – nghênh phúc trường thọ: có nhiều phúc phận và sống lâu trăm tuổi.

Cửa sổ 3 cánh – tam dương khai thái: mang đến sự thông thái, gia tăng vận khí tốt lành, hạn chế những điều xui rủi.

Cửa sổ 4 cánh – tứ quý: mang đến nhiều tài lộc, giàu sang phú quý cho gia chủ.

Hướng phong thủy và vị trí cửa sổ nhà ở

Cửa sổ hướng Đông và Đông Nam

Hai hướng này luôn được xem là đẹp nhất trong phong thủy nhà ở. Cửa sổ đặt ở hướng Đông và Đông Nam sẽ đón ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ, mang theo nguồn sinh khí mới, tượng trưng cho sự khởi đầu và phát triển.

Đây cũng là hướng gắn liền với hành Mộc, giúp gia đình luôn tràn đầy năng lượng tích cực, thuận lợi trong công việc cũng như sức khỏe.

Cửa sổ hướng Nam

Hướng Nam đặc biệt phù hợp với khí hậu Việt Nam, nơi gió mát thổi quanh năm và ánh sáng ổn định. Cửa sổ quay về hướng này thường giúp ngôi nhà mát mẻ, dễ chịu, tạo sự cân bằng hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên.

Trong phong thủy, đây là hướng mang lại sự ổn định, bền vững và cảm giác an lành cho gia chủ.

Cửa sổ hướng Tây và Tây Bắc

Hướng Tây thường chịu nắng gắt vào buổi chiều, khiến không gian dễ nóng bức và hao tổn năng lượng. Hướng Tây Bắc tuy thuộc cung Càn – tượng trưng cho quý nhân phù trợ, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi ánh nắng gay gắt.

Nếu biết tận dụng, gia chủ có thể mở cửa sổ rộng hơn để lấy sáng, đồng thời dùng vật liệu cách nhiệt và màu sắc nội thất ấm áp để cân bằng năng lượng, giữ cho không gian hài hòa hơn.

Vì vậy, nếu làm cửa sổ ở hai hướng này, gia chủ nên kết hợp giải pháp che chắn như lam chắn nắng, kính cách nhiệt hoặc cây xanh để giảm tác động tiêu cực.

Cửa sổ hướng Bắc

Hướng Bắc thường mang đến khí lạnh và ít ánh sáng, khiến không gian dễ ẩm thấp, thiếu sinh khí. Theo phong thủy, đây là hướng thiên về âm khí, có thể làm ngôi nhà trở nên lạnh lẽo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.