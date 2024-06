Hiện trạng say nắng vào mùa hè

Say nắng hay còn gọi là sốc nhiệt, là tình trạng tăng thân nhiệt đột ngột do cơ thể tiếp xúc với môi trường nóng bức trong thời gian dài, dẫn đến rối loạn chức năng của các cơ quan như tim mạch, hô hấp, thần kinh,...

Theo thống kê, mùa hè là thời điểm số ca say nắng gia tăng đáng kể. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao trên 39°C, số ca nhập viện do say nắng có thể tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

Nguyên nhân say nắng vào mùa hè

Tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài: Tia UV từ ánh nắng mặt trời tác động trực tiếp vào da, làm tăng nhiệt độ cơ thể. Khi cơ thể không kịp điều hòa nhiệt độ, dẫn đến tình trạng say nắng.

Mất nước: Khi hoạt động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng, cơ thể sẽ mất nước qua mồ hôi, dẫn đến mất cân bằng điện giải, khiến cơ thể khó khăn trong việc điều hòa nhiệt độ.

Mặc quần áo dày, kín: Quần áo dày, kín cản trở quá trình thoát mồ hôi, khiến cơ thể tích tụ nhiệt, dẫn đến say nắng.

Uống ít nước: Nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ cơ thể. Khi không cung cấp đủ nước, cơ thể dễ bị say nắng.

Sử dụng rượu bia, chất kích thích: Rượu bia, chất kích thích làm giãn mạch máu, khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn, dẫn đến nguy cơ say nắng cao hơn.

Một số yếu tố khác: Tình trạng sức khỏe, tuổi tác, tiền sử bệnh lý cũng ảnh hưởng đến khả năng chịu đựng nhiệt độ của cơ thể.

Cách phòng tránh say nắng vào mùa hè

Hạn chế ra ngoài trời nắng nóng gay gắt: Nên ra ngoài vào sáng sớm hoặc chiều tối khi nhiệt độ đã hạ bớt.

Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát: Nên chọn trang phục sáng màu, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt.

Bổ sung selen: Selen được ví như "lá chắn" bảo vệ cơ thể, sở hữu khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do do tia UV từ ánh nắng mặt trời gây ra. Bạn có thể bổ sung selen qua các thực phẩm tự nhiên giàu selen như: hải sản, gan và nội tạng, nấm, hạt ngũ cốc,...

Ngoài ra, bạn có thể bổ sung selen thông qua viên uống kẽm DHC. Viên kẽm DHC bổ sung thành phần selen được chiết xuất từ nấm men, cùng với đó là lượng khoáng kẽm tốt cho cơ thể.

Uống nhiều nước: Nên uống nước lọc, nước trái cây, oresol,... để bù nước cho cơ thể.

Tránh sử dụng bia rượu, chất kích thích: Bia rượu, chất kích thích khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, dẫn đến nguy cơ say nắng cao hơn.

Che chắn cẩn thận khi ra ngoài trời nắng: Nên đội mũ rộng vành, đeo kính râm, sử dụng mỹ phẩm chống nắng,...

Bổ sung các thực phẩm giải nhiệt: Như dưa hấu, bí đao, mướp đắng,...

Bổ sung vitamin: Bổ sung các loại vitamin sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, cải thiện chức năng cơ thể nói chung và nâng cao khả năng chịu đựng nhiệt độ cao nói riêng. Các loại thực phẩm giàu vitamin tốt cho sức khỏe đó là: Thịt bò, gan gà, gan bò, các loại cá, súp lơ xanh, các loại rau lá xanh, cam, quýt, bưởi, ổi,...

Nếu quá bận rộn, bạn có thể bổ sung tổng hợp các loại vitamin chỉ trong một viên uống vitamin tổng hợp DHC. Viên uống vitamin tổng hợp DHC cung cấp 12 loại vitamin thiết yếu cho cơ thể cùng với vitamin PP theo tỷ lệ hợp lý nhất.

Sản phẩm phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là những người có nhu cầu bổ sung vitamin và tăng cường sức khỏe.

Sản phẩm đạt chuẩn thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các chỉ số về thành phần dinh dưỡng tại Nhật. Chỉ với 1 viên mỗi ngày là bạn có thể hỗ trợ bổ sung đủ lượng vitamin thiết yếu cho cơ thể, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe.

Say nắng là tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nâng cao ý thức phòng ngừa say nắng là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong mùa hè nóng bức. Hãy trang bị cho bản thân và những người xung quanh những kiến thức cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tận hưởng mùa hè một cách an toàn.

*Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

