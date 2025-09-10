Cách phối đồ thời trang thu đông nam đẹp, phong cách

Áo khoác bomber kết hợp quần jean

Áo khoác bomber là mẫu áo được thiết kế với phong cách cá tính, trẻ trung phù hợp cho cả nam và nữ. Chiếc áo này có thể mặc được trong bất kỳ dịp nào giúp bạn thêm năng động và phá cách. Ngoài ra, áo bomber cũng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau để bạn tùy chọn thích hợp mặc vào hè hoặc mùa thu đông.

Đối với những chàng trai theo đuổi phong cách phóng khoáng, thoải mái và năng động thì nên thử sự kết hợp giữa áo khoác bomber và quần jeans. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chàng lựa chọn khi đi chơi, đi học, hẹn hò.

Áo khoác bomber là mẫu áo được thiết kế với phong cách cá tính, trẻ trung phù hợp cho cả nam và nữ.

Để tăng thêm sự nam tính và cuốn hút, các bạn nam có thể lựa chọn các mẫu quần jean trơn hoặc rách gối kết hợp với các đôi boots cao cổ cùng màu.

Áo thun nam tay dài mix với quần kaki

Thiết kế của áo thun đơn giản không cầu kỳ giúp các bạn nam có thể mix - match với nhiều trang phục khác nhau mà không sợ bị lỗi mốt.

Sự kết hợp giữa áo thun tay dài với quần kaki sẽ giúp cho bạn có một outfit cực cháy khi xuống phố. Tips nhỏ cho bạn khi phối cùng áo thun màu tối bạn nên chọn những chiếc quần có gam màu trung tính để outfit được hoàn hảo.

Thiết kế của áo thun đơn giản không cầu kỳ giúp các bạn nam có thể mix - match với nhiều trang phục khác nhau mà không sợ bị lỗi mốt.

Ngoài ra, bạn nam nên mix thêm một số phụ kiện như đồng hồ, mắt kính, túi đeo chéo... để tạo điểm nhấn cho bộ đồ. Cách kết hợp cũng giúp tăng bề ngoài lãng tử và điển trai cho các chàng.

Quần kaki kết hợp với sơ mi tay dài

Bộ đôi quần kaki và áo sơ mi tay dài mang đến cho chàng trai cảm giác lịch lãm, phong độ, trẻ trung và năng động. Sự kết hợp này khá hoàn hảo bởi vì chúng toát lên sự chỉn chu nhưng không kém năng động, trẻ trung. Mặc dù các xu hướng thời trang có thay đổi mỗi năm thì outfit này vẫn luôn luôn được yêu thích và áp dụng phổ biến.

Áo dệt kim cổ cao tay dài

Trong tiết trời nóng lạnh thất thường mỗi khi giao mùa, chúng ta thường sẽ không biết phải lựa chọn bộ trang phục với chất vải thế nào để hoàn toàn phù hợp với nhiệt độ.

Áo len dệt kim cũng có đa dạng mẫu mã khác nhau như áo khoác cardigan dệt kim, váy dệt kim, áo len dệt kim cổ cao…

Và với thời điểm đặc biệt như này, áo len dệt kim sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất để mọi người có thể tự tin diện khi dạo phố, đi làm, hẹn hò… bất chấp thời tiết thay đổi thế nào. Áo len dệt kim cũng có đa dạng mẫu mã khác nhau như áo khoác cardigan dệt kim, váy dệt kim, áo len dệt kim cổ cao…

Phối áo len gile trong mùa thu đông

Chắc hẳn bạn sẽ nhìn thấy những chiếc áo khoác len gile quen thuộc khi bước vào mùa đông. Chúng thường được thiết kế với phần cổ chữ V rộng, họa tiết đơn giản, cổ điển nhưng ít bị lỗi mốt.

Một sự kết hợp hoàn hảo với áo gile đó là mix chúng với áo sơ mi, áo tay dài sẽ giúp bạn trở thành những chàng trai thanh lịch, điển trai.

Với nhiều tính năng, áo gile có thể kết hợp với hầu hết đa số trang phục áo khác một cách hài hòa, tạo nên những bộ outfit độc đáo. Điều này cũng không ngoại lệ khi mix cùng áo gile với áo len.

Một sự kết hợp hoàn hảo với áo gile đó là mix chúng với áo sơ mi, áo tay dài sẽ giúp bạn trở thành những chàng trai thanh lịch, điển trai.

Bộ đôi này có thể áp dụng trong nhiều dịp như đi học, đi làm, đi chơi. Vào những ngày trời trở lạnh hơn, bạn có thể thay thế chiếc áo thun ngắn tay sang áo dài tay hoặc áo cổ lọ để tăng khả năng giữ ấm.

Áo khoác blazer

Áo khoác blazer không những đã trở thành một bộ trang phục quen thuộc mà còn là sự lựa chọn hàng đầu để các quý ông thể hiện sự mạnh mẽ và quyền lực của mình. Thường khi nhắc đến blazer, người ta sẽ cho rằng nó được ứng dụng vào môi trường làm việc công sở hoặc những buổi tiệc sang trọng là chủ yếu.

Áo khoác blazer không những đã trở thành một bộ trang phục quen thuộc mà còn là sự lựa chọn hàng đầu để các quý ông thể hiện sự mạnh mẽ và quyền lực của mình.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, với sự phát triển về kiểu dáng và mẫu áo này lại được ứng dụng một cách phổ biến hơn cho cả những buổi hẹn hò, dạo phố. Ngoài ra, với chất liệu thì áo cũng giúp giữ ấm và bảo vệ cơ thể người mặc.