Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính
GĐXH - Chân váy dài qua gối là một trong các kiểu dáng váy mà các cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch. Không chỉ giúp che đi phần nào các khuyết điểm trên đôi chân, dáng váy này còn giúp tạo hiệu ứng thon gọn rất hiệu quả.
Váy xẻ tà cùng áo croptop
Áo croptop từ lâu đã là một trong những mẫu áo được lòng các tín đồ thời trang. Dù đã có tuổi đời từ rất lâu nhưng kiểu áo này vẫn luôn có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại, khiến nhiều bạn nữ phải tìm kiếm và "săn lùng".
Khi phối áo croptop cùng chân váy dài qua gối sẽ giúp bạn "hack tuổi" một cách hiệu quả. Đây sẽ là set đồ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn khi ra ngoài.
Chân váy trắng phối cùng áo phông
Áo phông là kiểu áo quen thuộc trong giới thời trang. Dù bạn có theo đuổi phong cách thời trang như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là item không thể thiếu trong tủ quần áo của bạn. Nhờ sở hữu kiểu dáng đơn giản, nhẹ nhàng, áo phông có thể kết hợp được với các loại quần áo khác một cách dễ dàng, điển hình như chân váy dài qua gối nhiều tầng.
Đây sẽ là set đồ đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn nữ, dù là đi chơi, đi làm hay đi hẹn hò đều phù hợp.
Chân váy dài qua gối xếp ly và áo khoác da
Áo khoác da là item thời trang tượng trưng cho nét cá tính và năng động. Khi được phối đồ với chân váy dài, cả hai sẽ tạo nên một set đồ vô cùng sáng tạo và thu hút.
Đặc biệt, nếu bạn kết hợp thêm với những đôi giày boots dáng cao cổ thì càng tạo thêm điểm nhấn đặc trưng. Điều này sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và trông thật sành điệu khi dạo phố cùng bạn bè.
Chân váy dài maxi cùng áo sơ mi trắng
Đây là lựa chọn an toàn, phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh. Set đồ này cũng giúp bạn trông trưởng thành, lịch thiệp hơn trong mắt người đối diện.
Cách phối áo sơ mi cùng với chân váy dài như vậy đa phần được nhiều chị em công sở ưa chuộng khi làm việc tại văn phòng. Bởi không những mang lại sự thoải mái, set đồ này còn giúp che đi những khuyết điểm trên cơ thể hiệu quả.
Phối áo blazer với chân váy dài
Áo blazer là kiểu áo quen thuộc đối với những cô nàng yêu thích phong cách tinh tế, dịu dàng nhưng không kém phần hiện đại. Đặc biệt, vào những ngày trời bắt đầu trở lạnh thì đây chính là item thời trang nên có trong tủ đồ.
Khi được kết hợp với chân váy dài cùng một chiếc áo phông bên trong sẽ tạo nên một set đồ vừa đơn giản, vừa thời thượng, tôn lên nét đẹp thanh lịch của bạn nữ.
Cách phối đồ với chân váy dài qua gối hoạ tiết
Chân váy họa tiết là kiểu phối đồ với chân váy dài đi tiệc cực nữ tính. Những chiếc chân váy như vậy thường mang vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và lịch lãm, thích hợp cho những cô nàng công sở diện khi đi làm.
Bạn nên kết hợp các items đơn sắc khi phối đồ với chân váy dài họa tiết. Điều này sẽ tạo nên sự hài hòa cho set đồ, tránh tạo cảm giác rối mắt cho người đối diện.
Cách phối đồ với chân váy dài qua gối dáng đuôi cá
Chân váy dài đuôi cá là kiểu váy trending trong những năm trở lại đây. Dáng váy này không chỉ mang vẻ đẹp "chanh sả", hiện đại mà còn giúp che đi phần nào các khuyết điểm ở chân.
Ngoài ra, đây cũng là dáng váy giúp tôn lên vẻ đẹp của vòng 2 và vòng 3. Cách phối đồ với chân váy dài này cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần lựa chọn những mẫu áo quen thuộc như sơ mi trắng, áo phông…cũng đã đủ để làm toát lên nét đẹp thanh lịch, nữ tính.
Phối đồ với chân váy mini trắng dài nhiều tầng
Chân váy midi trắng nhiều tầng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng "bánh bèo". Đây sẽ là item thời trang giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng ở bạn nữ. Khi phối đồ với chân váy dài như thế này, bạn chỉ cần lựa chọn những mẫu áo đơn giản như áo phông cùng tone màu hay áo sơ mi họa tiết.
Chân váy kaki dáng dài phối theo phong cách Nhật Bản
Nếu đã trót "mê đắm, mê đuối" phong cách thời trang xinh xắn, dễ thương từ các cô nàng Nhật Bản thì bạn có thể tham khảo ngay kiểu phối chân váy kaki dáng dài theo style nữ tính này.
Bạn có thể kết hợp cùng với áo phông hay áo sơ mi đều được. Chỉ cần đảm bảo yếu tố tối giản được đặt lên hàng đầu là bạn đã có ngay set đồ đáng yêu như những cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào.
