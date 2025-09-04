Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh

Hai mỹ nam VFC Bình An và Huỳnh Anh vinh dự được huấn luyện cùng các chiến sĩ phục vụ A80 GĐXH - Bình An và Huỳnh Anh đã có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa khi được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34. 2 nam diễn viên cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi làm nhiệm vụ cùng các chiến sĩ phục vụ A80.

Trong tập 5 của Sao nhập ngũ 2025, khán giả đã chứng kiến cảnh Bình An và Huỳnh Anh, Độ Mixi cùng cởi áo khoe body. Cụ thể, phần thử thách kết bè vượt sông dành cho các nam chiến sĩ cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là nội dung đòi hỏi không chỉ thể lực dẻo dai mà còn cả sự phối hợp chặt chẽ, khi các đội vừa phải chèo lái, vừa giữ súng và vượt qua hàng loạt vật cản.

Bình An khoe body khỏe mạnh nhưng không có 6 múi.

Ngay từ khi xuất phát, nhiều nghệ sĩ đã bộc lộ khó khăn – trong đó có Độ Mixi, người phải chịu áp lực từ chấn thương đĩa đệm. Thế nhưng, với tinh thần "không bỏ cuộc", anh vẫn quyết tâm đồng hành cùng đồng đội.

Diễn biến cuộc đua liên tục thay đổi khi các đội phải đối mặt với những khúc bèo dày đặc và dòng chảy xiết. Đặc biệt, tình huống Tim đổi vị trí với Hải Đăng Doo đã khiến đội anh gặp bất lợi, tạo cơ hội cho các đội khác vươn lên. Sau màn bám đuổi nghẹt thở, đội Bình An – Mạc Văn Khoa – Văn Tùng đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 38 giây, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và ý chí bền bỉ.

Hình ảnh dàn trai đẹp "cởi áo" băng sông.

Khoảnh khắc giương cao lá cờ chiến thắng, Mạc Văn Khoa xúc động chia sẻ: "Quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết. Tôi thật sự khâm phục các quân nhân khi họ phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều". Lời nói ấy cũng chính là thông điệp của phần thi: sức mạnh tập thể là chìa khóa chinh phục mọi thử thách.

Ngoài ra, trong tập 5, khán giả còn chứng kiến một khoảnh khắc lắng đọng và đầy cảm xúc khi Jun Phạm – nam ca sĩ từng để lại nhiều dấu ấn ở mùa trước – buộc phải tạm biệt đồng đội tại Sư đoàn 325.

Dù lịch trình cá nhân vô cùng bận rộn, Jun vẫn nỗ lực thu xếp để tái ngộ cùng Sao nhập ngũ". Sự xuất hiện ngắn ngủi của anh không chỉ mang đến niềm vui cho các nghệ sĩ, mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các đồng chí chiến sĩ trong đơn vị.

Jun Phạm xúc động khi chia tay Sao nhập ngũ.

Nếu ở mùa trước, Jun từng gặp chấn thương tay và phải dừng lại ở thử thách đu dây, thì lần này anh đã trở lại mạnh mẽ hơn. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của đồng đội và chỉ huy, Jun Phạm đã tái hiện màn leo dây ngang sau 6 năm, nhẹ nhàng và trọn vẹn đến mức gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Anh chia sẻ: "Dù chỉ có thể ở lại nửa ngày thôi nhưng khoảnh khắc này cho tôi thêm nhiều nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình không hề hối hận khi quay lại."

Khoảnh khắc chia tay của Jun Phạm để lại nhiều dư âm tiếc nuối trong lòng đồng đội và khán giả. Trước khi rời đi, anh còn kịp gửi tặng những quả trứng nóng như một lời chúc may mắn và tình cảm chân thành dành cho những người đồng đội tại đơn vị.

Ngoài ra, tập 5 của "Sao Nhập Ngũ" còn có các phần thi như: Hội thao leo dây ngang của Trang Pháp, Diệu Nhi cùng các chiến sĩ. Bên cạnh đó, khán giả cũng được chứng kiến một nội dung huấn luyện võ chiến đấu tay không đầy kịch tính: boxing trên thao trường tổng hợp. Đây là phần thi đối kháng trực tiếp, nơi các chiến sĩ phải vận dụng cả kỹ năng, chiến thuật lẫn ý chí để giành chiến thắng.

Sao nhập ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" đang được phát sóng lúc 21 giờ 10 phút, Thứ Tư hằng tuần.