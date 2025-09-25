Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?
GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.
Đầm midi thun bẹt vai tay dài màu đen
Màu đen khiến chúng ta liên tưởng tới sự huyền bí, quyền lực và nghiêm trang, nàng mệnh Mộc cực kỳ hợp với màu đen. Chiếc đầm đen bằng chất liệu thun, bẹt vai tay dài này dễ phối đồ, giúp cải thiện vóc dáng cho người mặc.
Quần jogger kết hợp áo hoodie xanh
Xanh dương là màu của trời và biển, rất hợp với những người mệnh Mộc. Màu sắc này đem tới cảm giác bình yên. Đây là outfit giúp nàng trở nên tự tin hơn khi xuống phố.
Màu xanh pastel sẽ giống như thông điệp của tình yêu thương, sự cảm thông, sẻ chia chân thành. Đây cũng là outfit hợp với người mệnh Mộc, mặc bộ này sẽ giúp công việc của nàng phát triển và vững mạnh hơn.
Xanh lá đậm tương hợp với người mệnh Mộc bởi nó tượng trưng cho sức sống dồi dào, mãnh liệt, trong lành và phát triển về mặt công việc.
Đầm midi 2 dây smocking lưng
Mẫu đầm hai dây điệu đà với form đầm nhấn eo uyển chuyển và smocking lưng độc đáo giúp tôn lên vẻ đẹp yêu kiều quyến rũ cho nàng. Màu xanh lá cây nhạt cũng giúp nàng có thêm phần may mắn hơn trong cuộc sống.
Outfit áo form rộng sát nách cổ tròn họa tiết Zebra phối cùng quần ống rộng
Gói gọn tất cả nét thanh lịch và quyến rũ, outfit áo form rộng sát nách cổ tròn họa tiết Zebra phối cùng quần ống rộng. Mẫu áo chiffon sát nách với họa tiết Zebra độc đáo mix với quần ống rộng lưng cao cực kỳ hack dáng.
Blazer ngắn tay phối cùng quần short
Với outfit xanh lá cây nhạt này, bạn sẽ bắt đầu một ngày mới thực sự hứng khởi. Cách phối đồ blazer ngắn tay cùng quần short xanh pastel này, sẽ cho bạn cảm thấy có năng lượng tích cực và tự tin bởi vẻ thanh lịch trong mọi tình huống.
Váy mini giả jean form A phối cùng áo cộc tay cổ danton
Outfit cho cô nàng mệnh Mộc đó là set denim siêu chất này, với những nàng muốn đổi phong cách bánh bèo sang thời trang cá tính thì đừng bỏ qua set đồ này. Khi kết hợp phong cách này, chắc chắn bạn sẽ là tâm điểm trong mắt mọi người với vẻ ngoài tự tin.
Áo khoác blazer phối cùng chân váy chữ A
Không cần quá cầu kỳ để có vẻ ngoài chỉn chu khi nàng xuất hiện cùng set blazer phối cùng chân váy chữ A. Đặc biệt là set màu xanh lá cây cho nàng mệnh Mộc. Form dáng thoải mái, được nhấn bởi điểm nhấn hàng dây nơ điệu đà, set đồ là lựa chọn cho nàng mệnh Mộc để bắt đầu một tuần mới may mắn.
Đầm midi sát nách nhún thun ngực màu xanh mint
Xanh mint cũng là màu dành cho những cô nàng mệnh Mộc, lạ mắt với thiết kế mới trong bảng màu xanh, một tông màu rất phù hợp với nàng mệnh Mộc. Màu sắc tạo nên sự nhẹ nhàng, trẻ trung và may mắn cho người mặc.
