Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn
GĐXH - Người mệnh Kim phù hợp với màu ánh kim, màu sáng trắng, màu vàng, những màu sắc kim loại đều phù hợp nhưng phù hợp nhất vẫn là màu vàng và màu trắng.
Màu sắc cho mệnh Kim
Màu trắng
Những cô nàng mệnh Kim có trong mình sự rắn rỏi, mạnh mẽ như bản chất của kim loại. Để có thể tỏa sáng, màu sắc giúp mệnh Kim dung hòa tốt nhất đó là màu trắng, trắng là tông màu hợp với mệnh kim nhất trong tất cả.
Màu trắng cũng là màu dễ và thường xuyên được sử dụng trong trang phục hàng ngày, nó thể hiện cho sự nhã nhặn, lịch sự và tinh tế. Màu trắng còn có khả năng trấn an tinh thần tốt vì thế người mệnh Kim có thể sử dụng màu trắng để có thể bình tĩnh trong mọi tình huống và đưa ra quyết định chính xác hơn.
Màu vàng
Trong ngũ hành, Thổ là mệnh tương sinh với Kim, Thổ sinh Kim nên những màu sắc của Thổ có ảnh hưởng rất tốt tới người mang bản mệnh Kim. Bạn có thể chọn những trang phục có màu vàng, nâu đất, vàng đất để tăng cường sự may mắn trong cuộc sống của mình.
Bạn chỉ cần lưu ý nhỉ là gam màu vàng nên chọn màu pastel để trang phục nhã nhặn hơn mà không quá gắt. Màu vàng cũng chính là màu của ánh nắng, nó tượng trưng cho sự hạnh phúc, ấm áp, trường tồn và bất diệt.
Theo phong thủy, màu vàng rất hợp với những người mệnh Kim, nó mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe, và một phần năng lượng tích cực cho những người mang mệnh này.
Màu xám và nâu đất
Đây là hai màu tương sinh của người mệnh Kim và cũng là màu sắc kết hợp tốt nhất với người mệnh kim. Màu xám và nâu đất sẽ bồi đắp và nuôi dưỡng cho người mệnh Kim, nó sẽ giúp bạn giải quyết tốt hơn những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống.
Cách phối đồ cho nữ mạng Kim
Phối màu đơn sắc
Một chiếc đầm vàng, một màu hợp với người bản mệnh Kim, khi sử dụng sẽ mang lại sự hạnh phúc trường tốn, cho một sức sống tươi mới. Nàng cũng có thể chọn chiếc đầm nền vàng kết hợp với họa tiết hoa nhí trắng hoặc xanh sẽ vô cùng phù hợp.
Với thiết kế điệu đà sang trọng, cùng tông màu trắng là tông màu chủ đạo, cổ V được cắt xẻ quyến rũ thiết kế cách điệu, chất cotton hoặc voan giữ phom hiệu quả. Tông màu này rất hợp với người mệnh Kim, các nàng có thể diện chiecs đầm xòe điệu đà xinh xắn này đi làm, du lịch, dạo phố, dự tiệc.
Phối màu theo tông hài hòa
Nếu không phải là một người yêu thích vẻ ấn tượng đến từ sự tương phản, và chán nét đơn giản trong cách phối màu đơn sắc, thì cách kết hợp màu liền kề trên bánh xe màu sắc sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn. Hai hoặc ba màu trên bánh xe màu khi kết hợp sẽ tạo cho nàng sự chuyển tông hài hòa. Không quá đơn điệu, không quá nổi bật mà vẫn giữ được nét duyên dáng, thanh lịch cần có.
Phối đồ layer nhiều lớp
So với các màu phù hợp với mệnh Kim thì tone màu trắng dường như sẽ không làm khó được các nàng trong việc phối đồ bởi vì tone màu trắng rất dễ phối đồ, vì vậy bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hoàn hảo nhất khi phối với gam màu trắng - đen - xám.
Vào ngày lạnh, bạn chỉ cần khoác chiếc áo dạ hay Cardigan gam màu hợp mệnh như vàng hay nâu, để công việc thuận lơi, thăng tiến hơn. Với cách phối đồ này bạn nên lựa chọn các màu tương phản như: Vàng – xanh để trang phục không trở nên nhàm chán. Ngoài ra, bạn có thể sáng tạo thêm một vài phụ kiện như giày, thắt lưng đổi sang tông màu nâu để bọ đồ có sắc đậm, nhạt hài hòa hơn.
Áo sơ mi trắng
Những chiếc áo sơ mi trắng với cách điệu phần cổ, eo hay over size cũng là lựa chọn hoàn hảo cho nữ mệnh Kim, nó hợp với mệnh vừa tôn lên sự thanh lịch, dịu dàng cho phái đẹp.
Phụ kiện trang sức cho người bản mệnh kim
Ngày nay, các mẫu trang sức phong thủy không còn quá xa lạ, loại vòng này có khả năng mang lại may mắn cho người sở hữu, đó cũng là lý do đó được nhiều người lựa chọn. Với những người mệnh Kim, bạn có thể chọn một chiếc bông tay hay dây chuyền vàng, với mặt đá xanh, vàng, nâu đất sẽ rất phù hợp.
Cách phối đồ với quần ống loe thu hút giới trẻ siêu hack dángĐẹp - 8 giờ trước
GĐXH - Quần ống loe hiện là item thịnh hành trong thời trang giới trẻ. Với đủ màu sắc và kiểu dáng từ quần ống loe, nàng có thể biến tấu gu thời trang của mình theo nhiều phong cách khác nhau để thể hiện cá tính riêng của bản thân.
Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'Đẹp - 14 giờ trước
GĐXH - Xuân Văn - vai Phương là nữ phản diện trong phim "Tử chiến trên không", ngoài tài năng diễn xuất, sắc vóc đời thực cũng gây chú ý với khán giả.
Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Trâm Anh gây ấn tượng với khán giả khi vào vai tiếp viên hàng không tên Nhàn trong "Tử chiến trên không". Ngoại hình đẹp cùng gương mặt sáng đã giúp mỹ nhân sinh năm 1995 ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.
Mặc quần âu đi với giày gì?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Quần âu - item thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của hầu hết mọi người, nhưng bạn đã biết cách phối giày với quần âu sao cho phù hợp và thời trang nhất chưa? Hãy đọc bài viết sau.
Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng ngườiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Quần tây là item thời trang mà bất kỳ quý ông nào cũng nên có và sở hữu cho mình vài thiết kế trong tủ đồ. Các chàng trai có thể tận dụng tối đa chiếc quần này dành cho mọi hoạt động như đi làm, đi học, hẹn hò, sự kiện…
'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn àoĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa thu hút với phong cách thời trang đa dạng và sắc vóc nổi bật.
Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dịThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Bé Quyên đã bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, cô quyết định dấn thân trên con đường diễn xuất. Người đẹp đang được hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng.
Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặcĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Áo thun phối sơ mi nam không quá khó. Hy vọng qua những gợi ý có trong bài viết sau sẽ bật mí các chàng trai sẽ có thêm cho những cách phối đồ riêng phù hợp để tự tin khẳng định bản thân.
Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãmĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Để có cho mình một tổng thể đẹp ngoài việc bạn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần âu phù hợp ra thì bạn cần phải biết cách phối đồ. Tham khảo ngay cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam đẹp, phong cách dưới đây.
Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải HưngĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - MC Đan Lê không chỉ tài sắc nổi bật trong làng giải trí mà cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của nữ MC vẫn 'hack tuổi'.
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay toĐẹp
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.