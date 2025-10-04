Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải

Thứ bảy, 19:27 04/10/2025 |
GĐXH - Trong Bát Trạch có 4 phương 8 hướng. Trong đó, 4 hướng xấu là hướng Tuyệt mệnh, hướng Ngũ quỷ, hướng Lục sát và hướng Họa hại. Cần phải tìm cách hóa giải hướng nhà xấu này nếu gia chủ không muốn gặp tai họa.

Hướng nhà Tuyệt mệnh

Hướng nhà Tuyệt mệnh dựa theo phương vị trong phong thủy Bát Trạch, là hướng chỉ về nhiều âm khí. Âm khí càng nặng thì càng ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ. Hướng nhà Tuyệt mệnh là hướng nhà xấu nhất trong 8 hướng của Bát Trạch. 

Cách hóa giải: Hai căn nhà có cửa chính đối nhau: Theo phong thủy, 2 căn nhà có cửa chính đối nhau là điều cấm kỵ luồng khí từ cửa nhà này sẽ tiến thẳng hết vào cửa nhà khác. Vì thế nếu nhà bạn đang có hướng này thì cách hóa giải hướng nhà xấu hữu hiệu nhất là dùng gương bát quái hoặc dùng chuông gió làm bằng mã não, thạch anh treo trên cửa sẽ khắc phục được tình trạng này.

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải - Ảnh 1.

Hướng nhà Tuyệt mệnh dựa theo phương vị trong phong thủy Bát Trạch, là hướng chỉ về nhiều âm khí.

Nhà có đường tâm thẳng vào nhà: Đường tâm chạy thẳng vào nhà chứng tỏ hung khí sẽ xông thẳng vào nhà. Điều này cũng gây nên bệnh tật cho gia chủ, tiền tài suy giảm nhiều. Dùng gương Bát Quái hay hốc đá thạch anh tím, vàng chính là phương pháp để khắc phục.

Nhà có cửa chính và cửa hậu thông nhau: Với trường hợp này gia chủ sẽ không gặp may mắn về tài lộc, sự thịnh vượng. Cách giải quyết tốt nhất là sửa lại cửa hoặc dùng bình phong giữa cửa chính.

Gia chủ có thể đặt cầu thạch anh thông giữa hai cửa hay dùng tượng Phật hoặc đá phong thủy theo mệnh gia chủ, rồi đem chắn ở cửa phụ.

Hướng nhà Ngũ quỷ

Xét theo ngũ hành, cung Ngũ quỷ thuộc hành Hỏa do đó, căn nhà phạm hướng Ngũ quỷ nên dùng các vật thuộc hành Thủy để khắc chế. Bạn có thể đặt hồ cá, tiểu cảnh có hòn non bộ, suối nước ở phía trước nhà hoặc gia chủ nên sơn nhà theo màu xanh nước biển… để giảm bớt hung hiểm.

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải - Ảnh 2.

Xét theo ngũ hành, cung Ngũ quỷ thuộc hành Hỏa do đó, căn nhà phạm hướng Ngũ quỷ nên dùng các vật thuộc hành Thủy để khắc chế.

Ngoài ra, cách hóa giải hướng nhà xấu trong trường hợp này có thể dùng các vật ngũ hành thuộc Thổ để làm chuyển hóa, suy yếu những điều không tốt do Ngũ quỷ mang lại, bạn nên dùng hòn non bộ hoặc quả cầu thạch anh màu vàng đặt ở trước cửa hoặc gần cửa ra vào.

Hướng nhà họa hại

Họa hại là một cung hướng sao xấu với tên gọi khác là sao Lộc Tồn, thuộc hành Thổ. Nếu xây nhà theo hướng Họa hại sẽ ảnh hưởng đến tiền bạc và sự nghiệp của những người trong nhà, đặc biệt là người thuộc tuổi Sửu, Thìn, Mùi và Tuất. Những tuổi này khắc kỵ lớn với hướng này nên ảnh hưởng nghiêm trọng hơn con giáp khác. Cách hóa giải hướng nhà họa hại phụ thuộc vào các khu vực trong nhà như:

Cửa chính: Chuyển hướng cửa hoặc thêm cửa phụ thứ hai trong nhà theo hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam hoặc hướng Tây. Ngoài ra, có thể dùng thảm trải trước cửa. Nếu nhà hướng Đông Nam (có tà khí của Mộc), thì dùng thảm trải màu trắng, xám. Đây là những màu thuộc hành Kim, có thể tương khắc và trấn áp hành Mộc.

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải - Ảnh 3.

Trong Bát Trạch có 4 phương 8 hướng. Trong đó, 4 hướng xấu là hướng Tuyệt mệnh, hướng Ngũ quỷ, hướng Lục sát và hướng Họa hại.

Bếp nấu: Đặt hướng bếp nhìn về các hướng tốt hơn như hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam hoặc hướng Tây. Tránh đặt bếp gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, hoặc tránh giáp diện tường hướng Tây.

Phòng ngủ: Đặt hướng giường quay về hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam hoặc hướng Tây hoặc dùng tính giường ngủ phù hợp với hành ứng cho các thành viên sử dụng. Giường không đặt dưới dầm, xà ngang và đầu giường tránh thẳng với hướng cửa, hướng gương soi.

Ngoài ra, còn có các yếu tố như màu sơn, màu rèm cửa cũng cần phù hợp. Tủ quần áo trong phòng đặt tại các góc xấu để trấn, đó là các góc Ngũ quỷ, Hoạ hại, Lục sát, Tuyệt mệnh.

Hướng nhà Lục sát

Theo Bát trạch, Lục sát là hướng xấu liên quan đến sao Văn Khúc thuộc hành Thủy. Nếu xây nhà phạm hướng này thì gia chủ dễ bị lục đục, gây mâu thuẫn.

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải - Ảnh 4.

Theo Bát trạch, Lục sát là hướng xấu liên quan đến sao Văn Khúc thuộc hành Thủy.

Cách hóa giải: Dùng vật phẩm phong thủy để chuyển hóa hướng xấu sang Tốt hoặc các gia chủ nên sắp xếp phòng theo những trật tự cùng vị trí tốt hơn.

Ví dụ như phòng bếp, phòng ngủ hay phòng thờ đặt ở các phương vị tốt cho gia chủ, đặc biệt hướng bếp nên quay về hướng Diên niên để hóa giải.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải - Ảnh 5.Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

GĐXH - Nhà hướng Đông từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng khi xây nhà, bởi đây là hướng mặt trời mọc, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ đây là hướng luôn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Huyền Trang (T/h)
