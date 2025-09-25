Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người
GĐXH - Không phải ai cũng phù hợp diện quần ống loe, có những dáng người dưới đây sẽ rất thích hợp với dáng quần này. Cùng tham khảo bài viết sau để tìm kiếm cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất.
Quần ống loe phối áo blazer cho người mập
Đối với người mập, chị em nên lựa chọn quần ống loe với độ rộng ống vừa phải cùng chất vải co giãn tốt giúp định hình dáng hiệu quả cũng như đem lại sự thoải mái nhất khi diện.
Ngoài ra cũng nên chọn những kiểu quần có độ cao vừa phải, không quá thấp hoặc quá cao để tạo sự hài hòa cho cơ thể. Một trong những kiểu áo đẹp mà nàng mập có thể cân nhắc khi phối với quần ống loe chính là áo blazer.
Khi phối quần ống loe và áo blazer, hãy cân nhắc về cách phối màu để tăng sự cân đối và tránh thu hút người nhìn vào những vùng nhược điểm cần che. Áo blazer nên chọn những tone màu trung tính như nâu, xám, đen để phần trên cơ thể trông thon gọn hơn.
Quần ống loe màu đen giúp khắc phục hiệu quả phần bắp chân to, tạo hiệu ứng nhỏ gọn cho đôi chân. Các nàng muốn mạnh mẽ hơn và lên phom dáng của nữ tổng tài hơn có thể lựa chọn những mẫu vest nữ phối với quần áo ống loe tạo cảm giác mạnh mẽ, cá tính.
Quần ống loe phối áo bomber cho cô nàng thấp tròn
Cách phối đồ với quần ống loe kết hợp áo bomber cho cô nàng thấp tròn có thể tạo nên một trang phục thời thượng và cực kỳ tôn dáng. Đối với cô nàng thấp tròn nên ưu tiên những dáng quần ống loe có độ dài phù hợp để tạo sự cân đối với thân hình.
Thay vì chọn kiểu quần quá dài khiến cho dáng người mất cân đối thì bạn nên cân nhắc những chiếc quần ống loe vừa vặn, không quá rộng hoặc quá ôm sát là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái khi di chuyển.
Để ăn gian chiều cao hiệu quả, bạn có thể chọn áo bomber dáng ngắn sẽ giúp phần trên trông dài hơn mà không làm mất đi sự cân đối khi mặc với quần ống loe.
Phối quần ống loe với áo khoác dạ cho người gầy
Áo khoác dạ thường có lớp lót bên trong tạo cảm giác đầy đặn và tăng thêm kích thước về phần trên cơ thể cho người gầy. Khi phối quần ống loe với áo khoác dạ, sự đối lập giữa độ rộng của quần ông loe và dáng ôm sát của áo tạo nên một vẻ ngoài hài hòa và cân đối cho những cô nàng gầy.
Cách phối đồ với quần ống loe này được đánh giá là một trong những mẹo phối đồ hay ho mà phái đẹp có thể áp dụng trong các buổi hẹn hò hoặc đi chơi, dạo phố.
Phối quần ống loe với áo corset cho người eo to
Áo corset có thể giúp kiểm soát và tạo dáng cho vòng eo. Vì thế bạn hãy chọn áo corset có kích thước phù hợp và chất liệu co giãn để đảm bảo sự thoải mái nhất khi mặc.
Quần ống loe có thể giúp che đi phần eo và tạo sự cân đối với phần dưới cơ thể. Đối với người eo to nên ưu tiên các mẫu quần ống loe có độ rộng ống vừa phải để tạo sự cân đối và giúp dáng người gọn gàng hơn.
Ngoài ra, chị em có thể phối thêm áo khoác ngoài như áo blouse hoặc cardigan mỏng để tạo sự mềm mại và tinh tế cho tổng thể trang phục.
Phối quần ống loe với áo lệch vai cho nữ bắp tay to
Áo lệch vai tập trung vào vùng vai và cổ, nhờ đó mà hạn chế tối đa sự tập trung vào vùng bắp tay to.
Kiểu áo này làm nổi bật phần trên cơ thể nên khi kết hợp với quần ống loe, trang phục của nàng trở nên gọn gàng hơn, đánh lạc hướng điểm nhìn vào những nhược điểm trên cơ thể.
Từ đó mà chị em dễ dàng tạo ấn tượng đặc biệt cho người nhìn với vẻ ngoài nữ tính, duyên dáng của bản thân. Bạn có thể thử các kiểu áo lệch vai như áo lệch vai rộng, áo lệch vai đơn giản hoặc áo lệch vai xòe để tạo phong cách riêng cho mình.
Phối quần ống loe với áo cổ lọ cho người cao
Khi bạn có ưu điểm về chiều cao, phối đồ với quần ống loe cùng áo cổ lọ là gợi ý hoàn hảo để phái nữ sở hữu ngoại hình thời thượng, sang trọng.
Áo cổ lọ với dáng cổ cao và cắt ngắn gọn, giúp tạo điểm nhấn cho phần trên cơ thể và cân bằng tỷ lệ tổng thể trang phục.
Đặc biệt là với những chị em sở hữu vóc dáng cân đối hẳn sẽ không còn đắn đo nên kết hợp quần ống loe mặc với áo gì nữa.
