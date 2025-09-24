Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Màu sắc cho mệnh Kim

Màu trắng

Những cô nàng mệnh Kim có trong mình sự rắn rỏi, mạnh mẽ như bản chất của kim loại. Để có thể tỏa sáng, màu sắc giúp mệnh Kim dung hòa tốt nhất đó là màu trắng, trắng là tông màu hợp với mệnh kim nhất trong tất cả.

Màu trắng cũng là màu dễ và thường xuyên được sử dụng trong trang phục hàng ngày, nó thể hiện cho sự nhã nhặn, lịch sự và tinh tế. Màu trắng còn có khả năng trấn an tinh thần tốt vì thế người mệnh Kim có thể sử dụng màu trắng để có thể bình tĩnh trong mọi tình huống và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Màu vàng

Trong ngũ hành, Thổ là mệnh tương sinh với Kim, Thổ sinh Kim nên những màu sắc của Thổ có ảnh hưởng rất tốt tới người mang bản mệnh Kim. Bạn có thể chọn những trang phục có màu vàng, nâu đất, vàng đất để tăng cường sự may mắn trong cuộc sống của mình.

Bạn chỉ cần lưu ý nhỉ là gam màu vàng nên chọn màu pastel để trang phục nhã nhặn hơn mà không quá gắt. Màu vàng cũng chính là màu của ánh nắng, nó tượng trưng cho sự hạnh phúc, ấm áp, trường tồn và bất diệt.

Theo phong thủy, màu vàng rất hợp với những người mệnh Kim, nó mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe, và một phần năng lượng tích cực cho những người mang mệnh này.

Màu xám và nâu đất

Đây là hai màu tương sinh của người mệnh Kim và cũng là màu sắc kết hợp tốt nhất với người mệnh kim. Màu xám và nâu đất sẽ bồi đắp và nuôi dưỡng cho người mệnh Kim, nó sẽ giúp bạn giải quyết tốt hơn những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống.

Cách phối đồ cho nữ mạng Kim

Phối màu đơn sắc

Một chiếc đầm vàng, một màu hợp với người bản mệnh Kim, khi sử dụng sẽ mang lại sự hạnh phúc trường tốn, cho một sức sống tươi mới. Nàng cũng có thể chọn chiếc đầm nền vàng kết hợp với họa tiết hoa nhí trắng hoặc xanh sẽ vô cùng phù hợp.

Tông màu này rất hợp với người mệnh Kim, các nàng có thể diện chiecs đầm xòe điệu đà xinh xắn này đi làm, du lịch, dạo phố, dự tiệc.

Với thiết kế điệu đà sang trọng, cùng tông màu trắng là tông màu chủ đạo, cổ V được cắt xẻ quyến rũ thiết kế cách điệu, chất cotton hoặc voan giữ phom hiệu quả. Tông màu này rất hợp với người mệnh Kim, các nàng có thể diện chiecs đầm xòe điệu đà xinh xắn này đi làm, du lịch, dạo phố, dự tiệc.

Phối màu theo tông hài hòa

Nếu không phải là một người yêu thích vẻ ấn tượng đến từ sự tương phản, và chán nét đơn giản trong cách phối màu đơn sắc, thì cách kết hợp màu liền kề trên bánh xe màu sắc sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn. Hai hoặc ba màu trên bánh xe màu khi kết hợp sẽ tạo cho nàng sự chuyển tông hài hòa. Không quá đơn điệu, không quá nổi bật mà vẫn giữ được nét duyên dáng, thanh lịch cần có.

Phối đồ layer nhiều lớp

So với các màu phù hợp với mệnh Kim thì tone màu trắng dường như sẽ không làm khó được các nàng trong việc phối đồ bởi vì tone màu trắng rất dễ phối đồ, vì vậy bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hoàn hảo nhất khi phối với gam màu trắng - đen - xám.

Vào ngày lạnh, bạn chỉ cần khoác chiếc áo dạ hay Cardigan gam màu hợp mệnh như vàng hay nâu, để công việc thuận lơi, thăng tiến hơn. Với cách phối đồ này bạn nên lựa chọn các màu tương phản như: Vàng – xanh để trang phục không trở nên nhàm chán. Ngoài ra, bạn có thể sáng tạo thêm một vài phụ kiện như giày, thắt lưng đổi sang tông màu nâu để bọ đồ có sắc đậm, nhạt hài hòa hơn.

Áo sơ mi trắng

Những chiếc áo sơ mi trắng với cách điệu phần cổ, eo hay over size cũng là lựa chọn hoàn hảo cho nữ mệnh Kim, nó hợp với mệnh vừa tôn lên sự thanh lịch, dịu dàng cho phái đẹp.

Phụ kiện trang sức cho người bản mệnh kim

Ngày nay, các mẫu trang sức phong thủy không còn quá xa lạ, loại vòng này có khả năng mang lại may mắn cho người sở hữu, đó cũng là lý do đó được nhiều người lựa chọn. Với những người mệnh Kim, bạn có thể chọn một chiếc bông tay hay dây chuyền vàng, với mặt đá xanh, vàng, nâu đất sẽ rất phù hợp.