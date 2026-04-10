Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.
Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép lượng lớn dầu qua biên giới.
Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra xe đầu kéo mang BKS Lào, kéo theo sơ mi rơ moóc do Hồ Viết Kham (SN 2000, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.
Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo khung gầm nhằm cất giấu hàng hóa; bên trong thùng chứa 1.290 lít dầu diesel.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm traThời sự - 42 phút trước
GĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.
Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vữngThời sự - 46 phút trước
GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng VươngThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.
Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.
Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn KhuêThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.
Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam TrinhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.
Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nayThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.
Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tảThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ mớiThời sự - 2 ngày trước
Đồng chí Đào Hồng Lan đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.
Thái Nguyên: Thịt lợn tại trường mầm non dương tính virus dịch tả lợn châu PhiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình cho thấy dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi, làm dấy lên lo ngại về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học. UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tảThời sự
GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.