Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép lượng lớn dầu qua biên giới.

Hồ Viết Kham cùng tang vật. Ảnh: CAQT.

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra xe đầu kéo mang BKS Lào, kéo theo sơ mi rơ moóc do Hồ Viết Kham (SN 2000, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo khung gầm nhằm cất giấu hàng hóa; bên trong thùng chứa 1.290 lít dầu diesel.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.

Phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo khung gầm nhằm cất giấu hàng hóa. Ảnh: CAQT.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.