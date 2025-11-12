Lý do nên thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy
GĐXH - Việc thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy mang đến cho gia chủ nhiều vượng khí, may mắn và thu hút tài lộc. Đôi khi các chi tiết nhỏ lại thể hiện nhiều ý nghĩa to lớn.
Tại sao nên thiết kế cửa sổ bếp
Công năng
Khi phòng bếp có cửa sổ thì nguồn ánh sáng tự nhiên, không khí mát mẻ từ môi trường sẽ ngập tràn không gian, điều này còn giúp gia chủ tiết kiệm điện và tạo không gian ấm áp hơn. Yếu tố phong thủy cũng sẽ lồng ghép tinh tế qua chi tiết cửa sổ.
Ứng dụng phong thủy
Theo phong thủy, để đón nhận được ánh sáng và gió một cách tốt nhất thì gia chủ nên bố trí cửa sổ bếp theo phong thủy ở hướng Đông, điều này sẽ làm dịu sức nóng khi nấu nướng và cửa sổ cần thiết kế cao ngang bồn rửa bát hoặc bàn ăn trở lên. Bên cạnh đó, cần đảm bảo không bị chướng ngại vật chắn ngang tầm nhìn như nhà cao, bãi rác, cây to…
Đối với nhà bếp có hai cửa sổ thì bạn không nên thiết kế hai cửa sổ đối nhau: ví dụ cửa sổ nhìn ra ống khói hoặc cửa sổ đối cửa chính. Vì điều này sẽ làm sinh khí vào nhà sẽ nhanh chóng thoát đi, không tụ tài. Cửa sổ không nên đối diện với bất kỳ cửa nào trong nhà bạn.
Nguyên tắc về cửa sổ bếp hợp phong thủy
Phòng bếp là nơi gia đình tụ họp và sum vầy, nơi các thành viên cùng nhau quây quần thưởng thức các món ăn ngon. Nhà bếp không những cần đẹp, thông thoáng, có tính thẩm mỹ cao mà còn cần phù hợp với phong thủy.
Cửa sổ trong phong thủy cũng là nơi đón sinh khí cho toàn bộ ngôi nhà. Sau đây là các nguyên tắc bố trí và thiết kế cửa sổ nhà bếp hợp phong thủy giúp tăng thêm vượng khí và đem lại điều tốt lành cho gia đình.
Loại cửa sổ bếp
Cửa 1 cánh
Cửa sổ 1 cánh gọi là cửa sổ bối âm, vì cửa sổ 1 cánh thường chỉ đặt ở tầng hầm, những khu vực u tối hoặc ở mặt tường hướng Bắc. Cửa 1 cánh thường được lắp đặt ở phòng bếp hiện đại.
Cửa 2 cánh
Cửa 2 cánh là cửa Nghênh Phúc Trường Thọ, với diện tích nhỏ thì lựa chọn cửa sổ 2 cánh là phù hợp nhất. Ví dụ như với căn phòng nhỏ hơn 15m2 thì nên mở cửa sổ 2 cánh.
Cửa 4 cánh
Cửa 4 cánh gọi là cửa Tứ Quý, với diện tích phòng bếp trên 15m2 thì nên lắp cửa sổ 4 cánh là phù hợp nhất nhằm tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và không khí bên ngoài giúp hạn chế bụi bẩn, ẩm mốc gây hư hại thiết bị nấu nướng.
Chất liệu cửa bếp
Dòng chất liệu hàng đầu mà nhiều gia đình ưa chuộng khi thiết kế cửa sổ chính là kính, vì lớp kính trong suốt có khả năng lấy sáng hiệu quả. Về mặt phong thủy, cửa sổ bếp bằng kính có tác dụng mở rộng không gian cực tốt. Nhờ vậy có thể giảm bớt những áp lực tụ khí gây hại cho sức khỏe gia đình.
Gia chủ nên phối hợp cả ba yếu tố kích cỡ, mẫu mã, vật liệu tương ứng và đặc biệt bổ sung sắc tố hợp mệnh để phát huy hiệu quả phong thủy cao nhất.
Màu sắc cửa sổ bếp hợp phong thủy
Chọn màu sắc phù hợp với màu nội thất bếp là điều đầu tiên mà gia chủ cần lưu ý. Màu sắc cửa sổ bếp, màu sơn tường cũng như nội thất bếp phải hài hòa, tương đồng thì chắc chắn sẽ làm không gian căn bếp của bạn đẹp hơn.
Ngược lại nếu màu sắc này có độ tương phản cao sẽ khiến không gian bếp thêm phần rối mắt và kém tinh tế, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của căn bếp.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
