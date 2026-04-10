Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

Thứ sáu, 16:21 10/04/2026 | Thời sự
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép lượng lớn dầu qua biên giới.

Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu Diesel qua biên giới - Ảnh 1.

Hồ Viết Kham cùng tang vật. Ảnh: CAQT.

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra xe đầu kéo mang BKS Lào, kéo theo sơ mi rơ moóc do Hồ Viết Kham (SN 2000, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo khung gầm nhằm cất giấu hàng hóa; bên trong thùng chứa 1.290 lít dầu diesel. 

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.

Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu Diesel qua biên giới - Ảnh 2.

Phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo khung gầm nhằm cất giấu hàng hóa. Ảnh: CAQT.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương ra lệnh "nóng" về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giớiBộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giới

GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực có đường biên, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu qua biên giới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bộ Công Thương: Chính thức ban hành Thông tư về tạm ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách

Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giới

Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn xăng dầu, nhằm hạn chế biến động giá nhiên liệu trong nước

Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí

Cùng chuyên mục

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

GĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.

GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.

GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.

GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.

Đồng chí Đào Hồng Lan đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

GĐXH - Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình cho thấy dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi, làm dấy lên lo ngại về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học. UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top