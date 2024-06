Trên sàn thương mại điện tử Shopee, gạo ST25 giả được rao bán tràn lan

Từ 1/7, đại lý thanh toán chỉ được giao dịch dưới 200 triệu đồng/ngày, tối đa 5 tỷ đồng/tháng GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-NHNN (Thông tư 07) quy định về hoạt động đại lý thanh toán. Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024.

Phát hiện vi phạm từ "review" sản phẩm của khách hàng

Nghi vấn về hoạt động kinh doanh Gạo online trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu vi phạm khi quá trình theo dõi thông tin trên các nền tảng TMĐT, lực lượng QLTT và Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Shopee "Đại lý Gạo Hồng Anh" đăng bán sản phẩm "Gạo Ông Cua" có giá rẻ hơn nhiều so với giá sản phẩm cùng loại được giới thiệu trên website gaoongcua.com (website chính thức của DN tư nhân Hồ Quang Trí).

Lúc này, ngoài các thông tin về tài khoản, các dấu vết về cơ sở đăng bán rất "mơ hồ" và không có thông tin chính xác.

Tài khoản Shopee "Đại lý Gạo Hồng Anh" đăng bán sản phẩm "Gạo Ông Cua" có giá rẻ hơn nhiều so với giá sản phẩm gạo chính hãng. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, trước sức nóng của TMĐT, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT cũng như Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh về chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử, Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã theo dõi từng vận đơn cũng như lọc từng phản hồi của khách hàng về sản phẩm sau mỗi đơn hàng được giao dịch thành công tại "Đại lý gạo Hồng Anh", từ đó phát hiện ra địa điểm thực hiện các giao dịch kinh doanh của tài khoản này.



Quá trình theo dõi thông tin, lực lượng chức năng nắm bắt, trên các nền tảng TMĐT sẽ có những thời điểm vàng cho người tiêu dùng mua sắm trong tháng.

Đơn cử như trên Shopee, ngày 01 và 15 hàng tháng, sàn đều áp dụng các "mini sale", khi đó các sản phẩm đều được hưởng "trợ giá".

Theo đó, số lượng đơn hàng được chốt từ các tài khoản cũng tăng cao so với ngày thường. Nắm bắt được điều này, Đoàn kiểm tra đã bố trí lực lượng để sẵn sàng kiểm tra khi thời điểm chín muồi.

Chiều tối ngày 06/6/2024, khi xe giao hàng tới địa điểm nhận đơn, Đội QLTT số 3, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du và Đội QLTT số 2 kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh lương thực đại lý gạo Mỳ Tịnh có địa chỉ tại thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở này do ông Nguyễn Minh Tuệ, trú tại thôn Long Văn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm chủ.

Kiểm tra Cơ sở kinh doanh lương thực do ông Nguyễn Minh Tuệ, trú tại thôn Long Văn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm chủ, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều bao gạo ST25 giả.

Tại đây, Đoàn kiểm tra bắt quả tang các công nhân đang thực hiện gia công, đóng gói gạo từ các bao lớn sang các bao bì loại 5kg thể hiện thương hiệu "GẠO ÔNG CUA và hình". Ngoài tên thương hiệu, trên các nhãn bao bì hiển thị đầy đủ thông tin về website, doanh nghiệp sản xuất và địa chỉ công ty của sản phẩm chính hãng. Tại thời điểm kiểm tra, 160 bao "Gạo Ông Cua" đã được đóng thành phẩm để sẵn sàng vận chuyển đến tay người tiêu dùng.



Ngoài ra, tại cơ sở, Đoàn kiểm tra còn ghi nhận hàng trăm vỏ bao bì nhãn hiệu "Gạo Ông Cua" chưa sử dụng cùng 4 tấn gạo đựng trong 80 bao tải chưa được đóng gói, trên các bao bì thể hiện: "Gạo đặc sản", "ST25", "đặc sản Sóc Trăng", "Gạo ngon nhất thế giới" cùng hàng loạt các loại máy móc, như: máy hàn nhiệt, máy khâu, cân điện tử, chỉ dù trắng phục vụ cho hoạt động đóng gói gạo thành phẩm.

Toàn bộ nguyên liệu và bao bì, máy móc phục vụ cho việc sản xuất hàng giả đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

"Theo nhận định ban đầu, hộ kinh doanh này kinh doanh 90% trên sàn TMĐT Shopee, chỉ có một số ít các giao dịch mua bán được thực hiện trực tiếp theo cách truyền thống tại cơ sở" - ông Đỗ Anh Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 3, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh cho biết.



Bước đầu xác minh, giá đối với 01 bao "Gạo Ông Cua" đăng bán trên tài khoản "Đại lý Gạo Hồng Anh" của ông Tuệ có giá từ 145.000 đồng/bao 05 kg. Đối với những ngày mini sale của Shopee, đơn hàng sẽ được trợ giá xuống còn 137.000 đồng/bao 05kg. Trong khi đó, giá cùng loại được đăng bán công khai trên website www.gaoongcua.com là 220.000 đồng/bao.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa, tang vật đồng thời gửi văn bản cho Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN - đại điện theo ủy quyền của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí có địa chỉ tại Số 196 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để xác định hàng thật - hàng giả các sản phẩm mang nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của DNTN Hồ Quang Trí.

Ngày 12/6/2024, Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN đã có văn bản khẳng định toàn bộ hàng hóa Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 3, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn, bao bì hàng hóa của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Hàng loạt điểm bán gạo ST25 giả ở Hà Nội đã bị phát hiện

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đây là vụ kiểm tra thứ 02 liên quan đến hành vi giả mạo bao bì nhãn hiệu Gạo Ông Cua mà lực lượng QLTT phát hiện, xử lý chỉ trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, đây được coi là vụ việc điển hình khi lực lượng QLTT phát hiện cơ sở sản xuất trực tiếp chứ không phải các hộ kinh doanh đơn thuần.



Trước đó, ngày 05/4, trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra đột xuất 06 Cơ sở kinh doanh gạo nằm rải rác trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và huyện Hoài Đức, phát hiện và thu giữ 266 bao gạo, 3.810 tem chống hàng giả, 1.896 bao bì giả mạo nhãn hiệu Gạo Ông Cua và nhiều phương tiện, máy móc dùng cho việc sản xuất hàng giả.

Lực lượng QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra và xử lý 06 cơ sở kinh doanh gạo giả mạo nhãn hiệu Gạo Ông Cua

Cùng với đó, trong thời gian qua, lực lượng QLTT các tỉnh Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Lào Cai… đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng trăm tấn gạo vi phạm tại các cơ sở kinh doanh với các hành vi chủ yếu như kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, hoạt động mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định; nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa…



Đối với vụ việc tại Bắc Ninh, theo Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh, mặc dù giá trị hàng hóa vi phạm không lớn, tuy nhiên đây là vụ việc điển hình bởi lúa gạo là mặt hàng đặc biệt, là sản phẩm của bà con nông dân. Thương hiệu "Gạo Ông Cua" cũng là niềm tự hào của Việt Nam. "Việc xâm phạm nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ chính là hành vi lừa dối người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mất uy tín trên thị trường" - Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định.

Đặc biệt, việc kinh doanh được thực hiện trên nền tảng TMĐT. Đây là lĩnh vực được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm bởi những mặt trái mà TMĐT gây ra.

Sự vào cuộc và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm thể hiện sự quyết tâm của lực lượng QLTT trong đấu tranh với gian lận thương mại trên nền tảng công nghệ số.

Trong thời gian qua, ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để hỗ trợ, hướng dẫn các quy trình thực hiện bảo hộ nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng, việc này cũng sẽ được Tổng cục QLTT nhân rộng và đẩy mạnh trong thời gian tới.

Phát hiện hàng loạt vi phạm, cơ quan chức năng ‘siết chặt’ hoạt động kinh doanh vàng GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, xử lý nghiêm những vi phạm.